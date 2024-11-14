РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9787 посетителей онлайн
Новости
1 217 7

НАБУ просит Интерпол объявить "слугу народа" беглеца Одарченко в международный розыск, - СМИ

НАБУ звернулося до Інтерполу для оголошення Андрія Одарченка у міжнародний розшук

Национальное антикоррупционное бюро обратилось в Интерпол для объявления нардепа "Слуги народа" Андрея Одарченко, которого подозревали в попытке подкупа руководства Минобновления, в международный розыск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" сообщили источники в правоохранительных органах.

По информации собеседника издания, НАБУ направило в Интерпол материалы, которые позволят объявить Одарченко в международный розыск.

Читайте также: "Слугу народа" беглеца Одарченко заочно приговорили к 8 годам тюрьмы

Что предшествовало?

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.

В четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала исключение из комитета Рады беглого нардепа от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко.

14 ноября ВАКС заочно приговорил нардепа-беглеца Одарченко к 8 годам тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Читайте также: "Слуга народа" беглец Одарченко, разоблаченный на коррупции, явился на заседание суда по видеосвязи, - ЦПК

Автор: 

НАБУ (4219) Интерпол (538) розыск (840) Одарченко Андрей (172)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже втік достатньо далеко. Оголошуйте - буде біженцем від диктатури як дмитрук
показать весь комментарий
14.11.2024 19:44 Ответить
Який же непотріб протягнув "мудрий наріт" у 2019 до влади
Як не агент кремля (частина навіть під санкціями США) , так марадер
Не дивно , що сталася катастрофа 2022
Якщо не годувати і розформовувати свою армію. Будете годувати - чужу
показать весь комментарий
14.11.2024 19:44 Ответить
Хотя бы одного экстрадируют?Или проще ******* про корупцию,а самим прятать беглых?Особенно Англия в этом смысле удивляет.
показать весь комментарий
14.11.2024 19:55 Ответить
необходимо заставить всех его избирателей отвечать за своего порученца.они его поручители,они его выбрали своим делегатом,это они дали ему право творить всякую дичь,вот пусть эти сраные вундеркинды из прастова и мудрава нариду и отвечают!
показать весь комментарий
14.11.2024 20:00 Ответить
Цікаво: а коли і куди втече депутат Є.Шевченко? Чи йому, як і Бєні, краще тут пересидіти з максимальним комфортом? 🤔
показать весь комментарий
14.11.2024 20:13 Ответить
шевченко чекає червоненко - вдвох легше через Тису веслами працювати....
показать весь комментарий
14.11.2024 22:07 Ответить
А, якщо всі депутати повтікають?
показать весь комментарий
15.11.2024 06:19 Ответить
 
 