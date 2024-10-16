"Слуга народа" беглец Одарченко, разоблаченный на коррупции, явился на заседание суда по видеосвязи, - ЦПК

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Одарченко, которого подозревают в попытке подкупа руководства Минобновления, явился на заседание Высшего антикоррупционного суда 16 октября по видеосвязи.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Депутат, который ранее сбежал за границу, отказался называть, где именно находится сейчас.

Одарченко заявил, что был вынужден покинуть территорию Украины якобы "из-за опасности его здоровью".

В ЦПК напомнили, что в конце сентября парламентарий от "Слуги народа" незаконно пересек границу с Румынией, в связи с чем ВАКС объявил его в розыск и взыскал внесенный за него залог в размере 15 млн грн.

Суд также заменил ему меру пресечения с залога на заочное содержание под стражей.

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Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.

В четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала исключение из комитета Рады беглого нардепа от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко.

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