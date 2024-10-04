УКР
Новини
17 486 80

Втеча "слуги народу" Дмитрука була не спонтанною, а ретельно продуманою, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп "Слуги народу" (нині позафракційний) Артем Дмитрук, який втік з України, ймовірно, давно планував втечу.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп втік з України до Лондона, заявивши, що його родина виїхала кількома днями раніше і що їм усім загрожує небезпека через нібито його захист діяльності УПЦ МП в Україні.

За даними журналістів, виїзд міг бути не спонтанним, а ретельно і давно продуманим.

Лондон регулярно з'являвся в Instagram дружини Дмитрука і в 2022 році, і в 2023 році, коли вона їздила туди із дітьми.

Журналісти встановили місцеперебування Дмитрука у Лондоні

Під час тих візитів родина найімовірніше мешкала в одному і тому ж районі Bermondsey. Тут дружина із дітьми "засвітилася" вже в липні 2024 року - за місяць до втечі Дмитрука. Звідти ж вона публікувала фото на початку вересня, після того як вони виїхали.

Журналісти встановили місцеперебування Дмитрука у Лондоні

"Наприкінці вересня родина нардепа-втікача змінила місце проживання. Так, судячи зі сторіз самого Дмитрука в Instagram, вони гуляють з дітьми в парку Battersey, в однойменному районі. Зовсім поруч знаходиться і спортзал, звідки Дмитрук тепер постить свої вправи зі штангою", - зазначається в матеріалі.

Журналісти встановили місцеперебування Дмитрука у Лондоні

Читайте: "Слугу народу" Дмитрука внесуть в базу Інтерполу, треба ще кілька технічних моментів, - ДБР

Журналісти по опублікованих дружиною фото встановили локацію - двір нового і дорогого житлового комплексу Vista Chelsea Bridge, що якраз розташований між парком Battersea і спортзалом Дмитрука. Інші сторіз показують, що родина облаштовує свій побут в новій квартирі і навіть замовляють з України продукти.

Журналісти встановили місцеперебування Дмитрука у Лондоні

"Все це дисонує з заявами самого Артема Дмитрука про те, що виїзд був спішним, а також про те, що за ним особисто і за його родиною полюють та хочуть їх вбити. Паралельно нардеп почав регулярно записувати власні відео або ж виступати в ефірах інших каналів, транслюючи численні проросійські наративи про "свавілля ТЦК", про те, що "у війну Україну втягнула українська влада" і про те, що в Україні "наші вбивають наших", - додали Bihus.Info.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" втікач Дмитрук: Мене хотіли ліквідувати за вказівкою з ОП

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.

Також дивіться: У Лондоні відбувся суд щодо екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

Лондон (401) втеча (223) Артем Дмитрук (73)
Топ коментарі
+43
Тобто,накрав грошей та прославляєш агресора - розкішне життя в Лондоні. Законослухняний громадянин ,який платить податки та не бажає тікати з України -згнити в окопі. Тоді як мінімум дмитрук не має права жити. Чи не так, СБУ? Питання в порожнечу.
04.10.2024 09:21 Відповісти
+33
Дивне питання , ще ні одного громадянина України після 24.02.24 р не екстрадували , навіть якщо обвинувачений вирок українського суду. Дмитрук , що рижий ? Типовий зеленопикий покидьок ,як і левова частина т. зв депутатів типу "Слуг народу ".

