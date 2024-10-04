Втеча "слуги народу" Дмитрука була не спонтанною, а ретельно продуманою, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Нардеп "Слуги народу" (нині позафракційний) Артем Дмитрук, який втік з України, ймовірно, давно планував втечу.
Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
Нардеп втік з України до Лондона, заявивши, що його родина виїхала кількома днями раніше і що їм усім загрожує небезпека через нібито його захист діяльності УПЦ МП в Україні.
За даними журналістів, виїзд міг бути не спонтанним, а ретельно і давно продуманим.
Лондон регулярно з'являвся в Instagram дружини Дмитрука і в 2022 році, і в 2023 році, коли вона їздила туди із дітьми.
Під час тих візитів родина найімовірніше мешкала в одному і тому ж районі Bermondsey. Тут дружина із дітьми "засвітилася" вже в липні 2024 року - за місяць до втечі Дмитрука. Звідти ж вона публікувала фото на початку вересня, після того як вони виїхали.
"Наприкінці вересня родина нардепа-втікача змінила місце проживання. Так, судячи зі сторіз самого Дмитрука в Instagram, вони гуляють з дітьми в парку Battersey, в однойменному районі. Зовсім поруч знаходиться і спортзал, звідки Дмитрук тепер постить свої вправи зі штангою", - зазначається в матеріалі.
Журналісти по опублікованих дружиною фото встановили локацію - двір нового і дорогого житлового комплексу Vista Chelsea Bridge, що якраз розташований між парком Battersea і спортзалом Дмитрука. Інші сторіз показують, що родина облаштовує свій побут в новій квартирі і навіть замовляють з України продукти.
"Все це дисонує з заявами самого Артема Дмитрука про те, що виїзд був спішним, а також про те, що за ним особисто і за його родиною полюють та хочуть їх вбити. Паралельно нардеп почав регулярно записувати власні відео або ж виступати в ефірах інших каналів, транслюючи численні проросійські наративи про "свавілля ТЦК", про те, що "у війну Україну втягнула українська влада" і про те, що в Україні "наші вбивають наших", - додали Bihus.Info.
Втеча Артема Дмитрука
Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.
Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.
У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.
Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.
Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.
29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.
Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.
Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Клепку треба було мати тим телепкам ,які завели це лайно до корита. Але якщо барани -баранами й згинуть.
але ж це ,, слуга "кацапського народу 😡
У чатах Калінкавічаў распаўсюджваецца ВІДЭА, якое зафіксавала падзенне беспілотніка
Втеча усіх зелено-ригівських кацапських паскуд буде зовсім не спонтанною.
Адже здриснути з мішками бабла не так-то і легко.
Дмитрук надійно сховався в Лондоні.
Але якийсь там Дмитрук Татарову-Єрмаку до сраки. Хтось повинен був за нього попросити.
І от тут інтрига. Це або Арахамія, або сам ЗЄ.
Журналісти легко розкопують те, що прокуратура та поліція повинні були знати задовго до втечі Дмитрука.
А це наводить на думки щодо ефективності прокуратури та поліції:
1. Або лихі розкриття вбивств (типу вбивства Фаріон) - це блеф та фейк.
2. Або у випадках з можновладцями правоохоронці грають у піддавки.
3. Або правоохоронці і брешуть, і співпрацюють з владними злочинцями.
Вся кацапия - ето один огромний психиатрический стационар.
"русский мир" - ето самая настоящая, классическая психиатрия.
дмитрук такой психически больной русскомировец.
офісом єрмака та прокурором костіним
Гнида....
А холопи, що? А холопи залишаться серед руїн зруйнованої і розграбованої країни. Бо було по приколу. Бо хотілось поржать
"Так, важко йому", - подумав Штірліц.
Стояв липень 2024 року.
З нього висмокчуть всю інформацію,якою він володіє,про сн-хто створив,організував,фінансував,приналежність зе-ерма до фсб і покладуть,як архів,до свого часу.
Це зе-керівництво віддавало в росію чеченців на запит фсб,як терористів(насправді моджахедів).
дермак здає тільки Україну. А зелень, маріонетка у зеленовода!