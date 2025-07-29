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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Десятка найгучніших антикорупційних справ НАБУ і САП: Серед фігурантів - Чернишов, Кириленко та Смирнов

гучні справи набу

НАБУ та САП визначили топову десятку власних найгучніших антикорупційних справ. Серед фігурантів Олексій Чернишов, Павло Кириленко та Андрій Смирнов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

"Наводимо лише частину резонансних справ, які перебувають на різних етапах слідства, слухаються в суді або завершилися обвинувальними вироками з реальними термінами ув’язнення", - пояснили в НАБУ.

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1. Справа віцепрем’єр-міністра України

Це перше викриття топпосадовця такого рівня в історії української антикорупції. НАБУ і САП підозрюють його у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди. Слідство триває.

2. Справа голови АМКУ 

НАБУ і САП викрили чинного голову Антимонопольного комітету України на незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Справу скеровано до суду.

3. Справа ексзаступника голови Офісу Президента

Ще один топпосадовець, колишній заступник голови Офісу Президента, підозрюється у незаконному збагаченні, одержанні хабаря та легалізації незаконно набутих коштів. Розслідування справи наразі завершено.

4. Справа голови Верховного Суду

НАБУ і САП викрили голову ВС на отриманні $2,7 млн хабаря. Згодом його звільнили з посади. Наразі справу скеровано до суду, триває судовий розгляд.

5. Справа міністра агрополітики

НАБУ і САП викрили схему заволодіння державною землею на 291 млн грн та зупинили спробу заволодіння землею ще на 190 млн грн. Очолив злочинну групу чинний на момент викриття міністр аграрної політики та продовольства. Згодом його звільнили з посади. Слідство наразі завершено.

6. "Яйця Міноборони"

Викриття розкрадань на сотні мільйонів під час закупівлі Міноборони продуктів харчування для ЗСУ в умовах повномасштабного вторгнення рф. Оборудка набула широкого розголосу у медіа, а НАБУ і САП змогли зібрати достатньо доказів та оголосити підозри. Слідство триває.

7 "Чисте місто"

Масштабна спецоперація з викриття земельної корупції у Києві. Серед підозрюваних – столичні високопосадовці та медійно-відомий колишній депутат Київської міської ради. Збитки - на мільйони гривень. Завдяки НАБУ і САП, злочинну схему припинено. Слідство триває.

8. Справа нардепа-хабарника

У 2023 році НАБУ і САП викрили народного депутата на хабарі у 85 тис. дол. США, який вимагався за "допомогу" з передачею в оренду землі. У березні 2025 року ВАКС виніс вирок - 7 років позбавлення волі.

9. Справа нардепа, який давав хабар у крипті

Ще один чинний депутат із вироком ВАКС. Його викрили на спробі підкупити голову Держагентства відновлення. Після втечі з України суд оголосив його у міжнародний розшук, а згодом засудив до 8 років ув’язнення.

10. Справа судді-хабарника

У 2016 році НАБУ і САП викрили суддю Дніпровського районного суду м. Києва на хабарі у 150 тис. дол. США. Після переховування за кордоном і повернення до України Вищий антикорупційний суд засудив його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Апеляційна палата залишила вирок чинним з незначною зміною строку - 8 років і 6 місяців.

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"Цей список можна продовжити, адже ці справи - лише частина понад 1300 кримінальних проваджень, що перебувають у роботі НАБУ і САП. У 2023–2025 роках у десятках із них винесено вироки, а державі відшкодовано мільярди гривень збитків.

НАБУ і САП продовжують працювати попри будь-які намагання знищити незалежність антикорупційної інфраструктури", - додали у пресцентрі Бюро.

Автор: 

НАБУ (5345) Одарченко Андрій (45) САП (2413) Чаус Микола (327) Князєв Всеволод (121) Гунько Анатолій (39) Кириленко Павло (913) Смирнов Андрій (67) Сольський Микола (127) Чернишов Олексій (334)


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Топ коментарі
+9
8. Справа нардепа-хабарника
У 2023 році НАБУ і САП викрили народного депутата на хабарі у 85 тис. дол. США... У березні 2025 року ВАКС виніс вирок - 7 років позбавлення волі. Джерело: https://censor.net/ua/n3565819
Депутат цей - Гунько А.Г ..
А тепер найцікавіше - 22 липня 2025 року голосував за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_12414 закон України 12414
Тобто - в березні його засудили , але й сьогодні він є депутатом і ходить на роботу !
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29.07.2025 13:08 Відповісти
+8
Ця епопея відкритих справ колись закінчиться? - посадки будуть? - ви вже 10 р варитесь в своєму соку
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29.07.2025 12:49 Відповісти
+7
Це короткий перечень посадовців, які крали мільярдами під час війни і всі вони близькі до оточення Зеленського. Ну що 73%, зробили всіх разом? Ні, ви в першу чергу зробили себе і свої родини, віддали ключі від своїх осель і всієї України купці злодіів, а своїх внуків і дітей відправили жебракувати до ЄС, щоб там вони спасли своє життя, частиина ховається від ракет і дронів по підвалах в Україні.
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29.07.2025 12:55 Відповісти
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Пора открыть справы на главных акул офиса и рады,помощников тедеева,сивковича и адвоката портнова.
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29.07.2025 12:46 Відповісти
авжеж! риторичне питання:

" а кто же его назначил в очистку ?"

