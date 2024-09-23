ВАКС заочно арештував "слугу народу" Одарченка: Заставу конфіскували
Вищий антикорупційний суд заочно арештував нардепа "Слуги народу" Андрія Одарченка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Прокурорка просила про зміну запобіжного заходу Одарченку на тримання під вартою. Крім цього просила про конфіскацію застави у розмірі 15 млн грн, внесеної за Одарченка, у дохід держави.
За словами прокурорки Дроботової, Андрій Одарченко перетнув незаконно кордон України у Чернівецькій області за межами пунктів пропуску з Румунією.
Адвокат Одарченка й далі наголошував, що місцеперебування підзахисного йому не відоме. І заперечував клопотання прокурора.
ВАКС задовольнив клопотання прокурора: Одарченку змінили запобіжний захід на тримання під вартою, а також суд ухвалив рішення щодо конфіскації застави у дохід держави.
Справа "слуги народу" Одарченка
Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.
Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.
Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.
ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.
У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.
Будь ласка, зачекайте...
ИМИТАЦИЯ!!!!
Все,что делает Зеленский - это перманентная ИМИТАЦИЯ
Перетинання кордону "за межами пунктів пропуску з Румунією" Джерело: https://censor.net/ua/n3511364
перетинанням не вважається!
Чи тут висвітлюються новини якось однобоко?!
Було би цікаво почитати, особливо коментарі.
Тут так не прийнято, місцева публіка не зрозуміє.
А якщо ви натякаєте на те, що Цензор пропорошенківський - то це дарма. Можливо, ви занадто молода
Він прагнув театру одного актора - має. Але є нюанс.
То вы - апологет Зеленского
Живете под его знаменитым лозунгом - КАКАЯ РАЗНИЦА !!!!!
И вам не место на Цензоре
Здесь нет равнодушных
Тех,кому все равно....
Оце не розумію чому??? Абсолютно нормальний депутат для партії "Слуга урода"! Не агент ФСБ - це вже чудово!!!