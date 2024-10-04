РУС
Бегство "слуги народа" Дмитрука было не спонтанным, а тщательно продуманным, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Нардеп "Слуги народа" (ныне внефракционный) Артем Дмитрук, который сбежал из Украины, вероятно, давно планировал побег.

Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп сбежал из Украины в Лондон, заявив, что его семья выехала несколькими днями ранее и что им всем угрожает опасность из-за якобы его защиты деятельности УПЦ МП в Украине.

По данным журналистов, выезд мог быть не спонтанным, а тщательно и давно продуманным.

Лондон регулярно появлялся в Instagram жены Дмитрука и в 2022 году, и в 2023 году, когда она ездила туда с детьми.

Журналісти встановили місцеперебування Дмитрука у Лондоні

Во время тех визитов семья скорее всего жила в одном и том же районе Bermondsey. Здесь жена с детьми "засветилась" уже в июле 2024 года - за месяц до побега Дмитрука. Оттуда же она публиковала фото в начале сентября, после того как они уехали.

Журналісти встановили місцеперебування Дмитрука у Лондоні

"В конце сентября семья беглого нардепа сменила место жительства. Так, судя по сториз самого Дмитрука в Instagram, они гуляют с детьми в парке Battersey, в одноименном районе. Совсем рядом находится и спортзал, откуда Дмитрук теперь постит свои упражнения со штангой", - отмечается в материале.

Журналісти встановили місцеперебування Дмитрука у Лондоні

Журналисты по опубликованным женой фото установили локацию - двор нового и дорогого жилого комплекса Vista Chelsea Bridge, который как раз расположен между парком Battersea и спортзалом Дмитрука. Другие сториз показывают, что семья обустраивает свой быт в новой квартире и даже заказывают из Украины продукты.

Журналісти встановили місцеперебування Дмитрука у Лондоні

"Все это диссонирует с заявлениями самого Артема Дмитрука о том, что выезд был спешным, а также о том, что за ним лично и за его семьей охотятся и хотят их убить. Параллельно нардеп начал регулярно записывать собственные видео или выступать в эфирах других каналов, транслируя многочисленные пророссийские нарративы о "произволе ТЦК", о том, что "в войну Украину втянула украинская власть" и о том, что в Украине "наши убивают наших", - добавили Bihus.Info.

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглого Дмитрука.

Тобто,накрав грошей та прославляєш агресора - розкішне життя в Лондоні. Законослухняний громадянин ,який платить податки та не бажає тікати з України -згнити в окопі. Тоді як мінімум дмитрук не має права жити. Чи не так, СБУ? Питання в порожнечу.
04.10.2024 09:21 Ответить
Дивне питання , ще ні одного громадянина України після 24.02.24 р не екстрадували , навіть якщо обвинувачений вирок українського суду. Дмитрук , що рижий ? Типовий зеленопикий покидьок ,як і левова частина т. зв депутатів типу "Слуг народу ".

Клепку треба було мати тим телепкам ,які завели це лайно до корита. Але якщо барани -баранами й згинуть.
04.10.2024 09:39 Ответить
Така продажна мразота немає права вільно пересуватися світом ,
але ж це ,, слуга "кацапського народу 😡
04.10.2024 09:19 Ответить
Як там суд в Лондоні? Екстрадують Дмитрука в Україну?
04.10.2024 09:16 Ответить
Никто в беспредельное, коррумпированное государство человека не отдаст.
04.10.2024 09:22 Ответить
Кацап детектед.
04.10.2024 09:44 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2024 07:11 Ответить
показать весь комментарий
защищать зеленых мародеров и беспредельщиков может только елдаковский бот, либо *******, ты кто воен?
12.10.2024 12:49 Ответить
показать весь комментарий
*******, вернись к началу и перечитай пару раз, хотя ты себя уже слабоумным показал
12.10.2024 21:57 Ответить
а коли це зелена шалава дмитрук стало чєловєком? дмитрук породило зєлєбобіка, нехай тепер і віддувається
04.10.2024 10:36 Ответить
Гадаєш дмитрук потрібен на росії? 🤔
04.10.2024 12:43 Ответить
Дивне питання , ще ні одного громадянина України після 24.02.24 р не екстрадували , навіть якщо обвинувачений вирок українського суду. Дмитрук , що рижий ? Типовий зеленопикий покидьок ,як і левова частина т. зв депутатів типу "Слуг народу ".

