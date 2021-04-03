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В Молдове неизвестные похитили украинского судью-беглеца Чауса, просившего там политическое убежище, - адвокат

В Молдове неизвестные похитили украинского судью-беглеца Чауса, просившего там политическое убежище, - адвокат

В Кишиневе похитили украинского судью Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, который в 2016 году сбежал из Украины в Молдову.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на местное издание Newsmaker, oб этом 3 апреля рассказал адвокат Чауса Юлиан Балан. Информацию подтвердили и в полиции Кишинева.

Как рассказал адвокат, группа неизвестных вооруженных мужчин похитила судью в центре Кишинева. "Важное объявление для администрации президента Молдовы, генерального прокурора, службы информации и безопасности и всех силовых структур: сегодня, 3 апреля, в центре Кишинева похители моего клиента, украинского судью Николая Чауса, чье ходатайство о предоставлении политического убежища рассматривает суд. Прошу всех, кто обладает информацией об этом, сообщить полиции", - призвал адвокат, добавив, что случившееся заставляет его "сомневаться в способности государства защищать".

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"Только что позвонила из Кишинева супруга моего бывшего клиента, экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса и сообщила, что ее супруга там выкрали. Она попросила помощи у всех, кто может повлиять на эту ситуацию. Полиция Молдовы уже начала расследование. Это не шутка и сегодня не 1 апреля", - написал в Telegram адвокат Ростислав Кравец.

В Молдове неизвестные похитили украинского судью-беглеца Чауса, просившего там политическое убежище, - адвокат 01

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи Чауса в Украину.

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Молдова (1876) похищение (1688) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+38
ігарюшаЛИ, ти й*бнутий
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03.04.2021 18:39
+31
отакі дебіли типа Ляшенка вже два роки рилом землю риють, а все не можуть ЖОДНИХ злочинів Пороха нарити
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03.04.2021 18:54
+26
Так ты уже подробное заявление в ГПУ написал, со всеми подробностями?
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03.04.2021 18:53
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Страница 3 из 3
Есть другой вариант, но после него мы Чауса больше никогда не увидим...
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03.04.2021 19:24 Ответить
Скоріш за все - це один з етапів депортації. Місцева поліція пов'язала.
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03.04.2021 19:13 Ответить
У нас большинство судей взяточники и прячут деньги в банках на огороде. И живут припеваючи и никто за ними не гоняется. Наверно Чаус кому-то из крупных на мозоль наступил. Но не думаю, что это Порошенко.
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03.04.2021 19:23 Ответить
Бранзулетка!!!! правильные ребята ...
Все таки надо было этому Чаусу, перед тем как пересекать румынскую границу, обратиться к опыту небезызвестного Остапа-Сулеймана-Берта-Мария-Бендер-бея
https://www.youtube.com/watch?v=v8jXwaN0HIE
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03.04.2021 19:39 Ответить
Нещодавно Татяна Лайф тут писала, що скоро повернуть Чауса мовляв от тоді і розберемося, хто кому давав вказівки. Шукайте серед своїх зелені
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03.04.2021 19:40 Ответить
Ну наконец то *БЕЛАЯ СТРЕЛА* появилась!!!! Думал не дождусь никогда. ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА, сейчас попрет. Трепещите КОРРУПЦИОНЕРЫ в МАНТИЯХ, вот и для вас ЗАКОН пришел.
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03.04.2021 19:42 Ответить
Не с нашим счастьем
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03.04.2021 20:09 Ответить
Та ніхто його не викрадав. Добазарився з отими нєізвєсними в масках (зараз всі в масках ходять) шоб відправили його "під крило" кацапів. В Молдові зараз не долдон, можуть і депортувати. А так, за долю малую хтось взяв його вивезти. Куди? Та мало куди, в Білорусію чи мордор...
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03.04.2021 19:42 Ответить
В трудовое рабство!
Плитку будет ложить...
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03.04.2021 19:47 Ответить
Нікому він був не потрібен вже, навіть тим, проти кого приймав замовні рішення ім'ям України, бо вже часу минуло забагато, принаймні не викрадали б, бо йому остаточно відмовили в притулку, і повинні були екстрадувати в Україну, де Чаусу "світив" строк, от він і втік. Ну а адвокат бреше, "така професія".
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03.04.2021 19:50 Ответить
Я не удивлюсь, если судья сам организовал собственное "похищение".
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03.04.2021 19:53 Ответить
Но позвольте, как же он служил в очистке?
У Молдові невідомі викрали українського суддю-втікача Чауса, який просив там політичного притулку, - адвокат - Цензор.НЕТ 3250
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03.04.2021 20:03 Ответить
Скорее всего похитил сам себя, потому как чувствует, что скоро выдадут Украине.
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03.04.2021 20:07 Ответить
Вот чудик! Чого боятися? Зараз такі йдуть в депутати чи на держпосади. Певний досвід і навички вже відпрацьовані. Безцінний кадр в умовах кадрового голоду.
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03.04.2021 20:49 Ответить
Шо, и там у него не срослось?
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03.04.2021 20:09 Ответить
Молдоване молодцы,более депильную фотку Чауса вряд ли можно было найти.
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03.04.2021 20:22 Ответить
Интересно,кому это ховно могло понадобиться?
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03.04.2021 20:23 Ответить
Это не 'ховно ' , а ценный свидетель
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03.04.2021 21:35 Ответить
Чувак, который закатывает деньги в трехлитровые банки, может понадобиться где угодно. Всяким любителям поживиться легкими деньгами, в основном. Любой преступник ведь понимает, что изъятые у него трехлитровые банки - не последние.
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05.04.2021 15:04 Ответить
бабки?
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03.04.2021 20:24 Ответить
Плюс ещё однастатья ублюдку
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03.04.2021 20:27 Ответить
Чмо втікло з нахабарованим баблом,солодкий шмат,тільки треба добре попрасувати шкіру.
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03.04.2021 20:35 Ответить
А можна я зараз спочатку поїм, а потім висловлю стурбованість?
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03.04.2021 20:36 Ответить
...а я ще й чарчину перехилю, коли така справа. Навіть попри піст.
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03.04.2021 20:48 Ответить
А фантики рошена уже нашли?...
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03.04.2021 20:43 Ответить
Хтось казав, що нє, але було багато візиток Яроша .
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03.04.2021 20:50 Ответить
Той Ярош, дивлюся, свої візитівки де не пройде - кругом жменями розкидає... І де у нього стільки грошей на ті ж таки візитівки ???
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03.04.2021 22:45 Ответить
То є страшна таємниця!
(Ще страшніша за військову таємницю).
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03.04.2021 23:18 Ответить
Неа, не нашли, но вокруг места похищения стоял крепкий запах шоколада
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03.04.2021 21:04 Ответить
То був не зовсім шоколад.
Точніше, то був внутрішній "шоколад" Чауса.
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03.04.2021 21:07 Ответить
наверное кинутые клиенты выкрали Чауса? Вывезут в Украину и станут пытать что бы показал где еще банки с долларами закопаны))
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03.04.2021 20:45 Ответить
Надеюсь что его найдут. В лесопасадке.
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03.04.2021 20:54 Ответить
...років за п'ять. А краще - за десять.
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03.04.2021 23:19 Ответить
Надіюсь цього свина знайдуть але частинами.
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03.04.2021 21:03 Ответить