Клепку треба було мати тим телепкам ,які завели це лайно до корита. Але якщо барани -баранами й згинуть.
04.10.2024 09:39 Відповісти
+26
Така продажна мразота немає права вільно пересуватися світом ,
але ж це ,, слуга "кацапського народу 😡
04.10.2024 09:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як там суд в Лондоні? Екстрадують Дмитрука в Україну?
04.10.2024 09:16 Відповісти
Никто в беспредельное, коррумпированное государство человека не отдаст.
04.10.2024 09:22 Відповісти
Кацап детектед.
04.10.2024 09:44 Відповісти
Личинка елдака детектед
12.10.2024 07:11 Відповісти
єлдак на вас працює, кацапе.
12.10.2024 09:41 Відповісти
защищать зеленых мародеров и беспредельщиков может только елдаковский бот, либо *******, ты кто воен?
12.10.2024 12:49 Відповісти
Назвати кацапа кацапом - це захищати твого єлдака? Чому всі кацапи такі припижджені?
12.10.2024 15:18 Відповісти
*******, вернись к началу и перечитай пару раз, хотя ты себя уже слабоумным показал
12.10.2024 21:57 Відповісти
а коли це зелена шалава дмитрук стало чєловєком? дмитрук породило зєлєбобіка, нехай тепер і віддувається
04.10.2024 10:36 Відповісти
Гадаєш дмитрук потрібен на росії? 🤔
04.10.2024 12:43 Відповісти
04.10.2024 09:39 Відповісти
Негайно відслідкувати його контакти, в першу чергу в Одесі. ця наволоч маріонетка, а гроші, він у катакомбах не знайшов. У мене питання: з мером він перебував у дружніх стосунках?
05.10.2024 06:46 Відповісти
Нет, не экстрадируют.
04.10.2024 09:44 Відповісти
А хто звертався по екстрадицію?
04.10.2024 11:02 Відповісти
Народного депутата України Артема Дмитрука було затримано у Лондоні, питання щодо його екстрадиції до України розгляне суд.Як передає Укрінформ, про це повідомляє https://www.independent.co.uk/news/world/europe/zelensky-ukraine-orthodox-church-artem-dmytruk-b2617869.html The Independent ."Український депутат, який переховується у Лондоні, постане перед судом, щоб оскаржити запит на його екстрадицію від уряду України", - йдеться у повідомленні.
04.10.2024 11:09 Відповісти
Наші "правоохоронці" вміють оформити документи на екстрадицію так, що жоден суд його не видасть, не лише британський.
04.10.2024 11:16 Відповісти
04.10.2024 09:19 Відповісти
04.10.2024 09:21 Відповісти
мабуть вже знайшов "комунальну Лондонську" хібару для "безкутної" ???
04.10.2024 09:21 Відповісти
04.10.2024 09:25 Відповісти
Віслюк всіх вивезе?
04.10.2024 11:49 Відповісти
Точнее ослы, которые выбрали зе и ко. Все потянут.
04.10.2024 14:47 Відповісти
Слугу в Лондоні судять за ********* - піздєц!
04.10.2024 09:26 Відповісти
Зарплату депутата нормально отримує, бізнес в Україні процвітає, може жити собі спокійно і шкодити Україні.
04.10.2024 09:26 Відповісти
https://charter97.org/be/news/2024/10/4/613156/

У чатах Калінкавічаў распаўсюджваецца ВІДЭА, якое зафіксавала падзенне беспілотніка
04.10.2024 09:28 Відповісти
А що в когось якісь сумніви були що ця серія як і всі попередні 95 кварталу саме так і закінчиться?
04.10.2024 09:28 Відповісти
пофиг...таких дмитруков в Украине вагон и маленькая тележка....
04.10.2024 09:29 Відповісти
Щоб навіть до гадалки не ходити.

Втеча усіх зелено-ригівських кацапських паскуд буде зовсім не спонтанною.

Адже здриснути з мішками бабла не так-то і легко.
04.10.2024 09:32 Відповісти
Ніякі мішки бабла дмитрук не віз. Йому зробили переказ на рахунок з параші за захист московських попів та агентура орди в Україні поповнила гаманець. Перепало і від ОПЗЖ яка засіла в кабінеті президента.
Дмитрук надійно сховався в Лондоні.
04.10.2024 10:13 Відповісти
Авжеж, без допомоги ОПи д'єрмака тут не обійшлося!
04.10.2024 09:39 Відповісти
Єрмака, Татарова.

Але якийсь там Дмитрук Татарову-Єрмаку до сраки. Хтось повинен був за нього попросити.

І от тут інтрига. Це або Арахамія, або сам ЗЄ.
04.10.2024 09:48 Відповісти
Цікаво те, що браві правоохоронці, які легко "знаходять" вбивць-ноунеймів без будь-яких наводок та улік, тут ну просто безпорадні.
Журналісти легко розкопують те, що прокуратура та поліція повинні були знати задовго до втечі Дмитрука.

