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Одарченко (172) Антикоррупционный суд (1178)

ВАКС заочно арестовал "слугу народа" Одарченко: Залог конфисковали

Слугу народу Одарченка заочно арештували

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал нардепа "Слуги народа" Андрея Одарченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Прокурор просила об изменении меры пресечения Одарченко на содержание под стражей. Кроме этого просила о конфискации залога в размере 15 млн грн, внесенного за Одарченко, в доход государства.

По словам прокурора Дроботовой, Андрей Одарченко пересек незаконно границу Украины в Черновицкой области за пределами пунктов пропуска с Румынией.

Адвокат Одарченко и дальше подчеркивал, что местонахождение подзащитного ему не известно. И отрицал ходатайство прокурора.

ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора: Одарченко изменили меру пресечения на содержание под стражей, а также суд принял решение о конфискации залога в доход государства.

Также читайте: "Слуга народа" Одарченко, подозреваемый в коррупции, выехал в Румынию

Нардеп "Слуги народа" Андрей Одарченко, которого подозревают в попытке подкупа руководства Минобновления, выехал в Румынию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявила прокурор во время заседания ВАКС.

"По имеющейся в органах досудебного расследования... информации, Одарченко пересек государственную границу вне пунтка пропуска с Румынией и после этого обратился даже в государственные органы Румынии с заявлением о получении убежища в этом государстве", - отметила она.

Прокурор также рассказала, что 19 сентября "неофициальный" водитель Одарченко заявил, что за два дня до этой даты народный депутат попросил высадить его в центральной части города, отдал водителю свои мобильные телефоны и попросил поставить их на зарядку. Одарченко также сказал, что сам доберется до Верховной Рады и обратно.

С тех пор водитель не видел нардепа.

Также читайте: В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного комитета. ДОКУМЕНТ

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного комитета.

Читайте также: Рада не предоставляла разрешений на выезд за границу "слуге народа" Одарченко, - Стефанчук
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Топ комментарии
+29
На кого рассчитан этот ... лятский цирк? На каких лохов? Дали спокойно выехать, а теперь имитация бурной деятельности.
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23.09.2024 15:49
+21
Спочатку дають перетнути кордон,а пізніше творять шапіто.Думаю всі отримали відкат-від судів до антикорупційних організацій.Ну ті що при владі стопудово.
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23.09.2024 15:52
+11
О, как вы точно сказали
ИМИТАЦИЯ!!!!
Все,что делает Зеленский - это перманентная ИМИТАЦИЯ
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23.09.2024 15:52
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На кого рассчитан этот ... лятский цирк? На каких лохов? Дали спокойно выехать, а теперь имитация бурной деятельности.
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23.09.2024 15:49 Ответить
О, как вы точно сказали
ИМИТАЦИЯ!!!!
Все,что делает Зеленский - это перманентная ИМИТАЦИЯ
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23.09.2024 15:52 Ответить
При усьому всьому на теперішній час це самий вартістний перетин кордону ухилянтом.
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23.09.2024 16:02 Ответить
може, навіть, не просто "дали", а ще й спонукали: Андрюха, давай, давай, уйобуй
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23.09.2024 17:25 Ответить
Спочатку дають перетнути кордон,а пізніше творять шапіто.Думаю всі отримали відкат-від судів до антикорупційних організацій.Ну ті що при владі стопудово.
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23.09.2024 15:52 Ответить
"...Спочатку дають перетнути кордон..."

