Апеляція ВАКС зменшила покарання для екссудді Чауса до 8,6 року тюрми

8 років та 6 місяців позбавлення волі: АП ВАКС скасувала вирок екссудді Дніпровського райсуду Києва та постановила новий.

Про це повідомила пресслужба АП ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

"3 квітня 2025 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін обвинувачення, захисту та обвинуваченого на вирок ВАКС від 14.06.2023, яким колишнього суддю одного з районних судів м. Києва визнано винуватим у проханні надати йому неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для себе за вчинення в інтересах третьої особи дії з використанням службового становища (ч. 4 ст. 368 КК України)", - ідеться в повідомленні.

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Вирок суду першої інстанції

Суд першої інстанції призначив покарання вказаній особі у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади, та з конфіскацією всього належного йому майна.

Апеляційна скарга на вирок

За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення, скасувала вирок ВАКС та ухвалила новий, яким колишньому судді призначено покарання у виді 8 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією усього належного на праві власності майна за одержання ним неправомірної вигоди. На виконання вироку засудженого залишено під вартою.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду протягом трьох місяців.

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Справа судді Чауса

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня 2017 р. Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року стало відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня 2021 року ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.

14.06.2023 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки.