Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглеца Дмитрука

Офис Генерального прокурора готовит материалы для экстрадиции нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках сотрудничества с компетентными органами иностранного государства Офис Генпрокурора готовит материалы для выдачи (экстрадиции) народного депутата Украины, который находится в розыске в связи с сокрытием от органов правосудия в Украине", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас местонахождение депутата установлено и судом ему определена мера пресечения.

В Офисе Генпрокурора напомнили, что нардепа-беглеца подозревают в совершении нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушении на похищение огнестрельного оружия, причинении потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганстве.

Напомним, что на днях в Лондоне состоялся суд по экстрадиции Дмитрука.

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Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

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