ВАКС заочно арештував "слугу народу" Одарченка: Заставу конфіскували

Вищий антикорупційний суд заочно арештував нардепа "Слуги народу" Андрія Одарченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Прокурорка просила про зміну запобіжного заходу Одарченку на тримання під вартою. Крім цього просила про конфіскацію застави у розмірі 15 млн грн, внесеної за Одарченка, у дохід держави.

За словами прокурорки Дроботової, Андрій Одарченко перетнув незаконно кордон України у Чернівецькій області за межами пунктів пропуску з Румунією.

Адвокат Одарченка й далі наголошував, що місцеперебування підзахисного йому не відоме. І заперечував клопотання прокурора.

ВАКС задовольнив клопотання прокурора: Одарченку змінили запобіжний захід на тримання під вартою, а також суд ухвалив рішення щодо конфіскації застави у дохід держави.

Також читайте: "Слуга народу" Одарченко втік за кордон. МВС не вдягло на нього електронний браслет попри рішення суду (оновлено)

Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.

Читайте: Рада не надавала дозволів на виїзд за кордон "слузі народу" Одарченку, - Стефанчук