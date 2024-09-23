"Слуга народа" Одарченко, подозреваемый в коррупции, выехал в Румынию

Нардеп "Слуги народа" Андрей Одарченко, которого подозревают в попытке подкупа руководства Минобновления, выехал в Румынию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявила прокурор во время заседания ВАКС.

"По имеющейся в органах досудебного расследования... информации, Одарченко пересек государственную границу вне пунтка пропуска с Румынией и после этого обратился даже в государственные органы Румынии с заявлением о получении убежища в этом государстве", - отметила она.

Прокурор также рассказала, что 19 сентября "неофициальный" водитель Одарченко заявил, что за два дня до этой даты народный депутат попросил высадить его в центральной части города, отдал водителю свои мобильные телефоны и попросил поставить их на зарядку. Одарченко также сказал, что сам доберется до Верховной Рады и обратно.

С тех пор водитель не видел нардепа.

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Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного комитета.

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