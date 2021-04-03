В Молдове неизвестные похитили украинского судью-беглеца Чауса, просившего там политическое убежище, - адвокат

В Кишиневе похитили украинского судью Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, который в 2016 году сбежал из Украины в Молдову.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на местное издание Newsmaker, oб этом 3 апреля рассказал адвокат Чауса Юлиан Балан. Информацию подтвердили и в полиции Кишинева.

Как рассказал адвокат, группа неизвестных вооруженных мужчин похитила судью в центре Кишинева. "Важное объявление для администрации президента Молдовы, генерального прокурора, службы информации и безопасности и всех силовых структур: сегодня, 3 апреля, в центре Кишинева похители моего клиента, украинского судью Николая Чауса, чье ходатайство о предоставлении политического убежища рассматривает суд. Прошу всех, кто обладает информацией об этом, сообщить полиции", - призвал адвокат, добавив, что случившееся заставляет его "сомневаться в способности государства защищать".

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"Только что позвонила из Кишинева супруга моего бывшего клиента, экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса и сообщила, что ее супруга там выкрали. Она попросила помощи у всех, кто может повлиять на эту ситуацию. Полиция Молдовы уже начала расследование. Это не шутка и сегодня не 1 апреля", - написал в Telegram адвокат Ростислав Кравец.

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи Чауса в Украину.

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