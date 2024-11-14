НАБУ просить Інтерпол оголосити "слугу народу" втікача Одарченка у міжнародний розшук, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро звернулося до Інтерполу для оголошення нардепа "Слуги народу" Андрія Одарченка, якого підозрювали у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення, у міжнародний розшук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомили джерела у правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовника видання, НАБУ направило до Інтерполу матеріали, які дозволять оголосити Одарченка у міжнародний розшук.

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Що передувало?

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада підтримала виключення з комітету Ради нардепа-втікача від партії "Слуга народу" Андрія Одарченка.

14 листопада ВАКС заочно засудив нардепа-втікача Одарченка до 8 років в'язниці з конфіскацією усього належного йому майна.

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