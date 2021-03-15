Судебные слушания об экстрадиции украинского судьи-беглеца Чауса возобновятся в Молдове, - Грищук

После отказа Верховного суда Молдовы в предоставлении политического убежища бывшему украинскому судье Николаю Чаусу, суд первой инстанции этой страны продолжит слушание дела о его экстрадиции.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, передает Цензор.НЕТ.

"Верховный суд Молдовы отказал Чаусу в политическом убежище, теперь суд первой инстанции будет рассматривать вопрос о его экстрадиции", - сказал он.

Как напомнил Грищук, ранее суд первой инстанции остановил рассмотрение дела об экстрадиции Чауса до вынесения окончательного решения в отношении его обжалования отказа президента Молдовы Игоря Додона в предоставлении политического убежища.

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И.о. руководителя САП считает, что, по оптимистическому прогнозу, рассмотрение дела Чауса в Молдове может продолжаться еще около года, поскольку после решения первой инстанции есть возможность его обжалования в апелляционном и кассационном порядке.

Напомним, 3 марта 2021 года коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы отказала в предоставлении политического убежища украинскому судье Николаю Чаусу, который с 2016 года скрывается в Молдове.

На территории Молдовы Чаус сначала находился нелегально, якобы под патронатом госбезопасности Молдовы. Затем он официально сдался молдавским властям. На то время президент Молдовы Додон отказал ему в предоставлении политического убежища, но Чаус обжаловал это решение в суде.

Проживая в Кишиневе, Чаус регулярно ходил в сауну "Олимпия", передвигался по городу на автомобиле Mercedes черного цвета с номером 222 и посещал Святогеоргиевскую церковь. Молдавские журналисты даже сняли на видео, как Чаус с охраной ходил по Кишиневу.

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9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП уличили судью Николая Чауса в получении взятки в размере 150 тыс. долларов.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.

В октябре 2017 года Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 года решил уволить его с должности судьи.