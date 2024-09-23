"Слуга народу" Одарченко, якого підозрюють в корупції, виїхав до Румунії
Нардеп "Слуги народу" Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі підкупі керівництва Мінвідновлення, виїхав до Румунії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявила прокурор під час засідання ВАКС.
"За наявною в органах досудового розслідування… інформацією, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пунтку пропуску з Румунією і після цього звернувся навіть до державних органів Румунії з заявою про отримання притулку в цій державі", - зазначила вона.
Прокурор також розповіла, що 19 вересня "неофіційний" водій Одарченка заявив, що за два дні до цієї дати народний депутат попросив висадити його в центральній частині міста, віддав водію свої мобільні телефони і попросив поставити їх на зарядку. Одарченко також сказав, що сам добереться до Верховної Ради і назад.
З того часу водій не бачив нардепа.
Справа "слуги народу" Одарченка
Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.
Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.
Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.
ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.
У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.
Будь ласка, зачекайте...
Завтра відосік із ухилятами срочно!!!
і Тису не тре перепливати
і ніхто ухилянтом не назвав... як же так?