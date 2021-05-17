Екссуддя Чаус опублікував відео: Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні. ВIДЕО

Суддя-утікач Микола Чаус записав відеозвернення. Про своє місцезнаходження він не розповів, однак заявив, що перебуває в безпеці і не постраждав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео екссуддя опублікував в Telegram.

Так, Чаус розповів, що його не викрадали в Молдові, але заявив про викрадення в 2016 році, коли він покинув Україну.

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"Я готовий надати правоохоронним органам всю інформацію про людей, які викрали й утримували мене з 2016 року. Але це дуже впливові люди і тому я змушений вимагати від наших правоохоронних органів гарантій безпеки. Як бачите, мій канал відкритий для зворотного зв'язку і в т. ч. для обміну інформацією щодо фігурантів мого викрадення в 2016 році", - йдеться у підписі до публікації.

У той же час своє точне місцезнаходження він не назвав, додавши, що перебуває в безпеці і найближчим часом планує повернутися в Україну.

"Найближчим часом я маю намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі запитання, в тому числі на ті, які так сильно цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР", - зазначив Чаус.

Також дивіться: Затримані у справі про викрадення Чауса воювали на Донбасі, - керівник карного розшуку Молдови Чобонаш. ВIДЕО

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію із суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".