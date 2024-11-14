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"Слугу народа" беглеца Одарченко заочно приговорили к 8 годам тюрьмы

Одарченка засудили до 8 років тюрми заочно

Нардепа "Слуги народа" Андрея Одарченко, которого подозревали в попытке подкупа руководства Минвосстановления, приговорили к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Судья признал депутата виновным в том, что он дал взятку главе Госагентства восстановления инфраструктуры Мустафе Найему. Одарченко отправил на криптокошелек чиновника биткоины на сумму 10 тысяч долларов. За это он хотел, чтобы агентство направило деньги на восстановление харьковского Государственного биотехнологического университета, который Одарченко ранее возглавлял и, по версии следствия, продолжал контролировать", - пишет издание "Ґрати".

Читайте также: "Слуга народа" беглец Одарченко, разоблаченный на коррупции, явился на заседание суда по видеосвязи, - ЦПК

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Одарченко: "Я люблю крипту. Это ох#енная тема. У меня свои обменники. Везде, во Львове, Харькове, Киеве. Да хоть в Испании"

Автор: 

приговор (1211) Одарченко Андрей (172) САП (2062)


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Топ комментарии
+14
Коли на початку повномасштабного вторгнення влада, прокурори з суддями, поліція з СБУ тікала з Сумщини на Західну Україну, цей чоловік виготовляв зброю для оборони, а після відступу рашистів дав про це інтерв'ю Суспільному, через що потрапив у поле зору правоохоронців. Зараз ті прокурори і судді, які тоді втеклиЄ його судять за партизанські дії по захисту країни
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14.11.2024 13:59
+10
Найцікавіше, що ті "слуги", котрі в Україні не отримують вироків. Наше кривосуддя здатне тільки на заочність.
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14.11.2024 14:10
+8
Скоро всі слуги порозбігаються, залишаться одні вельможі в ОПі
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14.11.2024 14:04
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а він так хотів повернутись. не зрозуміло ще, як він виїхав.
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14.11.2024 13:51 Ответить
Дурня якась. А би вкрав то досіб сидів у Раді. Біла ворона. Дав за відновлення? Кажуж дурня
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14.11.2024 14:55 Ответить
Але він ще депутат. Як довго рада буде тягнути з виключенням? Зарплату отримує, чи ні? Теоретично не повинен, бо не з'являється на сесії, але у нас всяке можливо
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14.11.2024 13:57 Ответить
Скоро всі слуги порозбігаються, залишаться одні вельможі в ОПі
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14.11.2024 14:04 Ответить
Тому і зробили акт усрашіння для інших
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14.11.2024 15:09 Ответить
Крім зп, в цих падлюк ще є: страхування життя та здоров'я - обов'язкове й вже проплачене (це за законом), компенсація витрат на оренду житла, авто+паливомастильні+ТО, послуги водія, охорони, секретарів, помічників+оренда офісу..і страхування медичне..теж вже проплачене..

Цікаво - з нього можна всі витрати потім стягнути в судовому порядку? А серкетаріа та помічників перевірити?
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14.11.2024 14:28 Ответить
Коли на початку повномасштабного вторгнення влада, прокурори з суддями, поліція з СБУ тікала з Сумщини на Західну Україну, цей чоловік виготовляв зброю для оборони, а після відступу рашистів дав про це інтерв'ю Суспільному, через що потрапив у поле зору правоохоронців. Зараз ті прокурори і судді, які тоді втеклиЄ його судять за партизанські дії по захисту країни
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14.11.2024 13:59 Ответить
Ніякої (Західної України) немає, Україна єдина. Є захід, південь, схід та північ України.
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14.11.2024 14:35 Ответить
Андрій Одарченка в бегах
Олександр Куницький сбежал
Артем Дмитрук сбежал
МиколаТищенко под следствием
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14.11.2024 13:59 Ответить
Найцікавіше, що ті "слуги", котрі в Україні не отримують вироків. Наше кривосуддя здатне тільки на заочність.
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14.11.2024 14:10 Ответить
І шось зовсім тихо стало за беню мойського - де він, шо з ним. Тихо як на морському дні.
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14.11.2024 15:05 Ответить
дал 10 тысяч на восстановление универа и так быстро получил 8 лет? какая-то новость не из Украины)))
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14.11.2024 14:03 Ответить
А от холопів судять не заочно і не умовно)
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14.11.2024 14:06 Ответить
Там ще є слуги яких У тимчасово окупованій Херсонській області вибухнув автомобіль. За попередньою інформацією, було ліквідовано колаборанта та екс-депутата від партії "Слуга народу" Олексія Ковальова.
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14.11.2024 14:10 Ответить
"Владислав Трубицын, депутат фракции "Слуга народа" в Киевсовете бежал
Андрей Холодов, бежал
депутат Черновицкого облсовета от "Слуги народа" Алексей Волощук бежал
Председатель фракции "Слуга народа" в Тернопольском облсовете Ярослав Захаркив бежал
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14.11.2024 14:16 Ответить
одарченко срал на вас и ваш суд
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14.11.2024 14:21 Ответить
Спочатку випустили, а потім засудили заочно, яка гарна схема...
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14.11.2024 14:29 Ответить
"Слуга народу" втікач Одарченка заочно відбуває строк і посміхається над 73% добойо..в
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14.11.2024 14:30 Ответить
Що не ''слуга урода'' то злочинець. Там чесних немає, усіх за грати і не помилишся.
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14.11.2024 14:34 Ответить
Усіх і посодють, тільки заочно
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14.11.2024 14:42 Ответить
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14.11.2024 14:47 Ответить
І все? - а доправити иого в рідні пенати і запеленати?
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14.11.2024 14:50 Ответить
Нещасний слуга зайшов в не ті двері
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14.11.2024 15:05 Ответить
один честный Головобородько остался на страже от слуг народа
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14.11.2024 15:11 Ответить
де він подівся??? Прорубали вікно в Європу так, шо ці пітори регочуть з цих вироків до всикону...Якщо переглянути СНароду то курви ці мітять сє...атися з України..тут вони мешкати не збираються..Всі як один або зрадник або корупціонер..ЗСУ тільки і тримає Україну
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14.11.2024 15:14 Ответить
Рівень деференціації слугЗе вражає!
У складі політ-схеми вже створено опозиційний підрозділ "жертв кієвскава рєжима" (коломойський, тищенко, шуляк ін.) та навіть Уряд у вигнанні (арєстович, ханумак, одарченко, дмитрук та ін.)!
А цьому "слузі" довідка для міграційної служби знадобилась, щоб в Україну примусово не повернули. От колеги й зробили йому "жєртву рєжима" нашвидкоруч.
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14.11.2024 15:19 Ответить
що не ,,слуга,,то зрадник,втікач,корупціонер
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14.11.2024 18:42 Ответить
 
 