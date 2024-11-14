НАБУ просит Интерпол объявить "слугу народа" беглеца Одарченко в международный розыск, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро обратилось в Интерпол для объявления нардепа "Слуги народа" Андрея Одарченко, которого подозревали в попытке подкупа руководства Минобновления, в международный розыск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" сообщили источники в правоохранительных органах.

По информации собеседника издания, НАБУ направило в Интерпол материалы, которые позволят объявить Одарченко в международный розыск.

Читайте также: "Слугу народа" беглеца Одарченко заочно приговорили к 8 годам тюрьмы

Что предшествовало?

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.

В четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала исключение из комитета Рады беглого нардепа от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко.

14 ноября ВАКС заочно приговорил нардепа-беглеца Одарченко к 8 годам тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Читайте также: "Слуга народа" беглец Одарченко, разоблаченный на коррупции, явился на заседание суда по видеосвязи, - ЦПК