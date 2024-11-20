МОН розірве контракт із засудженим "слугою"-втікачем Одарченком, який є ректором харківського вишу, - Лісовий

Контракт між Державним біотехнологічним університетом у Харкові та його ректором, народним депутатом "Слуги народу" Андрієм Одарченком, розірвуть, оскільки його визнали винним у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час зустрічі із науковцями у Харкові 20 листопада, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Лісовий, Рада оборони Харківської області дозволила університетам проводити вибори у регіоні, тому виші будуть поетапно входити у процес обрання нових керівників, включно із біотехнологічним університетом.

Щодо нардепа-втікача Одарченка, за словами міністра, "відбуваються юридичні процедури".

"Контракт з ним буде розірваний, тому що ми маємо факт порушення ним законодавства і цього достатньо. Коли ми отримаємо весь пакет юридичних рішень щодо нього, ми цей контракт маємо намір розірвати", - заявив очільник МОН.

Читайте також: "Слугу народу" втікача Одарченка заочно засудили до 8 років тюрми

Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада підтримала виключення з комітету Ради нардепа-втікача від партії "Слуга народу" Андрія Одарченка.

14 листопада повідомлялося, що нардепа "Слуги народу" Андрія Одарченка, якого підозрювали у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення, засудили до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: НАБУ просить Інтерпол оголосити "слугу народу" втікача Одарченка у міжнародний розшук, - ЗМІ