УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9668 відвідувачів онлайн
Новини
6 157 21
Румунія (1118) Одарченко (43) Антикорупційний суд (1881)

"Слуга народу" Одарченко, якого підозрюють в корупції, виїхав до Румунії

Слуга народу Одарченко виїхав до Румунії

Нардеп "Слуги народу" Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі підкупі керівництва Мінвідновлення, виїхав до Румунії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявила прокурор під час засідання ВАКС.

"За наявною в органах досудового розслідування… інформацією, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пунтку пропуску з Румунією і після цього звернувся навіть до державних органів Румунії з заявою про отримання притулку в цій державі", - зазначила вона.

Прокурор також розповіла, що 19 вересня "неофіційний" водій Одарченка заявив, що за два дні до цієї дати народний депутат попросив висадити його в центральній частині міста, віддав водію свої мобільні телефони і попросив поставити їх на зарядку. Одарченко також сказав, що сам добереться до Верховної Ради і назад.

З того часу водій не бачив нардепа.

Читайте: Рада не надавала дозволів на виїзд за кордон "слузі народу" Одарченку, - Стефанчук

Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.

Читайте: Суддя ВАКС Ткаченко частково скасував підозру "слузі народу" Одарченку, якого було викрито на корупції, - Шабунін

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Ну так надо всех пограничников региона где он перешел, отправить на передок. Для повышения квалификации.
показати весь коментар
23.09.2024 15:28
+10
Опа, і знов погранці підняли бабла.
Завтра відосік із ухилятами срочно!!!
показати весь коментар
23.09.2024 15:28
+6
Просто взяв і виїхав.... Цікаво як цю новину подадуть на лайномарафоні
показати весь коментар
23.09.2024 15:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опа, і знов погранці підняли бабла.
Завтра відосік із ухилятами срочно!!!
показати весь коментар
23.09.2024 15:28 Відповісти
Ну так надо всех пограничников региона где он перешел, отправить на передок. Для повышения квалификации.
показати весь коментар
23.09.2024 15:28 Відповісти
чтобы они сдали позиции рузьким ? логика избирателя Зеленского
показати весь коментар
23.09.2024 16:16 Відповісти
Ох уж ці ухилянти, то на інвалідах одружуються, то річками-горами блукають, а треба було усього навсього слугою народа стати і бац - митники стають сліпими, глухими та тупими
показати весь коментар
23.09.2024 15:29 Відповісти
Наряд прикордонників пішов попісять, а одарченко скористався
показати весь коментар
23.09.2024 15:34 Відповісти
Хіба це новина, що зелений-пліснявий виїхав. Якби це був хто небудь з ЄС, або сам Порошенко, то крику було-б на всю країну, а так накатаний процес ухиляння від відповідальності. Хоча яка там у зелені відповідальність - ще мішок грошей на дорогу дадуть.
показати весь коментар
23.09.2024 15:36 Відповісти
Коливан-тещин любимчик,а ну зізнавайся -з твого дозволу ця "слуга" втекла?Якщо так піде далі-залишитиесь від монобільшості у Раді тільки ти з Агрохімією та жінка-краб Безугла.
показати весь коментар
23.09.2024 15:37 Відповісти
А рідню він вивіз?
показати весь коментар
23.09.2024 15:37 Відповісти
"віддав водію свої мобільні телефони і попросив поставити їх на зарядку" )) і дав водієві купу грошей, щоб той оплатив кошти, які набіжать при зарядці мобільних телефонів. ну щоб боргів перед Україною в нього не було )))
показати весь коментар
23.09.2024 15:38 Відповісти
агов ! прихильники секти розстрілювати всіх порушників кордону ! ви де були ? чому не розстріляли ?
показати весь коментар
23.09.2024 15:39 Відповісти
Знов скажуть шо ми знали шо він збирається тікати, але нічого не могли вдіяти...
показати весь коментар
23.09.2024 15:43 Відповісти
А не пробували поставити за цими підорами "топтунів" Одна бригада, гоші на нафту із залогових грошей. Бажано дв бригади. Місць переходу небагато. Перекрити молодими операми. Невже це вжко ? На трасі блопости, орієнтування на мобіли. Бляха, ще цьому вчити?
показати весь коментар
23.09.2024 15:45 Відповісти
Ви ще скажіть, що можно було і не випускати під заставу! І взагалі, з корупцією боротися ? А може ще схочете, щоб усі ті НАБУ, САП і інші почали працювати? Не для того у них «кінець епохи зубожіння» розпочався, щоб вони отак взяли-і на інтереси громад почали працювати..
показати весь коментар
23.09.2024 16:06 Відповісти
Просто взяв і виїхав.... Цікаво як цю новину подадуть на лайномарафоні
показати весь коментар
23.09.2024 15:49 Відповісти
Є хоч один слугонародний корупціонер, якого загодя не попередили, що час "дєлать ногі"?
показати весь коментар
23.09.2024 15:58 Відповісти
Таке враження,що скоро усі "слуги" втечуть, а залишаться лише "пани",які не встигли ще "налюбити" Україну на достатню кількість грошей...чи біткоїнів...А може це такий план перемоги???
показати весь коментар
23.09.2024 16:06 Відповісти
У зелених лижний сезон.
показати весь коментар
23.09.2024 16:43 Відповісти
Щось маю таку думку що він ніякими полями не тікав, а виїхав через пункт пропуску, просто не проходив через термінал.
показати весь коментар
23.09.2024 16:58 Відповісти
ай-ай-ай...

і Тису не тре перепливати

і ніхто ухилянтом не назвав... як же так?
показати весь коментар
23.09.2024 17:12 Відповісти
Покидьки!!!
показати весь коментар
23.09.2024 20:29 Відповісти
Ого! Такими темпами скоро залишимося без уряду. Залишать нас напризволяще і хто ж тоді буде нами керувати?
показати весь коментар
23.09.2024 20:59 Відповісти
 
 