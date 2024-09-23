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Одарченко (43) Антикорупційний суд (1881)

ВАКС заочно арештував "слугу народу" Одарченка: Заставу конфіскували

Слугу народу Одарченка заочно арештували

Вищий антикорупційний суд заочно арештував нардепа "Слуги народу" Андрія Одарченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Прокурорка просила про зміну запобіжного заходу Одарченку на тримання під вартою. Крім цього просила про конфіскацію застави у розмірі 15 млн грн, внесеної за Одарченка, у дохід держави.

За словами прокурорки Дроботової, Андрій Одарченко перетнув незаконно кордон України у Чернівецькій області за межами пунктів пропуску з Румунією.

Адвокат Одарченка й далі наголошував, що місцеперебування підзахисного йому не відоме. І заперечував клопотання прокурора.

ВАКС задовольнив клопотання прокурора: Одарченку змінили запобіжний захід на тримання під вартою, а також суд ухвалив рішення щодо конфіскації застави у дохід держави.

Також читайте: "Слуга народу" Одарченко втік за кордон. МВС не вдягло на нього електронний браслет попри рішення суду (оновлено)

Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.

Читайте: Рада не надавала дозволів на виїзд за кордон "слузі народу" Одарченку, - Стефанчук

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Топ коментарі
+29
На кого рассчитан этот ... лятский цирк? На каких лохов? Дали спокойно выехать, а теперь имитация бурной деятельности.
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23.09.2024 15:49
+21
Спочатку дають перетнути кордон,а пізніше творять шапіто.Думаю всі отримали відкат-від судів до антикорупційних організацій.Ну ті що при владі стопудово.
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23.09.2024 15:52
+11
О, как вы точно сказали
ИМИТАЦИЯ!!!!
Все,что делает Зеленский - это перманентная ИМИТАЦИЯ
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23.09.2024 15:52
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На кого рассчитан этот ... лятский цирк? На каких лохов? Дали спокойно выехать, а теперь имитация бурной деятельности.
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23.09.2024 15:49 Відповісти
О, как вы точно сказали
ИМИТАЦИЯ!!!!
Все,что делает Зеленский - это перманентная ИМИТАЦИЯ
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23.09.2024 15:52 Відповісти
При усьому всьому на теперішній час це самий вартістний перетин кордону ухилянтом.
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23.09.2024 16:02 Відповісти
може, навіть, не просто "дали", а ще й спонукали: Андрюха, давай, давай, уйобуй
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23.09.2024 17:25 Відповісти
Спочатку дають перетнути кордон,а пізніше творять шапіто.Думаю всі отримали відкат-від судів до антикорупційних організацій.Ну ті що при владі стопудово.
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23.09.2024 15:52 Відповісти
"...Спочатку дають перетнути кордон..."

Перетинання кордону "за межами пунктів пропуску з Румунією" Джерело: https://censor.net/ua/n3511364
перетинанням не вважається!
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23.09.2024 16:32 Відповісти
І в цьому Україна справді відзначається - арештовує всіх заочно.
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23.09.2024 15:53 Відповісти
.. о да , ми тут уже попереду планети усієї... суддів " заочників " на ешафот !!
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23.09.2024 16:23 Відповісти
73% хотіли цього «🩸цирку « , ПОРН🤢ШУТА , а вони мріяли ржати і отримувати оргазм від « бубочкі» Вжє після всіх злодіянь , гірших за терроризм ( свідомо приховав наступ і закликав не готуватися до війни) , свідомий САБОТАЖ підготовки відбору -співучасть в тероризмі , продовжують довіряти кому , ПУЙЛУ ?
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23.09.2024 18:05 Відповісти
Передав з Румуніі - шо заочно иого можна навіть ******* - хором
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23.09.2024 15:56 Відповісти
Тепер заочно відбуде покарання і до каси за зарплатою за весь час стиняння.
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23.09.2024 15:59 Відповісти
Та конфісковуйте все завчасно! І у всіх родичів!!
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23.09.2024 16:00 Відповісти
А міг би хтось з шановних "дописувачів" надати якесь посилання на статтю про Каміля Примакова?!
Чи тут висвітлюються новини якось однобоко?!
Було би цікаво почитати, особливо коментарі.
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23.09.2024 16:11 Відповісти
Станом на зараз, про те написали лише Коментарії та УНІАН. Пропоную дочекатися чогось більш поважного.
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23.09.2024 16:28 Відповісти
Ну , думаю тут , ми не дочекаємось.
Тут так не прийнято, місцева публіка не зрозуміє.
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23.09.2024 16:35 Відповісти
Ваш песимізм необгрунтований.
А якщо ви натякаєте на те, що Цензор пропорошенківський - то це дарма. Можливо, ви занадто молода
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23.09.2024 16:44 Відповісти
зє, в гонитві за рейтингами, здатен самотужки засрати весь поток новин. Якщо додати його менеджерів та друзів, то ні на що інше вже часу не залишиться.
Він прагнув театру одного актора - має. Але є нюанс.
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23.09.2024 17:05 Відповісти
Если вам - ВСЕ РАВНО
То вы - апологет Зеленского
Живете под его знаменитым лозунгом - КАКАЯ РАЗНИЦА !!!!!
И вам не место на Цензоре
Здесь нет равнодушных
Тех,кому все равно....
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23.09.2024 21:17 Відповісти
Як казав один персонаж: "Заочно они могуть меня даже побить"
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23.09.2024 16:25 Відповісти
И ВЕДЬ ВЕС ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ ВИДЯТ ПОСЛЫ НАШИХ, ПОКА ЕЩЕ, ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН, ОТ КОТОРЫХ ВООБЩЕ СЕЙЧАС ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ КАЖДОГО ИЗ НАС! Какое у них будет отношение к Украине? Глядя на сворачивание демократии, бардак и коррупционный беспредел они вправе согласиться с утверждением Путина о том, что русские и украинцы таки один народ, а потому не будем мешать им слиться в одну страну. Зачем удивляться, если после всего этого хоть Байден, хоть Трамп пошлют в четверг Зеленского вслед за российским кораблем.
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23.09.2024 16:33 Відповісти
Так тихенько по одному, щоб не привертати увагу, усі "слуги" і виїдуть за кордон.
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23.09.2024 16:35 Відповісти
Зелена естафета.
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23.09.2024 16:52 Відповісти
Повно новин про затриманні на кордоні,але не про депутатів. Бонд нервово курить в стороні,ці пацани невловимі. На кого розраховане це інформаційне сміття? Святі гроші- моліть Бога за нас.
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23.09.2024 16:41 Відповісти
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23.09.2024 17:07 Відповісти
Держи,держи вора,поймать его пора,но всем известно,что не поманный - не вор. (с)
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23.09.2024 17:28 Відповісти
Досить терпіти. Потрібний уряд народної довіри.
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23.09.2024 17:39 Відповісти
У Раді зареєстрували постанову про . Джерело:

Оце не розумію чому??? Абсолютно нормальний депутат для партії "Слуга урода"! Не агент ФСБ - це вже чудово!!!
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23.09.2024 18:16 Відповісти
Вирок у смартфоні.Потужно.
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23.09.2024 18:51 Відповісти
 
 