НАБУ просить Інтерпол оголосити "слугу народу" втікача Одарченка у міжнародний розшук, - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро звернулося до Інтерполу для оголошення нардепа "Слуги народу" Андрія Одарченка, якого підозрювали у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення, у міжнародний розшук.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомили джерела у правоохоронних органах.
За інформацією співрозмовника видання, НАБУ направило до Інтерполу матеріали, які дозволять оголосити Одарченка у міжнародний розшук.
Що передувало?
Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.
Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.
Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.
ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.
У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.
У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада підтримала виключення з комітету Ради нардепа-втікача від партії "Слуга народу" Андрія Одарченка.
14 листопада ВАКС заочно засудив нардепа-втікача Одарченка до 8 років в'язниці з конфіскацією усього належного йому майна.
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Як не агент кремля (частина навіть під санкціями США) , так марадер
Не дивно , що сталася катастрофа 2022
Якщо не годувати і розформовувати свою армію. Будете годувати - чужу