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У Молдові невідомі викрали українського суддю-втікача Чауса, який просив там політичного притулку, - адвокат

У Молдові невідомі викрали українського суддю-втікача Чауса, який просив там політичного притулку, - адвокат

У Кишиневі викрали українського суддю Миколу Чауcа, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, який у 2016 році втік з України в Молдову.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Newsmaker, про це 3 квітня розповів адвокат Чауса Юліан Балан. Інформацію підтвердили і в поліції Кишинева.

Як розповів адвокат, група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. "Важливе оголошення для Адміністрації президента Молдови, генерального прокурора, служби інформації і безпеки та всіх силових структур: сьогодні, 3 квітня, в центрі Кишинева викрали мого клієнта, українського суддю Миколу Чауса, чиє клопотання про надання політичного притулку розглядає суд. Прошу всіх, хто володіє інформацією про це, повідомити поліції", - закликав адвокат, додавши, що те, що трапилося, змушує його "сумніватися у здатності держави захищати".

Читайте також: Суддя-утікач Чаус отримав остаточну відмову в наданні політичного притулку в Молдові

"Щойно зателефонувала з Кишинева дружина мого колишнього клієнта, екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса і повідомила, що її чоловіка там викрали. Вона попросила допомоги у всіх, хто може вплинути на цю ситуацію. Поліція Молдови вже почала розслідування. Це не жарт, і сьогодні не 1 квітня", - написав у Telegram адвокат Ростислав Кравець.

У Молдові невідомі викрали українського суддю-втікача Чауса, який просив там політичного притулку, - адвокат 01

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

Також читайте: "Його треба зараз #бати", - заступник голови ОП Смирнов давав вказівки Трубі від Богдана у справі судді-втікача Чауса. ВIДЕО

Автор: 

Молдова (2076) викрадення (821) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+38
ігарюшаЛИ, ти й*бнутий
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03.04.2021 18:39
+31
отакі дебіли типа Ляшенка вже два роки рилом землю риють, а все не можуть ЖОДНИХ злочинів Пороха нарити
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03.04.2021 18:54
+26
Так ты уже подробное заявление в ГПУ написал, со всеми подробностями?
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03.04.2021 18:53
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Есть другой вариант, но после него мы Чауса больше никогда не увидим...
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03.04.2021 19:24 Відповісти
Скоріш за все - це один з етапів депортації. Місцева поліція пов'язала.
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03.04.2021 19:13 Відповісти
У нас большинство судей взяточники и прячут деньги в банках на огороде. И живут припеваючи и никто за ними не гоняется. Наверно Чаус кому-то из крупных на мозоль наступил. Но не думаю, что это Порошенко.
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03.04.2021 19:23 Відповісти
Бранзулетка!!!! правильные ребята ...
Все таки надо было этому Чаусу, перед тем как пересекать румынскую границу, обратиться к опыту небезызвестного Остапа-Сулеймана-Берта-Мария-Бендер-бея
https://www.youtube.com/watch?v=v8jXwaN0HIE
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03.04.2021 19:39 Відповісти
Нещодавно Татяна Лайф тут писала, що скоро повернуть Чауса мовляв от тоді і розберемося, хто кому давав вказівки. Шукайте серед своїх зелені
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03.04.2021 19:40 Відповісти
Ну наконец то *БЕЛАЯ СТРЕЛА* появилась!!!! Думал не дождусь никогда. ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА, сейчас попрет. Трепещите КОРРУПЦИОНЕРЫ в МАНТИЯХ, вот и для вас ЗАКОН пришел.
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03.04.2021 19:42 Відповісти
Не с нашим счастьем
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03.04.2021 20:09 Відповісти
Та ніхто його не викрадав. Добазарився з отими нєізвєсними в масках (зараз всі в масках ходять) шоб відправили його "під крило" кацапів. В Молдові зараз не долдон, можуть і депортувати. А так, за долю малую хтось взяв його вивезти. Куди? Та мало куди, в Білорусію чи мордор...
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03.04.2021 19:42 Відповісти
В трудовое рабство!
Плитку будет ложить...
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03.04.2021 19:47 Відповісти
Нікому він був не потрібен вже, навіть тим, проти кого приймав замовні рішення ім'ям України, бо вже часу минуло забагато, принаймні не викрадали б, бо йому остаточно відмовили в притулку, і повинні були екстрадувати в Україну, де Чаусу "світив" строк, от він і втік. Ну а адвокат бреше, "така професія".
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03.04.2021 19:50 Відповісти
Я не удивлюсь, если судья сам организовал собственное "похищение".
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03.04.2021 19:53 Відповісти
Но позвольте, как же он служил в очистке?
У Молдові невідомі викрали українського суддю-втікача Чауса, який просив там політичного притулку, - адвокат - Цензор.НЕТ 3250
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03.04.2021 20:03 Відповісти
Скорее всего похитил сам себя, потому как чувствует, что скоро выдадут Украине.
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03.04.2021 20:07 Відповісти
Вот чудик! Чого боятися? Зараз такі йдуть в депутати чи на держпосади. Певний досвід і навички вже відпрацьовані. Безцінний кадр в умовах кадрового голоду.
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03.04.2021 20:49 Відповісти
Шо, и там у него не срослось?
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03.04.2021 20:09 Відповісти
Молдоване молодцы,более депильную фотку Чауса вряд ли можно было найти.
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03.04.2021 20:22 Відповісти
Интересно,кому это ховно могло понадобиться?
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03.04.2021 20:23 Відповісти
Это не 'ховно ' , а ценный свидетель
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03.04.2021 21:35 Відповісти
Чувак, который закатывает деньги в трехлитровые банки, может понадобиться где угодно. Всяким любителям поживиться легкими деньгами, в основном. Любой преступник ведь понимает, что изъятые у него трехлитровые банки - не последние.
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05.04.2021 15:04 Відповісти
бабки?
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03.04.2021 20:24 Відповісти
Плюс ещё однастатья ублюдку
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03.04.2021 20:27 Відповісти
Чмо втікло з нахабарованим баблом,солодкий шмат,тільки треба добре попрасувати шкіру.
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03.04.2021 20:35 Відповісти
А можна я зараз спочатку поїм, а потім висловлю стурбованість?
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03.04.2021 20:36 Відповісти
...а я ще й чарчину перехилю, коли така справа. Навіть попри піст.
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03.04.2021 20:48 Відповісти
А фантики рошена уже нашли?...
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03.04.2021 20:43 Відповісти
Хтось казав, що нє, але було багато візиток Яроша .
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03.04.2021 20:50 Відповісти
Той Ярош, дивлюся, свої візитівки де не пройде - кругом жменями розкидає... І де у нього стільки грошей на ті ж таки візитівки ???
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03.04.2021 22:45 Відповісти
То є страшна таємниця!
(Ще страшніша за військову таємницю).
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03.04.2021 23:18 Відповісти
Неа, не нашли, но вокруг места похищения стоял крепкий запах шоколада
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03.04.2021 21:04 Відповісти
То був не зовсім шоколад.
Точніше, то був внутрішній "шоколад" Чауса.
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03.04.2021 21:07 Відповісти
наверное кинутые клиенты выкрали Чауса? Вывезут в Украину и станут пытать что бы показал где еще банки с долларами закопаны))
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03.04.2021 20:45 Відповісти
Надеюсь что его найдут. В лесопасадке.
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03.04.2021 20:54 Відповісти
...років за п'ять. А краще - за десять.
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03.04.2021 23:19 Відповісти
Надіюсь цього свина знайдуть але частинами.
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03.04.2021 21:03 Відповісти


