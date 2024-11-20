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Новини
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МОН розірве контракт із засудженим "слугою"-втікачем Одарченком, який є ректором харківського вишу, - Лісовий

МОН розірве контракт із засудженим

Контракт між Державним біотехнологічним університетом у Харкові та його ректором, народним депутатом "Слуги народу" Андрієм Одарченком, розірвуть, оскільки його визнали винним у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час зустрічі із науковцями у Харкові 20 листопада, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Лісовий, Рада оборони Харківської області дозволила університетам проводити вибори у регіоні, тому виші будуть поетапно входити у процес обрання нових керівників, включно із біотехнологічним університетом.

Щодо нардепа-втікача Одарченка, за словами міністра, "відбуваються юридичні процедури".

"Контракт з ним буде розірваний, тому що ми маємо факт порушення ним законодавства і цього достатньо. Коли ми отримаємо весь пакет юридичних рішень щодо нього, ми цей контракт маємо намір розірвати", - заявив очільник МОН.

Читайте також: "Слугу народу" втікача Одарченка заочно засудили до 8 років тюрми

Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада підтримала виключення з комітету Ради нардепа-втікача від партії "Слуга народу" Андрія Одарченка.

14 листопада повідомлялося, що нардепа "Слуги народу" Андрія Одарченка, якого підозрювали у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення, засудили до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: НАБУ просить Інтерпол оголосити "слугу народу" втікача Одарченка у міжнародний розшук, - ЗМІ

Автор: 

контракт (398) ректор (52) Одарченко Андрій (43) Лісовий Оксен (83)


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Топ коментарі
+4
Які все таки "Слуги народу" підари!
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20.11.2024 20:17
+3
...ну, "73%" також не гетеро...
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20.11.2024 20:22
+3
Ректор вуза 3-й год не ходит на работу
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20.11.2024 20:37
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А міжнароднии розшук шо ні кує ні меле?
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20.11.2024 20:11 Відповісти
Генацид ректоров! Памагіте-спасіте, ректора в трусіках, как ісусіка, сначала павєсілі на доску пачота, а тепер снялі как прастітутку какую-то, весь аналконтракт єй парвалі!
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20.11.2024 20:13 Відповісти
Які все таки "Слуги народу" підари!
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20.11.2024 20:17 Відповісти
...ну, "73%" також не гетеро...
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20.11.2024 20:22 Відповісти
бо всі з народу
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21.11.2024 09:24 Відповісти
Ще могли б пальцем насваритися, але це вже буде звірство.
Мля...
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20.11.2024 20:17 Відповісти
***** Лісовий ЩЕ не розірвав контракт?
Треба Лісовому висмикать бороду
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20.11.2024 20:18 Відповісти
Все вирішує Зеленський , та як Одарченко зі слуг уродів 😡
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20.11.2024 20:45 Відповісти
якщо він звільнить його без доказів, то можна запросто відновитись через суж на посаді. ти з лісу вибіг, що як сьоднішній?
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21.11.2024 09:25 Відповісти
То ти заблукав у світах. Яких, терпіло, тобі треба оказів? Поки вони збиратимуть докази, ти всерешся 100 раз.
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21.11.2024 11:27 Відповісти
ну схоже ти вже всрався. іди вчи, як закони взаємодіють, щоб вони діяли, а не як баба на лавці тут істериш.
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21.11.2024 18:42 Відповісти
Замість міжнародного розшуку через декілька місяців після втечі - розрив контракту... Воно ще й досі зарплатню ректора отримувало, мабуть ще й інвалід на пенсії...
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20.11.2024 20:27 Відповісти
Ранее он вышел под залог в 15 млн грн и сдал загранпаспорта. Прокурор САП предположила, что депутат сбежал через Закарпатье. Именно туда Одарченко выехал в первые дни полномасштабного вторжения", - добавил глава ЦПК. Источник:
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20.11.2024 20:36 Відповісти
зная у нього ще паспорти є.
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21.11.2024 09:26 Відповісти
Ректор вуза 3-й год не ходит на работу
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20.11.2024 20:37 Відповісти
Ого! Я уже и забыл про эту тварь, думал, что кто-то свежий... Полный звездец в нашем королевстве кривых зеркал... В статье не мешало бы об этом упомянуть...
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20.11.2024 20:54 Відповісти
Даже на сегодня на 2024 г половина ректоров проректоров наших вузов всех мастей, носители в прошлом партбилетов кпсс! Директора средних школ также. По преподам в вузах также.
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21.11.2024 07:31 Відповісти
та це такий ****** совок. у головах особливо.
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21.11.2024 09:28 Відповісти
 
 