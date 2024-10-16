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"Слуга народу" втікач Одарченко, якого викрили на корупції, з’явився на засідання суду відеозв’язком, - ЦПК

Одарченко онлайн з’явився на суд

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення, з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду 16 жовтня відеозв’язком.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Депутат, який раніше втік за кордон, відмовився називати, де саме перебуває наразі.

Одарченко заявив, що був вимушений покинути територію України нібито "через небезпеку його здоров’ю".

У ЦПК нагадали, що наприкінці вересня парламентар від "Слуги народу" незаконно перетнув кордон з Румунією, у звʼязку з чим ВАКС оголосив його в розшук та стягнув внесену за нього заставу в розмірі 15 млн грн.

Суд також замінив йому запобіжний захід з застави на заочне тримання під вартою.

Читайте також: ВАКС заочно арештував "слугу народу" Одарченка: Заставу конфіскували

Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада підтримала виключення з комітету Ради нардепа-втікача від партії "Слуга народу" Андрія Одарченка.

Читайте також: "Слуг народу" втікачів Дмитрука та Одарченка виключили з комітетів Ради

Автор: 

суд (11734) Одарченко Андрій (45) Центр протидії корупції (268) Слуга народу (2817)


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"Слуга народу" втікач Одарченко, якого викрили на корупції, з'явився на засідання суду відеозв'язком
поприкалуватись з 73%
давай-давай
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16.10.2024 18:58 Відповісти
Сидіти також буде по скайпу. З Монако.
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16.10.2024 19:09 Відповісти
15 років позбавлення відеозвязку йому!
а шоб знав, гад, як корупціонерити...
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16.10.2024 19:14 Відповісти
Скільки можна було б купувати безпілотників, якби закрити Вищий антикорупційний суд?
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16.10.2024 19:16 Відповісти
Отож, саме про це і мріють у владі. Спочатку дрібними поправками до законів та телефонним правом перетворити антикорупційну агенцію в чорт-знає що, а потім показати усім її неефективність, і закрити.
А не реформувати, щоб вона функціонувала гідним чином, як того вимагають на Заході.
Перетворити в фарс і закрити. А люди з радістю підтримують, не розуміючи, що це лише збільшить корупцію.
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16.10.2024 20:12 Відповісти
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16.10.2024 19:35 Відповісти
Цитата із статті. «Суд також замінив йому запобіжний захід з застави на заочне тримання під вартою». Це щось новеньке в українській юриспруденції заочне тримання між вартою. Може хтось знає що це таке.
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17.10.2024 00:15 Відповісти
Так с нашего правосудия просто " орут" ну да это не Гнездилова либо Черненко ломать этот вроде свой, а СВОЙ ржёт со всей власти ,по Скайпу на суд явился, ( а чё так можно было? ) вот я олень,мог иметь дачу в Ницце и домик маленький где-то в Оклахоме например ,а если бы смогли поймать ,беда по Скайпу судить могли так само и сидеть пришлось Бы в Скайпе, учитесь Украинцы,нам власть показывает как жить нужно.
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17.10.2024 01:35 Відповісти
 
 