У Молдові невідомі викрали українського суддю-втікача Чауса, який просив там політичного притулку, - адвокат - Цензор.НЕТ 3443
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03.04.2021 21:37 Відповісти
ЧАУС- это украинский КОЛОБОК. С Украины укатился в Молдову, теперь с очередной банкой баксов, возможно, в Румынию, а может, сдуру в дЫРЫ. Никто этого лиса не воровал, такого хитресого еще поискать нужно.
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03.04.2021 21:37 Відповісти
у адвоката словесный понос, "не способно защищать", наоборот, он теперь под надёжной вооружённой охраной
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03.04.2021 21:57 Відповісти
Скорее всего это цыгане. Вскоре ищите этого мальчика на вокзалах Румынии, будет под крышей цыган просить милостыню.
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03.04.2021 22:16 Відповісти
може карма і він перший
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04.04.2021 07:39 Відповісти
Кто то похитил хадячий банкомат .вскроют и выкинут))
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04.04.2021 08:44 Відповісти
банкомат не ходячий... все законсервировано и зарыто в "огороде" в 3-х литровых банках... еще найти нужно.
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04.04.2021 10:46 Відповісти
а по фото не скажешь, что такой способен на взятки...))
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04.04.2021 10:54 Відповісти
по фото однозначно скажешь. такой примитив ни на что разумное не способен. таких чмырей нужно однозначно бояться, предадут за кусок сала даже своих детей.
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04.04.2021 10:57 Відповісти
Да безпроблем наручниками у батарее и будет покупать сам себе хлеб и воду за лимонзеленых .без пыток
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04.04.2021 17:11 Відповісти
Паяльник в задницу вскрывает банкомат на раз, сам начинает выдавать деньги на раз.
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05.04.2021 15:06 Відповісти
ага,"викрали"😆😆😆...та кому він потрібен.схоже микола просто пішов на "нелегалку"🤔.придбав мабуть новий паспорт і "зник"😂😂😂.в Румунії його треба шукати,як на мене 🤔.а здався б правоохоронцям в Україні,то вже б і на посаді поновився через якийсь з продажних судів,дурень🤦‍♂️😂😂😂
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04.04.2021 09:46 Відповісти
судил падло за взятки... добрались до передаста невинно "осужденные"... хотел бы видеть су ку на толстой сухой гиляке и рукоплескать.
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04.04.2021 10:38 Відповісти
а при чём тут Петро Алексеич....
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04.04.2021 10:52 Відповісти
У Порошенко - длинные руки!
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04.04.2021 10:55 Відповісти
...и ноги))
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04.04.2021 11:03 Відповісти
И все? Маловато...
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04.04.2021 15:56 Відповісти
Да сам всё и замутил,петух. Грозила обратная дорога в Украину. А там нары. Теперь ищи-свищи.
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04.04.2021 11:10 Відповісти
Зробив документи і сам себе "украв". А долбой.би, що "випадково" зазняли відосік - хоч би пару фраз молдавською вивчили...
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04.04.2021 12:01 Відповісти
Пора закапувать, поки "Героя України" не отримав!!!
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04.04.2021 13:05 Відповісти
він мені зеленського напомінае таке саме слизьке і спектаклі ставить на кожному кроці...зараз винерне в москві...буде срати украіну на рен тв.
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04.04.2021 18:02 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1617548869-propavshiy-v-moldove-ukrainskiy-sudya-chaus-obnaruzhen-v-rumynii.html Пропавший в Молдове украинский судья Чаус обнаружен в Румынии

Беглый украинский судья Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии. Об этом https://t.me/pepermd сообщает Телеграм-канал "Молдавский перец". На опубликованном фото показан человек, у которого шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Также у мужчины на снимке частично забинтована правая рука.
"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в сообщении.
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05.04.2021 17:07 Відповісти
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