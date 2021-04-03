У Молдові невідомі викрали українського суддю-втікача Чауса, який просив там політичного притулку, - адвокат

У Кишиневі викрали українського суддю Миколу Чауcа, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, який у 2016 році втік з України в Молдову.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Newsmaker, про це 3 квітня розповів адвокат Чауса Юліан Балан. Інформацію підтвердили і в поліції Кишинева.

Як розповів адвокат, група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. "Важливе оголошення для Адміністрації президента Молдови, генерального прокурора, служби інформації і безпеки та всіх силових структур: сьогодні, 3 квітня, в центрі Кишинева викрали мого клієнта, українського суддю Миколу Чауса, чиє клопотання про надання політичного притулку розглядає суд. Прошу всіх, хто володіє інформацією про це, повідомити поліції", - закликав адвокат, додавши, що те, що трапилося, змушує його "сумніватися у здатності держави захищати".

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"Щойно зателефонувала з Кишинева дружина мого колишнього клієнта, екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса і повідомила, що її чоловіка там викрали. Вона попросила допомоги у всіх, хто може вплинути на цю ситуацію. Поліція Молдови вже почала розслідування. Це не жарт, і сьогодні не 1 квітня", - написав у Telegram адвокат Ростислав Кравець.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

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