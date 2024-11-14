"Слугу народа" беглеца Одарченко заочно приговорили к 8 годам тюрьмы

Нардепа "Слуги народа" Андрея Одарченко, которого подозревали в попытке подкупа руководства Минвосстановления, приговорили к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Судья признал депутата виновным в том, что он дал взятку главе Госагентства восстановления инфраструктуры Мустафе Найему. Одарченко отправил на криптокошелек чиновника биткоины на сумму 10 тысяч долларов. За это он хотел, чтобы агентство направило деньги на восстановление харьковского Государственного биотехнологического университета, который Одарченко ранее возглавлял и, по версии следствия, продолжал контролировать", - пишет издание "Ґрати".

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Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.

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