У Молдові невідомі викрали українського суддю-втікача Чауса, який просив там політичного притулку, - адвокат - Цензор.НЕТ 3443
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03.04.2021 21:37 Ответить
ЧАУС- это украинский КОЛОБОК. С Украины укатился в Молдову, теперь с очередной банкой баксов, возможно, в Румынию, а может, сдуру в дЫРЫ. Никто этого лиса не воровал, такого хитресого еще поискать нужно.
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03.04.2021 21:37 Ответить
у адвоката словесный понос, "не способно защищать", наоборот, он теперь под надёжной вооружённой охраной
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03.04.2021 21:57 Ответить
Скорее всего это цыгане. Вскоре ищите этого мальчика на вокзалах Румынии, будет под крышей цыган просить милостыню.
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03.04.2021 22:16 Ответить
може карма і він перший
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04.04.2021 07:39 Ответить
Кто то похитил хадячий банкомат .вскроют и выкинут))
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04.04.2021 08:44 Ответить
банкомат не ходячий... все законсервировано и зарыто в "огороде" в 3-х литровых банках... еще найти нужно.
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04.04.2021 10:46 Ответить
а по фото не скажешь, что такой способен на взятки...))
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04.04.2021 10:54 Ответить
по фото однозначно скажешь. такой примитив ни на что разумное не способен. таких чмырей нужно однозначно бояться, предадут за кусок сала даже своих детей.
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04.04.2021 10:57 Ответить
Да безпроблем наручниками у батарее и будет покупать сам себе хлеб и воду за лимонзеленых .без пыток
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04.04.2021 17:11 Ответить
Паяльник в задницу вскрывает банкомат на раз, сам начинает выдавать деньги на раз.
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05.04.2021 15:06 Ответить
ага,"викрали"😆😆😆...та кому він потрібен.схоже микола просто пішов на "нелегалку"🤔.придбав мабуть новий паспорт і "зник"😂😂😂.в Румунії його треба шукати,як на мене 🤔.а здався б правоохоронцям в Україні,то вже б і на посаді поновився через якийсь з продажних судів,дурень🤦‍♂️😂😂😂
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04.04.2021 09:46 Ответить
судил падло за взятки... добрались до передаста невинно "осужденные"... хотел бы видеть су ку на толстой сухой гиляке и рукоплескать.
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04.04.2021 10:38 Ответить
а при чём тут Петро Алексеич....
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04.04.2021 10:52 Ответить
У Порошенко - длинные руки!
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04.04.2021 10:55 Ответить
...и ноги))
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04.04.2021 11:03 Ответить
И все? Маловато...
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04.04.2021 15:56 Ответить
Да сам всё и замутил,петух. Грозила обратная дорога в Украину. А там нары. Теперь ищи-свищи.
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04.04.2021 11:10 Ответить
Зробив документи і сам себе "украв". А долбой.би, що "випадково" зазняли відосік - хоч би пару фраз молдавською вивчили...
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04.04.2021 12:01 Ответить
Пора закапувать, поки "Героя України" не отримав!!!
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04.04.2021 13:05 Ответить
він мені зеленського напомінае таке саме слизьке і спектаклі ставить на кожному кроці...зараз винерне в москві...буде срати украіну на рен тв.
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04.04.2021 18:02 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1617548869-propavshiy-v-moldove-ukrainskiy-sudya-chaus-obnaruzhen-v-rumynii.html Пропавший в Молдове украинский судья Чаус обнаружен в Румынии

Беглый украинский судья Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии. Об этом https://t.me/pepermd сообщает Телеграм-канал "Молдавский перец". На опубликованном фото показан человек, у которого шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Также у мужчины на снимке частично забинтована правая рука.
"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в сообщении.
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05.04.2021 17:07 Ответить
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