Перетинання кордону "за межами пунктів пропуску з Румунією" Джерело: https://censor.net/ua/n3511364
перетинанням не вважається!
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23.09.2024 16:32 Ответить
І в цьому Україна справді відзначається - арештовує всіх заочно.
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23.09.2024 15:53 Ответить
.. о да , ми тут уже попереду планети усієї... суддів " заочників " на ешафот !!
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23.09.2024 16:23 Ответить
73% хотіли цього «🩸цирку « , ПОРН🤢ШУТА , а вони мріяли ржати і отримувати оргазм від « бубочкі» Вжє після всіх злодіянь , гірших за терроризм ( свідомо приховав наступ і закликав не готуватися до війни) , свідомий САБОТАЖ підготовки відбору -співучасть в тероризмі , продовжують довіряти кому , ПУЙЛУ ?
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23.09.2024 18:05 Ответить
Передав з Румуніі - шо заочно иого можна навіть ******* - хором
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23.09.2024 15:56 Ответить
Тепер заочно відбуде покарання і до каси за зарплатою за весь час стиняння.
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23.09.2024 15:59 Ответить
Та конфісковуйте все завчасно! І у всіх родичів!!
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23.09.2024 16:00 Ответить
А міг би хтось з шановних "дописувачів" надати якесь посилання на статтю про Каміля Примакова?!
Чи тут висвітлюються новини якось однобоко?!
Було би цікаво почитати, особливо коментарі.
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23.09.2024 16:11 Ответить
Станом на зараз, про те написали лише Коментарії та УНІАН. Пропоную дочекатися чогось більш поважного.
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23.09.2024 16:28 Ответить
Ну , думаю тут , ми не дочекаємось.
Тут так не прийнято, місцева публіка не зрозуміє.
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23.09.2024 16:35 Ответить
Ваш песимізм необгрунтований.
А якщо ви натякаєте на те, що Цензор пропорошенківський - то це дарма. Можливо, ви занадто молода
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23.09.2024 16:44 Ответить
зє, в гонитві за рейтингами, здатен самотужки засрати весь поток новин. Якщо додати його менеджерів та друзів, то ні на що інше вже часу не залишиться.
Він прагнув театру одного актора - має. Але є нюанс.
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23.09.2024 17:05 Ответить
Если вам - ВСЕ РАВНО
То вы - апологет Зеленского
Живете под его знаменитым лозунгом - КАКАЯ РАЗНИЦА !!!!!
И вам не место на Цензоре
Здесь нет равнодушных
Тех,кому все равно....
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23.09.2024 21:17 Ответить
Як казав один персонаж: "Заочно они могуть меня даже побить"
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23.09.2024 16:25 Ответить
И ВЕДЬ ВЕС ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ ВИДЯТ ПОСЛЫ НАШИХ, ПОКА ЕЩЕ, ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН, ОТ КОТОРЫХ ВООБЩЕ СЕЙЧАС ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ КАЖДОГО ИЗ НАС! Какое у них будет отношение к Украине? Глядя на сворачивание демократии, бардак и коррупционный беспредел они вправе согласиться с утверждением Путина о том, что русские и украинцы таки один народ, а потому не будем мешать им слиться в одну страну. Зачем удивляться, если после всего этого хоть Байден, хоть Трамп пошлют в четверг Зеленского вслед за российским кораблем.
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23.09.2024 16:33 Ответить
Так тихенько по одному, щоб не привертати увагу, усі "слуги" і виїдуть за кордон.
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23.09.2024 16:35 Ответить
Зелена естафета.
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23.09.2024 16:52 Ответить
Повно новин про затриманні на кордоні,але не про депутатів. Бонд нервово курить в стороні,ці пацани невловимі. На кого розраховане це інформаційне сміття? Святі гроші- моліть Бога за нас.
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23.09.2024 16:41 Ответить
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23.09.2024 17:07 Ответить
Держи,держи вора,поймать его пора,но всем известно,что не поманный - не вор. (с)
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23.09.2024 17:28 Ответить
Досить терпіти. Потрібний уряд народної довіри.
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23.09.2024 17:39 Ответить
У Раді зареєстрували постанову про . Джерело:

Оце не розумію чому??? Абсолютно нормальний депутат для партії "Слуга урода"! Не агент ФСБ - це вже чудово!!!
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23.09.2024 18:16 Ответить
Вирок у смартфоні.Потужно.
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23.09.2024 18:51 Ответить
 
 