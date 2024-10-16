"Слуга народу" втікач Одарченко, якого викрили на корупції, з’явився на засідання суду відеозв’язком, - ЦПК

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення, з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду 16 жовтня відеозв’язком.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Депутат, який раніше втік за кордон, відмовився називати, де саме перебуває наразі.

Одарченко заявив, що був вимушений покинути територію України нібито "через небезпеку його здоров’ю".

У ЦПК нагадали, що наприкінці вересня парламентар від "Слуги народу" незаконно перетнув кордон з Румунією, у звʼязку з чим ВАКС оголосив його в розшук та стягнув внесену за нього заставу в розмірі 15 млн грн.

Суд також замінив йому запобіжний захід з застави на заочне тримання під вартою.

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Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада підтримала виключення з комітету Ради нардепа-втікача від партії "Слуга народу" Андрія Одарченка.

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