Клепку треба було мати тим телепкам ,які завели це лайно до корита. Але якщо барани -баранами й згинуть.
04.10.2024 09:39 Ответить
Негайно відслідкувати його контакти, в першу чергу в Одесі. ця наволоч маріонетка, а гроші, він у катакомбах не знайшов. У мене питання: з мером він перебував у дружніх стосунках?
05.10.2024 06:46 Ответить
Нет, не экстрадируют.
показать весь комментарий
А хто звертався по екстрадицію?
показать весь комментарий
Народного депутата України Артема Дмитрука було затримано у Лондоні, питання щодо його екстрадиції до України розгляне суд.Як передає Укрінформ, про це повідомляє https://www.independent.co.uk/news/world/europe/zelensky-ukraine-orthodox-church-artem-dmytruk-b2617869.html The Independent ."Український депутат, який переховується у Лондоні, постане перед судом, щоб оскаржити запит на його екстрадицію від уряду України", - йдеться у повідомленні.
показать весь комментарий
Наші "правоохоронці" вміють оформити документи на екстрадицію так, що жоден суд його не видасть, не лише британський.
показать весь комментарий
Така продажна мразота немає права вільно пересуватися світом ,
але ж це ,, слуга "кацапського народу 😡
04.10.2024 09:19 Ответить
Тобто,накрав грошей та прославляєш агресора - розкішне життя в Лондоні. Законослухняний громадянин ,який платить податки та не бажає тікати з України -згнити в окопі. Тоді як мінімум дмитрук не має права жити. Чи не так, СБУ? Питання в порожнечу.
04.10.2024 09:21 Ответить
мабуть вже знайшов "комунальну Лондонську" хібару для "безкутної" ???
04.10.2024 09:21 Ответить
04.10.2024 09:25 Ответить
Віслюк всіх вивезе?
04.10.2024 11:49 Ответить
Точнее ослы, которые выбрали зе и ко. Все потянут.
04.10.2024 14:47 Ответить
Слугу в Лондоні судять за ********* - піздєц!
04.10.2024 09:26 Ответить
Зарплату депутата нормально отримує, бізнес в Україні процвітає, може жити собі спокійно і шкодити Україні.
04.10.2024 09:26 Ответить
https://charter97.org/be/news/2024/10/4/613156/

У чатах Калінкавічаў распаўсюджваецца ВІДЭА, якое зафіксавала падзенне беспілотніка
04.10.2024 09:28 Ответить
А що в когось якісь сумніви були що ця серія як і всі попередні 95 кварталу саме так і закінчиться?
04.10.2024 09:28 Ответить
пофиг...таких дмитруков в Украине вагон и маленькая тележка....
04.10.2024 09:29 Ответить
Щоб навіть до гадалки не ходити.

Втеча усіх зелено-ригівських кацапських паскуд буде зовсім не спонтанною.

Адже здриснути з мішками бабла не так-то і легко.
04.10.2024 09:32 Ответить
Ніякі мішки бабла дмитрук не віз. Йому зробили переказ на рахунок з параші за захист московських попів та агентура орди в Україні поповнила гаманець. Перепало і від ОПЗЖ яка засіла в кабінеті президента.
Дмитрук надійно сховався в Лондоні.
04.10.2024 10:13 Ответить
Авжеж, без допомоги ОПи д'єрмака тут не обійшлося!
04.10.2024 09:39 Ответить
Єрмака, Татарова.

Але якийсь там Дмитрук Татарову-Єрмаку до сраки. Хтось повинен був за нього попросити.

І от тут інтрига. Це або Арахамія, або сам ЗЄ.
04.10.2024 09:48 Ответить
Цікаво те, що браві правоохоронці, які легко "знаходять" вбивць-ноунеймів без будь-яких наводок та улік, тут ну просто безпорадні.
Журналісти легко розкопують те, що прокуратура та поліція повинні були знати задовго до втечі Дмитрука.

