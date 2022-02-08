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Новини
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За Чауса внесли понад 700 тис. застави

За Чауса внесли понад 700 тис. застави

Дружина внесла за колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, якого підозрюють у хабарництві, заставу в розмірі майже 718 тисяч гривень. Теперь він зможе виходити з дому.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УП".

Заставу в сумі 717 900 грн. Світлана Чаус внесла 7 лютого.

1 лютого Вищий антикорупційний суд постановив відпустити Миколу Чауса під заставу, вдягнувши на нього електронний браслет. Спалатити цю заставу він мав протягом 5 робочих днів.

Раніше Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому призначили ще у серпні минулого року.

Читайте: Суд відклав засідання у справі екссудді Чауса

За Чауса внесли понад 700 тис. застави 01

Відповідь ВАКС на запит журналістів.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня 2017 р. Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня 2021 року ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.

Автор: 

застава (686) Чаус Микола (327) запобіжний захід (513)


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Топ коментарі
+12
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08.02.2022 20:37 Відповісти
+6
Страна за два года скатилась в днище.
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08.02.2022 20:41 Відповісти
+5
Що таке ? Знову хтось наваляв у ваші штані ?
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08.02.2022 20:33 Відповісти
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Дуже дорогим вявився для когось цей анчоус
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08.02.2022 20:27 Відповісти
Що таке ? Знову хтось наваляв у ваші штані ?
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08.02.2022 20:33 Відповісти
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08.02.2022 20:37 Відповісти
Так... 150 тис. у.е. по нынешнему курсу около 4195420,50 грн. Застава 717 900 грн. Если предположить, что "судья" не первый раз берет такую суму, то условный профит у него на данный момент 3477520,50 грн. Плюс международный скандал. Финансово и репутационно его дешевле отвезти обратно в Молдову и поставить на тоже место где взяли.
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08.02.2022 20:34 Відповісти
Страна за два года скатилась в днище.
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08.02.2022 20:41 Відповісти
Та, шо там 700 000?... В нього наколядовано та наколядовано...
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08.02.2022 21:02 Відповісти
Неплохо заработали когда то, лям гривен как с куста
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08.02.2022 22:31 Відповісти
Знову втече?
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08.02.2022 23:34 Відповісти
А в декларації дружини які цифри? чи це знову з накольодованих? і друге питання яка пропорція в украденому ( ну нехай поки недоведеному але ж є сума обвинувачення і самим внеском? на мій поглід таке співвідношення ніколи не може бути як три до одного.
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08.02.2022 23:54 Відповісти
И спрашивается: НАФИГА?!
Вон, Медведчук, спокойно и комфортно сидит под "домашним арестом", никаких трудностей не испытывает и тритить деньги на залог не собирается, хоть у него их поболее, чем у Чауса.
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09.02.2022 00:45 Відповісти
Судья ЧАУС рассказал, как его https://youtu.be/KBsPrbJuK8M похитили и пытали гэбнюки Зеленского.
Зе-бубочка заигрался в Сталина.

.. уже на этой неделе.. интервью Николая Чауса с подробностями его похищения штатными военнослужащими военной разведки, при участии военного атташе..
..Чауса из Молдавии вывозили подчиненные генерала Буданова, того самого который квартирует у скандально-известной помощницы президента Маши Левченко и ее мужа, бывшего помощника депутата Госдумы РФ и бывшего заместителя министра внутренних дел.
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09.02.2022 06:55 Відповісти
Удивляет, как за отребье быстро вписываются другие. Система...
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09.02.2022 08:22 Відповісти
Схоже що не все "наколядоване" вилучили, чи не "побачили".
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09.02.2022 08:24 Відповісти
 
 