А це наводить на думки щодо ефективності прокуратури та поліції:
1. Або лихі розкриття вбивств (типу вбивства Фаріон) - це блеф та фейк.
2. Або у випадках з можновладцями правоохоронці грають у піддавки.
3. Або правоохоронці і брешуть, і співпрацюють з владними злочинцями.
04.10.2024 09:45 Відповісти
Странно. Какая связь между Лондоном и московским патриархатом? Логичнее было бы с..баться в троице-сергиеву лавру.
04.10.2024 09:50 Відповісти
Він "біженець" а не божевільний
04.10.2024 10:08 Відповісти
Максим Кузьмин, угнавший в 23г российский вертолет, через месяц был найден застреленным в Испании. Как бы мы не относились к раше, но вопрос с предателями у них решается быстро.
04.10.2024 09:51 Відповісти
Ви що нам пропонуєте? Лишитись без верховного?
04.10.2024 11:50 Відповісти
Ну наші спецслужби наче як регулярно ліквідовують колаборантів, які на окупованій території чи в ********* сидять. А якби вони прибили когось хто в Європі це був би міжнародний скандал.
04.10.2024 11:57 Відповісти
Не обов'язково брати відповідальність на себе.
04.10.2024 13:36 Відповісти
звісно, але в Європі є компетентні правохоронці які можуть розслідувати
04.10.2024 15:56 Відповісти
просто Буданов зробив би анонс, а потім розповів - як він це зробив
04.10.2024 14:36 Відповісти
Из Лондона рузкий мир прославлять куда комфортнее чем из Сызрани
04.10.2024 09:51 Відповісти
А ето и есть шизофрения. Раздвоение сознания.

Вся кацапия - ето один огромний психиатрический стационар.

"русский мир" - ето самая настоящая, классическая психиатрия.