А це наводить на думки щодо ефективності прокуратури та поліції:
1. Або лихі розкриття вбивств (типу вбивства Фаріон) - це блеф та фейк.
2. Або у випадках з можновладцями правоохоронці грають у піддавки.
3. Або правоохоронці і брешуть, і співпрацюють з владними злочинцями.
04.10.2024 09:45 Ответить
Странно. Какая связь между Лондоном и московским патриархатом? Логичнее было бы с..баться в троице-сергиеву лавру.
04.10.2024 09:50 Ответить
Він "біженець" а не божевільний
04.10.2024 10:08 Ответить
Максим Кузьмин, угнавший в 23г российский вертолет, через месяц был найден застреленным в Испании. Как бы мы не относились к раше, но вопрос с предателями у них решается быстро.
04.10.2024 09:51 Ответить
Ви що нам пропонуєте? Лишитись без верховного?
04.10.2024 11:50 Ответить
Ну наші спецслужби наче як регулярно ліквідовують колаборантів, які на окупованій території чи в ********* сидять. А якби вони прибили когось хто в Європі це був би міжнародний скандал.
04.10.2024 11:57 Ответить
Не обов'язково брати відповідальність на себе.
04.10.2024 13:36 Ответить
звісно, але в Європі є компетентні правохоронці які можуть розслідувати
04.10.2024 15:56 Ответить
просто Буданов зробив би анонс, а потім розповів - як він це зробив
04.10.2024 14:36 Ответить
Из Лондона рузкий мир прославлять куда комфортнее чем из Сызрани
04.10.2024 09:51 Ответить
А ето и есть шизофрения. Раздвоение сознания.

Вся кацапия - ето один огромний психиатрический стационар.

"русский мир" - ето самая настоящая, классическая психиатрия.

