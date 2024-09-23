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"Слуга народа" Одарченко, подозреваемый в коррупции, выехал в Румынию

Слуга народу Одарченко виїхав до Румунії

Нардеп "Слуги народа" Андрей Одарченко, которого подозревают в попытке подкупа руководства Минобновления, выехал в Румынию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявила прокурор во время заседания ВАКС.

"По имеющейся в органах досудебного расследования... информации, Одарченко пересек государственную границу вне пунтка пропуска с Румынией и после этого обратился даже в государственные органы Румынии с заявлением о получении убежища в этом государстве", - отметила она.

Прокурор также рассказала, что 19 сентября "неофициальный" водитель Одарченко заявил, что за два дня до этой даты народный депутат попросил высадить его в центральной части города, отдал водителю свои мобильные телефоны и попросил поставить их на зарядку. Одарченко также сказал, что сам доберется до Верховной Рады и обратно.

С тех пор водитель не видел нардепа.

Также читайте: В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного комитета. ДОКУМЕНТ

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного комитета.

Читайте также: Судья ВАКС Ткаченко частично снял подозрение со "слуги народа" Одарченко, разоблаченного в коррупции, - Шабунин

Автор: 

Румыния (1091) Одарченко Андрей (173) Антикоррупционный суд (1211)


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Топ комментарии
+13
Ну так надо всех пограничников региона где он перешел, отправить на передок. Для повышения квалификации.
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23.09.2024 15:28
+10
Опа, і знов погранці підняли бабла.
Завтра відосік із ухилятами срочно!!!
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23.09.2024 15:28
+6
Просто взяв і виїхав.... Цікаво як цю новину подадуть на лайномарафоні
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23.09.2024 15:49
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Опа, і знов погранці підняли бабла.
Завтра відосік із ухилятами срочно!!!
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23.09.2024 15:28 Ответить
Ну так надо всех пограничников региона где он перешел, отправить на передок. Для повышения квалификации.
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23.09.2024 15:28 Ответить
чтобы они сдали позиции рузьким ? логика избирателя Зеленского
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23.09.2024 16:16 Ответить
Ох уж ці ухилянти, то на інвалідах одружуються, то річками-горами блукають, а треба було усього навсього слугою народа стати і бац - митники стають сліпими, глухими та тупими
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23.09.2024 15:29 Ответить
Наряд прикордонників пішов попісять, а одарченко скористався
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23.09.2024 15:34 Ответить
Хіба це новина, що зелений-пліснявий виїхав. Якби це був хто небудь з ЄС, або сам Порошенко, то крику було-б на всю країну, а так накатаний процес ухиляння від відповідальності. Хоча яка там у зелені відповідальність - ще мішок грошей на дорогу дадуть.
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23.09.2024 15:36 Ответить
Коливан-тещин любимчик,а ну зізнавайся -з твого дозволу ця "слуга" втекла?Якщо так піде далі-залишитиесь від монобільшості у Раді тільки ти з Агрохімією та жінка-краб Безугла.
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23.09.2024 15:37 Ответить
А рідню він вивіз?
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23.09.2024 15:37 Ответить
"віддав водію свої мобільні телефони і попросив поставити їх на зарядку" )) і дав водієві купу грошей, щоб той оплатив кошти, які набіжать при зарядці мобільних телефонів. ну щоб боргів перед Україною в нього не було )))
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23.09.2024 15:38 Ответить
агов ! прихильники секти розстрілювати всіх порушників кордону ! ви де були ? чому не розстріляли ?
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23.09.2024 15:39 Ответить
Знов скажуть шо ми знали шо він збирається тікати, але нічого не могли вдіяти...
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23.09.2024 15:43 Ответить
А не пробували поставити за цими підорами "топтунів" Одна бригада, гоші на нафту із залогових грошей. Бажано дв бригади. Місць переходу небагато. Перекрити молодими операми. Невже це вжко ? На трасі блопости, орієнтування на мобіли. Бляха, ще цьому вчити?
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23.09.2024 15:45 Ответить
Ви ще скажіть, що можно було і не випускати під заставу! І взагалі, з корупцією боротися ? А може ще схочете, щоб усі ті НАБУ, САП і інші почали працювати? Не для того у них «кінець епохи зубожіння» розпочався, щоб вони отак взяли-і на інтереси громад почали працювати..
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23.09.2024 16:06 Ответить
Просто взяв і виїхав.... Цікаво як цю новину подадуть на лайномарафоні
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23.09.2024 15:49 Ответить
Є хоч один слугонародний корупціонер, якого загодя не попередили, що час "дєлать ногі"?
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23.09.2024 15:58 Ответить
Таке враження,що скоро усі "слуги" втечуть, а залишаться лише "пани",які не встигли ще "налюбити" Україну на достатню кількість грошей...чи біткоїнів...А може це такий план перемоги???
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23.09.2024 16:06 Ответить
У зелених лижний сезон.
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23.09.2024 16:43 Ответить
Щось маю таку думку що він ніякими полями не тікав, а виїхав через пункт пропуску, просто не проходив через термінал.
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23.09.2024 16:58 Ответить
ай-ай-ай...

і Тису не тре перепливати

і ніхто ухилянтом не назвав... як же так?
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23.09.2024 17:12 Ответить
Покидьки!!!
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23.09.2024 20:29 Ответить
Ого! Такими темпами скоро залишимося без уряду. Залишать нас напризволяще і хто ж тоді буде нами керувати?
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23.09.2024 20:59 Ответить
 
 