РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9779 посетителей онлайн
Новости
2 783 9

"Слуга народа" беглец Одарченко, разоблаченный на коррупции, явился на заседание суда по видеосвязи, - ЦПК

Одарченко онлайн з’явився на суд

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Одарченко, которого подозревают в попытке подкупа руководства Минобновления, явился на заседание Высшего антикоррупционного суда 16 октября по видеосвязи.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Депутат, который ранее сбежал за границу, отказался называть, где именно находится сейчас.

Одарченко заявил, что был вынужден покинуть территорию Украины якобы "из-за опасности его здоровью".

В ЦПК напомнили, что в конце сентября парламентарий от "Слуги народа" незаконно пересек границу с Румынией, в связи с чем ВАКС объявил его в розыск и взыскал внесенный за него залог в размере 15 млн грн.

Суд также заменил ему меру пресечения с залога на заочное содержание под стражей.

Читайте также: ВАКС заочно арестовал "слугу народа" Одарченко: Залог конфисковали

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.

В четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала исключение из комитета Рады беглого нардепа от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко.

Также читайте: "Слуга народа" Одарченко, разоблаченный на коррупции, убежал за границу, - Шабунин

Автор: 

суд (25137) Одарченко Андрей (173) Центр противодействия коррупции (250) Слуга народа (2634)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Слуга народу" втікач Одарченко, якого викрили на корупції, з'явився на засідання суду відеозв'язком
поприкалуватись з 73%
давай-давай
показать весь комментарий
16.10.2024 18:58 Ответить
Сидіти також буде по скайпу. З Монако.
показать весь комментарий
16.10.2024 19:09 Ответить
15 років позбавлення відеозвязку йому!
а шоб знав, гад, як корупціонерити...
показать весь комментарий
16.10.2024 19:14 Ответить
Скільки можна було б купувати безпілотників, якби закрити Вищий антикорупційний суд?
показать весь комментарий
16.10.2024 19:16 Ответить
Отож, саме про це і мріють у владі. Спочатку дрібними поправками до законів та телефонним правом перетворити антикорупційну агенцію в чорт-знає що, а потім показати усім її неефективність, і закрити.
А не реформувати, щоб вона функціонувала гідним чином, як того вимагають на Заході.
Перетворити в фарс і закрити. А люди з радістю підтримують, не розуміючи, що це лише збільшить корупцію.
показать весь комментарий
16.10.2024 20:12 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2024 19:35 Ответить
Цитата із статті. «Суд також замінив йому запобіжний захід з застави на заочне тримання під вартою». Це щось новеньке в українській юриспруденції заочне тримання між вартою. Може хтось знає що це таке.
показать весь комментарий
17.10.2024 00:15 Ответить
Так с нашего правосудия просто " орут" ну да это не Гнездилова либо Черненко ломать этот вроде свой, а СВОЙ ржёт со всей власти ,по Скайпу на суд явился, ( а чё так можно было? ) вот я олень,мог иметь дачу в Ницце и домик маленький где-то в Оклахоме например ,а если бы смогли поймать ,беда по Скайпу судить могли так само и сидеть пришлось Бы в Скайпе, учитесь Украинцы,нам власть показывает как жить нужно.
показать весь комментарий
17.10.2024 01:35 Ответить
 
 