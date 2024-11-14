НАБУ просит Интерпол объявить "слугу народа" беглеца Одарченко в международный розыск, - СМИ
Национальное антикоррупционное бюро обратилось в Интерпол для объявления нардепа "Слуги народа" Андрея Одарченко, которого подозревали в попытке подкупа руководства Минобновления, в международный розыск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" сообщили источники в правоохранительных органах.
По информации собеседника издания, НАБУ направило в Интерпол материалы, которые позволят объявить Одарченко в международный розыск.
Что предшествовало?
Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.
Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.
Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.
ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.
В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.
В четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала исключение из комитета Рады беглого нардепа от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко.
14 ноября ВАКС заочно приговорил нардепа-беглеца Одарченко к 8 годам тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
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Як не агент кремля (частина навіть під санкціями США) , так марадер
Не дивно , що сталася катастрофа 2022
Якщо не годувати і розформовувати свою армію. Будете годувати - чужу