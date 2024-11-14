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НАБУ просить Інтерпол оголосити "слугу народу" втікача Одарченка у міжнародний розшук, - ЗМІ

НАБУ звернулося до Інтерполу для оголошення Андрія Одарченка у міжнародний розшук

Національне антикорупційне бюро звернулося до Інтерполу для оголошення нардепа "Слуги народу" Андрія Одарченка, якого підозрювали у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення, у міжнародний розшук. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомили джерела у правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовника видання, НАБУ направило до Інтерполу матеріали, які дозволять оголосити Одарченка у міжнародний розшук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перший хабар у криптовалюті: "Слугу народу" Одарченка засудили до 8 років в’язниці з конфіскацією, але він втік за кордон (оновлено)

Що передувало?

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада підтримала виключення з комітету Ради нардепа-втікача від партії "Слуга народу" Андрія Одарченка.

14 листопада ВАКС заочно засудив нардепа-втікача Одарченка до 8 років в'язниці з конфіскацією усього належного йому майна.

Читайте також: "Слуга народу" втікач Одарченко, якого викрили на корупції, з’явився на засідання суду відеозв’язком, - ЦПК

Автор: 

НАБУ (5063) Інтерпол (376) розшук (651) Одарченко Андрій (43)


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Вже втік достатньо далеко. Оголошуйте - буде біженцем від диктатури як дмитрук
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14.11.2024 19:44 Відповісти
Який же непотріб протягнув "мудрий наріт" у 2019 до влади
Як не агент кремля (частина навіть під санкціями США) , так марадер
Не дивно , що сталася катастрофа 2022
Якщо не годувати і розформовувати свою армію. Будете годувати - чужу
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14.11.2024 19:44 Відповісти
Хотя бы одного экстрадируют?Или проще ******* про корупцию,а самим прятать беглых?Особенно Англия в этом смысле удивляет.
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14.11.2024 19:55 Відповісти
необходимо заставить всех его избирателей отвечать за своего порученца.они его поручители,они его выбрали своим делегатом,это они дали ему право творить всякую дичь,вот пусть эти сраные вундеркинды из прастова и мудрава нариду и отвечают!
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14.11.2024 20:00 Відповісти
Цікаво: а коли і куди втече депутат Є.Шевченко? Чи йому, як і Бєні, краще тут пересидіти з максимальним комфортом? 🤔
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14.11.2024 20:13 Відповісти
шевченко чекає червоненко - вдвох легше через Тису веслами працювати....
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14.11.2024 22:07 Відповісти
А, якщо всі депутати повтікають?
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15.11.2024 06:19 Відповісти
 
 