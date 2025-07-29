Десятка найгучніших антикорупційних справ НАБУ і САП: Серед фігурантів - Чернишов, Кириленко та Смирнов
НАБУ та САП визначили топову десятку власних найгучніших антикорупційних справ. Серед фігурантів Олексій Чернишов, Павло Кириленко та Андрій Смирнов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
"Наводимо лише частину резонансних справ, які перебувають на різних етапах слідства, слухаються в суді або завершилися обвинувальними вироками з реальними термінами ув’язнення", - пояснили в НАБУ.
1. Справа віцепрем’єр-міністра України
Це перше викриття топпосадовця такого рівня в історії української антикорупції. НАБУ і САП підозрюють його у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди. Слідство триває.
2. Справа голови АМКУ
НАБУ і САП викрили чинного голову Антимонопольного комітету України на незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Справу скеровано до суду.
3. Справа ексзаступника голови Офісу Президента
Ще один топпосадовець, колишній заступник голови Офісу Президента, підозрюється у незаконному збагаченні, одержанні хабаря та легалізації незаконно набутих коштів. Розслідування справи наразі завершено.
4. Справа голови Верховного Суду
НАБУ і САП викрили голову ВС на отриманні $2,7 млн хабаря. Згодом його звільнили з посади. Наразі справу скеровано до суду, триває судовий розгляд.
5. Справа міністра агрополітики
НАБУ і САП викрили схему заволодіння державною землею на 291 млн грн та зупинили спробу заволодіння землею ще на 190 млн грн. Очолив злочинну групу чинний на момент викриття міністр аграрної політики та продовольства. Згодом його звільнили з посади. Слідство наразі завершено.
6. "Яйця Міноборони"
Викриття розкрадань на сотні мільйонів під час закупівлі Міноборони продуктів харчування для ЗСУ в умовах повномасштабного вторгнення рф. Оборудка набула широкого розголосу у медіа, а НАБУ і САП змогли зібрати достатньо доказів та оголосити підозри. Слідство триває.
7 "Чисте місто"
Масштабна спецоперація з викриття земельної корупції у Києві. Серед підозрюваних – столичні високопосадовці та медійно-відомий колишній депутат Київської міської ради. Збитки - на мільйони гривень. Завдяки НАБУ і САП, злочинну схему припинено. Слідство триває.
8. Справа нардепа-хабарника
У 2023 році НАБУ і САП викрили народного депутата на хабарі у 85 тис. дол. США, який вимагався за "допомогу" з передачею в оренду землі. У березні 2025 року ВАКС виніс вирок - 7 років позбавлення волі.
9. Справа нардепа, який давав хабар у крипті
Ще один чинний депутат із вироком ВАКС. Його викрили на спробі підкупити голову Держагентства відновлення. Після втечі з України суд оголосив його у міжнародний розшук, а згодом засудив до 8 років ув’язнення.
10. Справа судді-хабарника
У 2016 році НАБУ і САП викрили суддю Дніпровського районного суду м. Києва на хабарі у 150 тис. дол. США. Після переховування за кордоном і повернення до України Вищий антикорупційний суд засудив його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Апеляційна палата залишила вирок чинним з незначною зміною строку - 8 років і 6 місяців.
"Цей список можна продовжити, адже ці справи - лише частина понад 1300 кримінальних проваджень, що перебувають у роботі НАБУ і САП. У 2023–2025 роках у десятках із них винесено вироки, а державі відшкодовано мільярди гривень збитків.
НАБУ і САП продовжують працювати попри будь-які намагання знищити незалежність антикорупційної інфраструктури", - додали у пресцентрі Бюро.
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У 2023 році НАБУ і САП викрили народного депутата на хабарі у 85 тис. дол. США... У березні 2025 року ВАКС виніс вирок - 7 років позбавлення волі. Джерело: https://censor.net/ua/n3565819
Депутат цей - Гунько А.Г ..
А тепер найцікавіше - 22 липня 2025 року голосував за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_12414 закон України 12414
Тобто - в березні його засудили , але й сьогодні він є депутатом і ходить на роботу !
Ну що ж потужно та незламно.
Моя думка проста - НАБУ І САП - це не про боротьбу з корупцією - а про створення папок на корупціонерів ,щоб тримати їх за яйця. Це добре для розвіювання ілюзій простих посполитих, які ще здатні думати...
Наш любимий, наш єдиний,
самий луччій в світі цар,
Ти почуй нас, наше Сонце, -
розжени своїх бояр,
Бо бояри нехороші
твоє рішення любе
Перекручують як хочуть,
підставляючи тебе.
І не мають вони страху -
мутять махінації,
Тінь кидають на твою
святу репутацію.
Ще крадуть, паскуди, гроші і
працювать не хочуть,
І тобі постійно брешуть
в твої гарні очі.
І не кажуть тобі правди
про свої злочинства,
Бо створили мафію
в тебе за плечима.
Ти наш лідур, наше щастя,
за нас вболіваєш,
Ти працюєш наче бджілка,
а правди не знаєш.
Це барига за рошенкі
ворогів клепає,
Вчить їх красти, а потому
тобі підкидає,
Щоб бояри підривали
тобі репутацію,
Ти почуй нас, вошдь любимий,
зроби їм ротацію -
Заміни бояр поганих
на бояр хороших,
Щоби слухались тебе
і не крали гроші,
Щоб боялися тебе
і брехать не сміли,
Щоб мільярд дерев, нарешті,
десь би посадили,
Щоби міг спокійно ти
керувати нами,
Бо над нами ти пастух,
а ми твої барани
Це вже реально дістало всіх !
Для корупціонера нема посадки - є лише справа... потім відкуп і шлях за кордон.