Десятка найгучніших антикорупційних справ НАБУ і САП: Серед фігурантів - Чернишов, Кириленко та Смирнов

НАБУ та САП визначили топову десятку власних найгучніших антикорупційних справ. Серед фігурантів Олексій Чернишов, Павло Кириленко та Андрій Смирнов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

"Наводимо лише частину резонансних справ, які перебувають на різних етапах слідства, слухаються в суді або завершилися обвинувальними вироками з реальними термінами ув’язнення", - пояснили в НАБУ.

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Це перше викриття топпосадовця такого рівня в історії української антикорупції. НАБУ і САП підозрюють його у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди. Слідство триває.

НАБУ і САП викрили чинного голову Антимонопольного комітету України на незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Справу скеровано до суду.

Ще один топпосадовець, колишній заступник голови Офісу Президента, підозрюється у незаконному збагаченні, одержанні хабаря та легалізації незаконно набутих коштів. Розслідування справи наразі завершено.

НАБУ і САП викрили голову ВС на отриманні $2,7 млн хабаря. Згодом його звільнили з посади. Наразі справу скеровано до суду, триває судовий розгляд.

НАБУ і САП викрили схему заволодіння державною землею на 291 млн грн та зупинили спробу заволодіння землею ще на 190 млн грн. Очолив злочинну групу чинний на момент викриття міністр аграрної політики та продовольства. Згодом його звільнили з посади. Слідство наразі завершено.

Викриття розкрадань на сотні мільйонів під час закупівлі Міноборони продуктів харчування для ЗСУ в умовах повномасштабного вторгнення рф. Оборудка набула широкого розголосу у медіа, а НАБУ і САП змогли зібрати достатньо доказів та оголосити підозри. Слідство триває.

7 "Чисте місто"

Масштабна спецоперація з викриття земельної корупції у Києві. Серед підозрюваних – столичні високопосадовці та медійно-відомий колишній депутат Київської міської ради. Збитки - на мільйони гривень. Завдяки НАБУ і САП, злочинну схему припинено. Слідство триває.

У 2023 році НАБУ і САП викрили народного депутата на хабарі у 85 тис. дол. США, який вимагався за "допомогу" з передачею в оренду землі. У березні 2025 року ВАКС виніс вирок - 7 років позбавлення волі.

Ще один чинний депутат із вироком ВАКС. Його викрили на спробі підкупити голову Держагентства відновлення. Після втечі з України суд оголосив його у міжнародний розшук, а згодом засудив до 8 років ув’язнення.

У 2016 році НАБУ і САП викрили суддю Дніпровського районного суду м. Києва на хабарі у 150 тис. дол. США. Після переховування за кордоном і повернення до України Вищий антикорупційний суд засудив його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Апеляційна палата залишила вирок чинним з незначною зміною строку - 8 років і 6 місяців.

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"Цей список можна продовжити, адже ці справи - лише частина понад 1300 кримінальних проваджень, що перебувають у роботі НАБУ і САП. У 2023–2025 роках у десятках із них винесено вироки, а державі відшкодовано мільярди гривень збитків.

НАБУ і САП продовжують працювати попри будь-які намагання знищити незалежність антикорупційної інфраструктури", - додали у пресцентрі Бюро.