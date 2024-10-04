Бегство "слуги народа" Дмитрука было не спонтанным, а тщательно продуманным, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Нардеп "Слуги народа" (ныне внефракционный) Артем Дмитрук, который сбежал из Украины, вероятно, давно планировал побег.

Нардеп сбежал из Украины в Лондон, заявив, что его семья выехала несколькими днями ранее и что им всем угрожает опасность из-за якобы его защиты деятельности УПЦ МП в Украине.

По данным журналистов, выезд мог быть не спонтанным, а тщательно и давно продуманным.

Лондон регулярно появлялся в Instagram жены Дмитрука и в 2022 году, и в 2023 году, когда она ездила туда с детьми.

Во время тех визитов семья скорее всего жила в одном и том же районе Bermondsey. Здесь жена с детьми "засветилась" уже в июле 2024 года - за месяц до побега Дмитрука. Оттуда же она публиковала фото в начале сентября, после того как они уехали.

"В конце сентября семья беглого нардепа сменила место жительства. Так, судя по сториз самого Дмитрука в Instagram, они гуляют с детьми в парке Battersey, в одноименном районе. Совсем рядом находится и спортзал, откуда Дмитрук теперь постит свои упражнения со штангой", - отмечается в материале.

Журналисты по опубликованным женой фото установили локацию - двор нового и дорогого жилого комплекса Vista Chelsea Bridge, который как раз расположен между парком Battersea и спортзалом Дмитрука. Другие сториз показывают, что семья обустраивает свой быт в новой квартире и даже заказывают из Украины продукты.

"Все это диссонирует с заявлениями самого Артема Дмитрука о том, что выезд был спешным, а также о том, что за ним лично и за его семьей охотятся и хотят их убить. Параллельно нардеп начал регулярно записывать собственные видео или выступать в эфирах других каналов, транслируя многочисленные пророссийские нарративы о "произволе ТЦК", о том, что "в войну Украину втянула украинская власть" и о том, что в Украине "наши убивают наших", - добавили Bihus.Info.

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглого Дмитрука.

