УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
56892 відвідувача онлайн
Новини Політика України
36587 229
викрадення (387) Чаус (222)

Екссуддя Чаус опублікував відео: Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суддя-утікач Микола Чаус записав відеозвернення. Про своє місцезнаходження він не розповів, однак заявив, що перебуває в безпеці і не постраждав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео екссуддя опублікував в Telegram.

Так, Чаус розповів, що його не викрадали в Молдові, але заявив про викрадення в 2016 році, коли він покинув Україну.

"Я готовий надати правоохоронним органам всю інформацію про людей, які викрали й утримували мене з 2016 року. Але це дуже впливові люди і тому я змушений вимагати від наших правоохоронних органів гарантій безпеки. Як бачите, мій канал відкритий для зворотного зв'язку і в т. ч. для обміну інформацією щодо фігурантів мого викрадення в 2016 році", - йдеться у підписі до публікації.

У той же час своє точне місцезнаходження він не назвав, додавши, що перебуває в безпеці і найближчим часом планує повернутися в Україну.

"Найближчим часом я маю намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі запитання, в тому числі на ті, які так сильно цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР", - зазначив Чаус.

Також дивіться: Затримані у справі про викрадення Чауса воювали на Донбасі, - керівник карного розшуку Молдови Чобонаш. ВIДЕО

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію із суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+50
подлечили . убедили Экс-судья Чаус опубликовал видео: Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине - Цензор.НЕТ 6343
показати весь коментар
17.05.2021 11:26
+50
Екссуддя Чаус опублікував відео: Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні - Цензор.НЕТ 4820
показати весь коментар
17.05.2021 11:41
+45
зажила морда-лица...
договорился с нужными людишками... можно из Молдовы дураков делать ???
показати весь коментар
17.05.2021 11:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Как вы не можете понять, что тут дело не в самом Чаусе, а в том что около него творится.
Что кое-кто хочет хочет отмыть свою биографию ...
А тож как-то невдобно на таких постах, на видном месте...
показати весь коментар
17.05.2021 17:16 Відповісти
А нафіга він здався Порошенку? Просто цікаво? Яка буде версія у зеофілів? Щоб нагадити бубочці? А чим?
показати весь коментар
17.05.2021 21:05 Відповісти
Чекаємо наступну заяву: мене не викрали, це я викрав співробітників ГУР, СБУ і українського посольства у Молдові, угнав їх автівку та нелегально переправив до України.
Екссуддя Чаус опублікував відео: Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні - Цензор.НЕТ 328
показати весь коментар
17.05.2021 16:56 Відповісти
...кермуючи автівкою з багажника. Дуже втомився, бо ледь ногами до педалей дотягувався. Екссуддя Чаус опублікував відео: Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні - Цензор.НЕТ 1126
показати весь коментар
17.05.2021 21:34 Відповісти
Конечно никто не похищал, возникло спонтанное желание рассказать правду.
показати весь коментар
17.05.2021 17:09 Відповісти
Интересно, после всей "божьей росы" и прочих факапах зелёной власти, какой процент населения серьёзно воспримет сию выставу?
показати весь коментар
17.05.2021 17:16 Відповісти
подавляющему большинству какаяразница
показати весь коментар
18.05.2021 06:37 Відповісти
Давно не показывали "оперу" . Теперь отмоют, сполоснут и снова повесят.
показати весь коментар
17.05.2021 17:26 Відповісти
Хтось в Україні напружив сідниці і міркує де переникати задекларований кеш.
показати весь коментар
17.05.2021 18:31 Відповісти
А спасибо за похищение, сломаный нос и руку Чаус сказал в видео?

Странно. По идее он дрлжен был сказать, что сам себя украл, сам себе сломал руку и набил морду, а ЗЕленое СБУ его спасло от неминуемой самопогибели.
показати весь коментар
17.05.2021 19:10 Відповісти
знову Порох тобі в штани насрав
показати весь коментар
18.05.2021 06:42 Відповісти
А вот я ему верю. Внешний вид, текст, речь - всё вызывает 100% доверие. Да.
показати весь коментар
17.05.2021 19:12 Відповісти
Эта ни даказательства, патамушта мы этаму ниверим! Давайте другие даказательства!
показати весь коментар
17.05.2021 20:18 Відповісти
Та вы посмотрите, еще один любитель видосиков. Хороший намек зеле как ему надо будет записывать, надеюсь, в скором будущем.
показати весь коментар
17.05.2021 20:28 Відповісти
Усё нормально, ездил в Молдову с туристическими целями- шпилями любоваться😁
показати весь коментар
17.05.2021 21:15 Відповісти
Постное, смиренное-спокойное выражение лица, интонация и тембр голоса, как у евангелического пастора-баптиста из украинской провинции.
В общем, у пана Чауса незаурядный актёрский дар: побольше, чем у Поплавского , ректора легендарного "кулька"...
показати весь коментар
17.05.2021 23:23 Відповісти
тут невистачає пістолете біля виска а так все зроблено правильно в традиціях терористів Екссуддя Чаус опублікував відео: Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні - Цензор.НЕТ 1867
показати весь коментар
17.05.2021 22:02 Відповісти
Долой коррупцию! Смерть коррупционерам! Чауса в президенты! Ура- а-а-а-а...
показати весь коментар
17.05.2021 22:10 Відповісти
а-ха-ха!! какие же убогие наши спецслужбы! Но, прошу заметить, это не их вина, а наших тупых президентов!
показати весь коментар
17.05.2021 22:16 Відповісти
Фуфло фуфловое обосравшихся зелёных болванов, простите за грубость.
показати весь коментар
17.05.2021 22:36 Відповісти
Все украинофобские гниды похоже изошли на фекалии после этой новости.
показати весь коментар
17.05.2021 23:01 Відповісти
фабрика рошен умеет сухари сушить?
показати весь коментар
18.05.2021 02:05 Відповісти
Для особо прібліжонних к Імператору можна насушити.
показати весь коментар
18.05.2021 11:11 Відповісти
Невинный пупс.
показати весь коментар
18.05.2021 09:35 Відповісти
файл с видеообращением Чауса, который загружен в Телеграм-канал, называется "привет Петр Алексеевич". Екссуддя Чаус опублікував відео: Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні - Цензор.НЕТ 9412
показати весь коментар
18.05.2021 13:49 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 