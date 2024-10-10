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Новини
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"Слуг народу" втікачів Дмитрука та Одарченка виключили з комітетів Ради

Рада підтримала виключення з комітетів Ради нардепів-втікачів Дмитрука та Одарченка

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада підтримала виключення з комітетів Ради нардепів-втікачів від партії "Слуга народу" Артема Дмитрука та Андрія Одарченка. 

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За таке рішення проголосували 245 депутатів.

Артема Дмитрука виключили з комітету Ради з питань правоохоронної діяльності, а Андрія Одарченка - із комітету з питань антикорупційної політики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ВР зареєстрували постанову про виключення "слуг народу" втікачів Одарченка та Дмитрука зі складу комітетів

Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.

Читайте також: ВАКС заочно арештував "слугу народу" Одарченка: Заставу конфіскували

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.

Читайте також: "Слуга народу" втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР, - Федорів

Автор: 

ВР (15022) Одарченко Андрій (45) Слуга народу (2816) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+15
Але зарплату і доплати в десятки тисяч грн. вони продовжують отримувати?
Як і Дубинський, якій в СІЗО.

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10.10.2024 12:06
+10
Перекладаю:
депутатів дмитрука і одарченка трошки посварили і побажали гарного дня 🤷🏻‍♂️
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10.10.2024 11:58
+9
Это не о чем, шоу для плебса. Они по прежнему остаются депутатами со всеми своими правами.
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10.10.2024 12:06
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після чарівної піздюліни у вигляді суспільного обурення
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10.10.2024 11:58 Відповісти
Это не о чем, шоу для плебса. Они по прежнему остаются депутатами со всеми своими правами.
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10.10.2024 12:06 Відповісти
так і цього б не було...
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10.10.2024 12:16 Відповісти
Циркова вистава.Боротьба корупціонерів з корупцією,триває! чергове антре "Нанайських хлопчиків" !!))
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10.10.2024 12:49 Відповісти
Так виключили з комітетів. А депудятлами вони як були так і залишились. Навіть зарплату їм нараховують. От в чому фокус...
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10.10.2024 13:11 Відповісти
Перекладаю:
депутатів дмитрука і одарченка трошки посварили і побажали гарного дня 🤷🏻‍♂️
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10.10.2024 11:58 Відповісти
Мабуть вони дуже засмучені.
Три доби з горя пити будуть!
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10.10.2024 11:59 Відповісти
Ти ба не прошло і півроку
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10.10.2024 12:00 Відповісти
А тим часом...
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10.10.2024 12:06 Відповісти
Географічні координати, будь ласка.
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10.10.2024 12:12 Відповісти
Це не та ціль, котру кацапи будуть знищувати. Вони знов почали по порту лупити.
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10.10.2024 12:16 Відповісти
Вибачаюсь! Був неправий! Не розпізнав це - пастка ТЦК, будуть мобіків збирати...
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10.10.2024 12:26 Відповісти
Винєпанімаєтє!
Це замасковані оборонні споруди! Лінія Казіно!
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10.10.2024 12:23 Відповісти
Але зарплату і доплати в десятки тисяч грн. вони продовжують отримувати?
Як і Дубинський, якій в СІЗО.

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10.10.2024 12:06 Відповісти
а шо ж так швидко?
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10.10.2024 12:07 Відповісти
зарплатню надбавки та преміальні продовжують виплачувати своєчасно. їм, та їхнім помічникам.
так само, як і оренду житла, авто, та всякі депутатські плюшки.
а, бидлу, підвищення податків!
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10.10.2024 12:20 Відповісти
а теперь читаем уважно
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21040
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10.10.2024 12:25 Відповісти
Ого скількі в нього членів!
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10.10.2024 12:28 Відповісти
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10.10.2024 12:30 Відповісти
Ніколи не переглядав не те що українофобів, а будь-який російськомовний контент. Однак Ютуб мені оперативно і наполегливо пхає в пропозиції рекламу з Дмитруком про "гонения православія в Украине".
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10.10.2024 12:41 Відповісти
Чому вони втікачі?
Один хабарник, інший *******. Обидві справи протерміновані й мають сумнівну судову перспективу.
Тому саме за ними цих "сук" і подали у розшук.
Про незаконний перетин кордону там ні слова, бо сматрящій за ЗеСправедливістю Костін не хоче "палитися".
Виїхали вони легально, тому що сама закорона незаконна й існує тільки для лохів, з яких подібні "втікачі" та їх колеги і стрижуть купони.
То чому вони втікачі?
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10.10.2024 13:01 Відповісти
Ой вэй,из комитета исключили,они уже плачут, а как на счет конфискации майна,ареста помощников и всего окружения для получения полных доказательств вины.
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10.10.2024 13:45 Відповісти
І це тільки після публічного розголосу скандального голосуванням, і тільки з комітетів.
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10.10.2024 14:43 Відповісти
Вкрав грошей і виїхав, а ти сиди далі, бо ти "забовязаний"
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10.10.2024 15:13 Відповісти
 
 