дмитрук такой психически больной русскомировец.
04.10.2024 09:59 Ответить
Зеленський за собою привів до влади таку блювоту, котрій, навіть, і при Овощу не було.
04.10.2024 09:56 Ответить
Яка несподіванка
04.10.2024 09:56 Ответить
Діряві СН та добре підготовлена втеча,покидька Дмитрука.
04.10.2024 09:59 Ответить
ретельно продуманою
офісом єрмака та прокурором костіним
04.10.2024 10:04 Ответить
Потримав би цього пі...ра за бороду....
Гнида....
04.10.2024 10:08 Ответить
ЗЄльонобіси все знали про свого бородатого чорта. Знали коли та куди буде тікати .А зараз роблять невинні рила та замулюють очі народу різного роду висерами...
04.10.2024 10:10 Ответить
Наш потужний Лідор теж осяде десь на Туманному Альбіоні або на Французькій Рівєрі.
А холопи, що? А холопи залишаться серед руїн зруйнованої і розграбованої країни. Бо було по приколу. Бо хотілось поржать
04.10.2024 10:11 Ответить
У вас прадайотца слав'янскій шкаф?!
04.10.2024 10:20 Ответить
сделал с морды пынду
04.10.2024 10:46 Ответить
Звичайно продуманою. Кінцева фаза була не сама втеча, а висунення звинувачення після перетину кордону.
04.10.2024 10:51 Ответить
Який дієвий міжнародний розшук. Дмитрук з тренажерного залу показує "фак" Україні і всьому міжнародному розшуку. І можно побитися об заклад - його не знайдуть. Безкарний і в безпеці. Браво Зеленському!
04.10.2024 11:07 Ответить
Надважлива зараз тема! Скільки можна про того чмоню рижого писати. Комі він нах потрібний?
04.10.2024 11:20 Ответить
Тут не про чмоню. Тут про дібілів, які хотіли поржать по приколу і таки ржуть.
04.10.2024 11:42 Ответить
православний на всю голову, а мила не їсть! себто до москви не тікає...
04.10.2024 11:53 Ответить
Добре гаразд оце все *********. Але як так вийшло що його не видав такий дружній Україні суд Лондона!?? А тому що мабуть всі звинувачення натянуті,є політичне переслідування і це бачать навіть там якби то не було, тай до того не мають довіри до наших правоохоронних органів. Але по справжнім покидькам чомусь кода красний в інтерполі нема та не буде.
04.10.2024 12:08 Ответить
Та ти шо? Насправді? Як таке могло статися?
04.10.2024 12:32 Ответить
Дмитрук позвонил Главе Госпогранслужбы Дейнеко, а тот за взятку обеспечил Дмитруку зеленый коридор через границу. Напоминаю, что по нелегально пересекающим границу гражданам Украины, которые предварительно не заплатили взятку пограничникам, последние открывают из автоматов огонь на поражение!
04.10.2024 13:24 Ответить
Марахвон все стерпить - лохи хавають локшину
04.10.2024 13:28 Ответить
04.10.2024 13:53 Ответить
Штірліц довго дивився, як пастор Шлаг йшов лижами через швейцарський кордон.
"Так, важко йому", - подумав Штірліц.
Стояв липень 2024 року.
04.10.2024 14:00 Ответить
Навіть не розумію - чому цензор та бутусов так багато льють лайна на партію презедента. Нові люди, рейтинг від українців, при тому шо сотні тисяч українців вже загинули - більше ніж у 19 році. Та не жалкуйте за тим ЗСУ - баби ще каплодять. Тікайте, як всі народні слуги за кордон. Не бійтеся - Лондон всіх приме.
04.10.2024 15:27 Ответить
Ермака растрелять, за измену родине. Агент Кремля. Разворовал имущество ВСУ. Сколько украинской крови на его руках!
04.10.2024 16:04 Ответить
Пан Lee Van Cleef, вельмишановний Пан, як то ви уявляєте собі,розстріляти ? Він нічого не робив от слова взагалі, він крот, він риє.( дає поради,чому Пан Президент казав,що з ним прийшов,з ним і піду?) А от Пан вельмишановний Президент за все відповідає, от і думайте,розкидуйте мізками,як то працює.
04.10.2024 16:22 Ответить
Та ви шо!?! І як так було сплановано,що то все вилізло,аж до нас на дно.
04.10.2024 16:13 Ответить
Ця стаття це відволікання уваги, від провалів на фронті на провали на кордоні)))), є ще гірші.
04.10.2024 22:56 Ответить
Спонтано цього чела вибрали у депутати. Все інше продумано до .... коми
04.10.2024 16:28 Ответить
Якщо взяти до уваги,що в Британії такі особи,як ермак і татарав числяться в офіційних списках агентів рф,то висновок однозначний-не здадуть.
З нього висмокчуть всю інформацію,якою він володіє,про сн-хто створив,організував,фінансував,приналежність зе-ерма до фсб і покладуть,як архів,до свого часу.
Це зе-керівництво віддавало в росію чеченців на запит фсб,як терористів(насправді моджахедів).
04.10.2024 17:10 Ответить
дєрмак своіх не здає.
дермак здає тільки Україну. А зелень, маріонетка у зеленовода!
04.10.2024 17:37 Ответить
Тут Авраменко на УНІАН намагався пояснити: - як правильно по українські сказати "ворожити" та "гадати". - Все, як є у хлопців з оселедцями: - якщо воро живуть, то " й до ворожки не ходи", а щодо "гад(змій) дат"(множина гад дати), то в царські календарі та церковні загляньте, такого вам навіть гадалка не придумає.
04.10.2024 18:29 Ответить
Bihus.Info перевзувся ? Чи вибачився перед паном Порошенко ? Стаття правильна , але до її авторів немає поваги , чекаємо від них покаяння привселюдно !
04.10.2024 18:58 Ответить
Цікава думка, мабуть цю ситуцію аналізув Скотланд ярд, і Шерлок Холмс.
04.10.2024 22:55 Ответить
Это депутат Слуг народа. Почему Зеленский не отвечает з свою партию ? После его назначений оказываються проросийские предатели. Кандидатур нет? Или на кого он работает
05.10.2024 07:15 Ответить
Почему проросийкие политики , минстры времен Янукрвича призначаются Зеленским???
05.10.2024 07:17 Ответить
 
 