"Слугу народа" беглеца Одарченко заочно приговорили к 8 годам тюрьмы
Нардепа "Слуги народа" Андрея Одарченко, которого подозревали в попытке подкупа руководства Минвосстановления, приговорили к 8 годам лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.
"Судья признал депутата виновным в том, что он дал взятку главе Госагентства восстановления инфраструктуры Мустафе Найему. Одарченко отправил на криптокошелек чиновника биткоины на сумму 10 тысяч долларов. За это он хотел, чтобы агентство направило деньги на восстановление харьковского Государственного биотехнологического университета, который Одарченко ранее возглавлял и, по версии следствия, продолжал контролировать", - пишет издание "Ґрати".
Дело "слуги народа" Одарченко
Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.
Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.
Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.
ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.
В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.
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Цікаво - з нього можна всі витрати потім стягнути в судовому порядку? А серкетаріа та помічників перевірити?
Олександр Куницький сбежал
Артем Дмитрук сбежал
МиколаТищенко под следствием
Андрей Холодов, бежал
депутат Черновицкого облсовета от "Слуги народа" Алексей Волощук бежал
Председатель фракции "Слуга народа" в Тернопольском облсовете Ярослав Захаркив бежал
У складі політ-схеми вже створено опозиційний підрозділ "жертв кієвскава рєжима" (коломойський, тищенко, шуляк ін.) та навіть Уряд у вигнанні (арєстович, ханумак, одарченко, дмитрук та ін.)!
А цьому "слузі" довідка для міграційної служби знадобилась, щоб в Україну примусово не повернули. От колеги й зробили йому "жєртву рєжима" нашвидкоруч.