.
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29.07.2025 14:03 Відповісти
Ця епопея відкритих справ колись закінчиться? - посадки будуть? - ви вже 10 р варитесь в своєму соку
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29.07.2025 12:49 Відповісти
Посадка/непосадка - справа суду, а не слідчого органу в кінцевому варіанті.
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29.07.2025 13:45 Відповісти
Так в них справи шиті білими нитками - доходить до суду і адвокат на раз - два розбиває їхні справи
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29.07.2025 13:51 Відповісти
ну, ти ж не дирявий, в тебе і пруфи є?
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29.07.2025 14:38 Відповісти
Це короткий перечень посадовців, які крали мільярдами під час війни і всі вони близькі до оточення Зеленського. Ну що 73%, зробили всіх разом? Ні, ви в першу чергу зробили себе і свої родини, віддали ключі від своїх осель і всієї України купці злодіів, а своїх внуків і дітей відправили жебракувати до ЄС, щоб там вони спасли своє життя, частиина ховається від ракет і дронів по підвалах в Україні.
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29.07.2025 12:55 Відповісти
мафія при владі...
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29.07.2025 13:00 Відповісти
Під час війни затіяти таку склоку...Нацькувати спецслужби одна на одну... Мірятися ...."цимбалами"....Якщо Бог хоче покарати Він позбавляє розуму!! Але ж хтось підбурив Президента все це узгодити??Може досить тих Єрмакотатарових прикривати??
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29.07.2025 13:00 Відповісти
"Нічого без мого розпорядження в ОП не робиться !", - ЗЕ.
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29.07.2025 13:47 Відповісти
Не зупиняйтеся,у всіх схемах головний Єрмак,помічник Татаров.Не може такого бути щоб ЗЕленський нічого не знав,він сам обісрався з 12414.
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29.07.2025 13:05 Відповісти
8. Справа нардепа-хабарника
У 2023 році НАБУ і САП викрили народного депутата на хабарі у 85 тис. дол. США... У березні 2025 року ВАКС виніс вирок - 7 років позбавлення волі. Джерело: https://censor.net/ua/n3565819
Депутат цей - Гунько А.Г ..
А тепер найцікавіше - 22 липня 2025 року голосував за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_12414 закон України 12414
Тобто - в березні його засудили , але й сьогодні він є депутатом і ходить на роботу !
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29.07.2025 13:08 Відповісти
А хто його відпустив, як не зеблошобло!
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29.07.2025 14:18 Відповісти
За 10 років -10 справ!? ПОТУЖНО! При тому що в Україні повальна корупція від лікарів до мусорів
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29.07.2025 13:09 Відповісти
поки не почнут карати тих, хто дає хабарі в два раза сильніше, ніж тих хто бере, корупція буде існувати.
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29.07.2025 13:54 Відповісти
За 9 років діяльності -сухий підсумок: посадка одного судді районного суду та 2 депутатів ВР.
Ну що ж потужно та незламно.

Моя думка проста - НАБУ І САП - це не про боротьбу з корупцією - а про створення папок на корупціонерів ,щоб тримати їх за яйця. Це добре для розвіювання ілюзій простих посполитих, які ще здатні думати...
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29.07.2025 13:11 Відповісти
Є стійка підозра , що депутати хоч і засуджені - але не сидять !
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29.07.2025 13:15 Відповісти
Моя думка проста - НАБУ І САП - це не про боротьбу з корупцією - а про створення папок на корупціонерів ,щоб тримати їх за яйця.Ну і , ясна річ, зцього ЩОСЬ мати!
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29.07.2025 14:27 Відповісти
та я сам ти не складний подляцьуий бот
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29.07.2025 14:41 Відповісти
З просторів телеграма: Послання зелебобів преЗЕденту.

Наш любимий, наш єдиний,

самий луччій в світі цар,

Ти почуй нас, наше Сонце, -

розжени своїх бояр,

Бо бояри нехороші

твоє рішення любе

Перекручують як хочуть,

підставляючи тебе.

І не мають вони страху -

мутять махінації,

Тінь кидають на твою

святу репутацію.

Ще крадуть, паскуди, гроші і

працювать не хочуть,

І тобі постійно брешуть

в твої гарні очі.

І не кажуть тобі правди

про свої злочинства,

Бо створили мафію

в тебе за плечима.

Ти наш лідур, наше щастя,

за нас вболіваєш,

Ти працюєш наче бджілка,

а правди не знаєш.

Це барига за рошенкі

ворогів клепає,

Вчить їх красти, а потому

тобі підкидає,

Щоб бояри підривали

тобі репутацію,

Ти почуй нас, вошдь любимий,

зроби їм ротацію -

Заміни бояр поганих

на бояр хороших,

Щоби слухались тебе

і не крали гроші,

Щоб боялися тебе

і брехать не сміли,

Щоб мільярд дерев, нарешті,

десь би посадили,

Щоби міг спокійно ти

керувати нами,

Бо над нами ти пастух,

а ми твої барани
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29.07.2025 13:16 Відповісти
... все парєшають і нічого нікому не буде, окрім патужних імітацій.
Це вже реально дістало всіх !
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29.07.2025 13:45 Відповісти
Як я розумію, підозрювані вже за кордоном?
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29.07.2025 13:50 Відповісти
Для самурая немає мети - є лише шлях.
Для корупціонера нема посадки - є лише справа... потім відкуп і шлях за кордон.
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29.07.2025 13:59 Відповісти
а липові прокурори ..інваліди.. пацюки кончені коли повернуть в бюджет десятки міліонів гривень які ці тварі отримали незаконно . чи сап не займається ..колегами ..
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29.07.2025 14:27 Відповісти
 
 