Втеча "слуги народу" Дмитрука була не спонтанною, а ретельно продуманою, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп "Слуги народу" (нині позафракційний) Артем Дмитрук, який втік з України, ймовірно, давно планував втечу.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп втік з України до Лондона, заявивши, що його родина виїхала кількома днями раніше і що їм усім загрожує небезпека через нібито його захист діяльності УПЦ МП в Україні.

За даними журналістів, виїзд міг бути не спонтанним, а ретельно і давно продуманим.

Лондон регулярно з'являвся в Instagram дружини Дмитрука і в 2022 році, і в 2023 році, коли вона їздила туди із дітьми.

Під час тих візитів родина найімовірніше мешкала в одному і тому ж районі Bermondsey. Тут дружина із дітьми "засвітилася" вже в липні 2024 року - за місяць до втечі Дмитрука. Звідти ж вона публікувала фото на початку вересня, після того як вони виїхали.

"Наприкінці вересня родина нардепа-втікача змінила місце проживання. Так, судячи зі сторіз самого Дмитрука в Instagram, вони гуляють з дітьми в парку Battersey, в однойменному районі. Зовсім поруч знаходиться і спортзал, звідки Дмитрук тепер постить свої вправи зі штангою", - зазначається в матеріалі.

Журналісти по опублікованих дружиною фото встановили локацію - двір нового і дорогого житлового комплексу Vista Chelsea Bridge, що якраз розташований між парком Battersea і спортзалом Дмитрука. Інші сторіз показують, що родина облаштовує свій побут в новій квартирі і навіть замовляють з України продукти.

"Все це дисонує з заявами самого Артема Дмитрука про те, що виїзд був спішним, а також про те, що за ним особисто і за його родиною полюють та хочуть їх вбити. Паралельно нардеп почав регулярно записувати власні відео або ж виступати в ефірах інших каналів, транслюючи численні проросійські наративи про "свавілля ТЦК", про те, що "у війну Україну втягнула українська влада" і про те, що в Україні "наші вбивають наших", - додали Bihus.Info.

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.