дмитрук такой психически больной русскомировец.
04.10.2024 09:59 Відповісти
Зеленський за собою привів до влади таку блювоту, котрій, навіть, і при Овощу не було.
04.10.2024 09:56 Відповісти
Яка несподіванка
04.10.2024 09:56 Відповісти
Діряві СН та добре підготовлена втеча,покидька Дмитрука.
04.10.2024 09:59 Відповісти
ретельно продуманою
офісом єрмака та прокурором костіним
04.10.2024 10:04 Відповісти
Потримав би цього пі...ра за бороду....
Гнида....
04.10.2024 10:08 Відповісти
ЗЄльонобіси все знали про свого бородатого чорта. Знали коли та куди буде тікати .А зараз роблять невинні рила та замулюють очі народу різного роду висерами...
04.10.2024 10:10 Відповісти
Наш потужний Лідор теж осяде десь на Туманному Альбіоні або на Французькій Рівєрі.
А холопи, що? А холопи залишаться серед руїн зруйнованої і розграбованої країни. Бо було по приколу. Бо хотілось поржать
04.10.2024 10:11 Відповісти
У вас прадайотца слав'янскій шкаф?!
04.10.2024 10:20 Відповісти
сделал с морды пынду
04.10.2024 10:46 Відповісти
Звичайно продуманою. Кінцева фаза була не сама втеча, а висунення звинувачення після перетину кордону.
04.10.2024 10:51 Відповісти
Який дієвий міжнародний розшук. Дмитрук з тренажерного залу показує "фак" Україні і всьому міжнародному розшуку. І можно побитися об заклад - його не знайдуть. Безкарний і в безпеці. Браво Зеленському!
04.10.2024 11:07 Відповісти
Надважлива зараз тема! Скільки можна про того чмоню рижого писати. Комі він нах потрібний?
04.10.2024 11:20 Відповісти
Тут не про чмоню. Тут про дібілів, які хотіли поржать по приколу і таки ржуть.
04.10.2024 11:42 Відповісти
православний на всю голову, а мила не їсть! себто до москви не тікає...
04.10.2024 11:53 Відповісти
Добре гаразд оце все *********. Але як так вийшло що його не видав такий дружній Україні суд Лондона!?? А тому що мабуть всі звинувачення натянуті,є політичне переслідування і це бачать навіть там якби то не було, тай до того не мають довіри до наших правоохоронних органів. Але по справжнім покидькам чомусь кода красний в інтерполі нема та не буде.
04.10.2024 12:08 Відповісти
Та ти шо? Насправді? Як таке могло статися?
04.10.2024 12:32 Відповісти
Дмитрук позвонил Главе Госпогранслужбы Дейнеко, а тот за взятку обеспечил Дмитруку зеленый коридор через границу. Напоминаю, что по нелегально пересекающим границу гражданам Украины, которые предварительно не заплатили взятку пограничникам, последние открывают из автоматов огонь на поражение!
04.10.2024 13:24 Відповісти
Марахвон все стерпить - лохи хавають локшину
04.10.2024 13:28 Відповісти
04.10.2024 13:53 Відповісти
Штірліц довго дивився, як пастор Шлаг йшов лижами через швейцарський кордон.
"Так, важко йому", - подумав Штірліц.
Стояв липень 2024 року.
04.10.2024 14:00 Відповісти
Навіть не розумію - чому цензор та бутусов так багато льють лайна на партію презедента. Нові люди, рейтинг від українців, при тому шо сотні тисяч українців вже загинули - більше ніж у 19 році. Та не жалкуйте за тим ЗСУ - баби ще каплодять. Тікайте, як всі народні слуги за кордон. Не бійтеся - Лондон всіх приме.
04.10.2024 15:27 Відповісти
Ермака растрелять, за измену родине. Агент Кремля. Разворовал имущество ВСУ. Сколько украинской крови на его руках!
04.10.2024 16:04 Відповісти
Пан Lee Van Cleef, вельмишановний Пан, як то ви уявляєте собі,розстріляти ? Він нічого не робив от слова взагалі, він крот, він риє.( дає поради,чому Пан Президент казав,що з ним прийшов,з ним і піду?) А от Пан вельмишановний Президент за все відповідає, от і думайте,розкидуйте мізками,як то працює.
04.10.2024 16:22 Відповісти
Та ви шо!?! І як так було сплановано,що то все вилізло,аж до нас на дно.
04.10.2024 16:13 Відповісти
Ця стаття це відволікання уваги, від провалів на фронті на провали на кордоні)))), є ще гірші.
04.10.2024 22:56 Відповісти
Спонтано цього чела вибрали у депутати. Все інше продумано до .... коми
04.10.2024 16:28 Відповісти
Якщо взяти до уваги,що в Британії такі особи,як ермак і татарав числяться в офіційних списках агентів рф,то висновок однозначний-не здадуть.
З нього висмокчуть всю інформацію,якою він володіє,про сн-хто створив,організував,фінансував,приналежність зе-ерма до фсб і покладуть,як архів,до свого часу.
Це зе-керівництво віддавало в росію чеченців на запит фсб,як терористів(насправді моджахедів).
04.10.2024 17:10 Відповісти
дєрмак своіх не здає.
дермак здає тільки Україну. А зелень, маріонетка у зеленовода!
04.10.2024 17:37 Відповісти
Тут Авраменко на УНІАН намагався пояснити: - як правильно по українські сказати "ворожити" та "гадати". - Все, як є у хлопців з оселедцями: - якщо воро живуть, то " й до ворожки не ходи", а щодо "гад(змій) дат"(множина гад дати), то в царські календарі та церковні загляньте, такого вам навіть гадалка не придумає.
04.10.2024 18:29 Відповісти
Bihus.Info перевзувся ? Чи вибачився перед паном Порошенко ? Стаття правильна , але до її авторів немає поваги , чекаємо від них покаяння привселюдно !
04.10.2024 18:58 Відповісти
Цікава думка, мабуть цю ситуцію аналізув Скотланд ярд, і Шерлок Холмс.
04.10.2024 22:55 Відповісти
Это депутат Слуг народа. Почему Зеленский не отвечает з свою партию ? После его назначений оказываються проросийские предатели. Кандидатур нет? Или на кого он работает
05.10.2024 07:15 Відповісти
Почему проросийкие политики , минстры времен Янукрвича призначаются Зеленским???
05.10.2024 07:17 Відповісти
 
 