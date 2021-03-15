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Судья-беглец Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове

Судья-беглец Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове

Скандально известный украинский судья Николай Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове.

Соответствующее решение вынесла Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

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4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября 2017 года стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи Чауса в Украину.

Автор: 

Молдова (1869) убежище (284) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+4
А при Зеле уже бы судьёй ВерховногоСсуда бы стал. Поспешил он удрать.
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15.03.2021 14:28
+3
Бери выше - он бы мог спокойно занять вакансию председателя в опале КСУ - Тупицкого!!!!
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15.03.2021 14:31
+3
Возвращайся,чаус. Портняшка зарешает. Зелень всё простит.
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15.03.2021 14:32
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А при Зеле уже бы судьёй ВерховногоСсуда бы стал. Поспешил он удрать.
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15.03.2021 14:28 Ответить
Бери выше - он бы мог спокойно занять вакансию председателя в опале КСУ - Тупицкого!!!!
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15.03.2021 14:31 Ответить
банки кончились ....
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15.03.2021 14:30 Ответить
Скоро повернеться, а тут будєт презначєно дорасслєдованіє і виявиться, що йому бакси пАдбросілі...
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15.03.2021 14:31 Ответить
Возвращайся,чаус. Портняшка зарешает. Зелень всё простит.
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15.03.2021 14:32 Ответить
Грозился охрененный компромат на Пороха выдать, так что зеля его жирненько пристроит.
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15.03.2021 14:34 Ответить
нашел куда убегать... в Крыму нужно было сидеть. там такие в почете
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15.03.2021 14:34 Ответить
Говорят, Тимоха его там уже нашла и наказала
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15.03.2021 15:00 Ответить
ну так зелені вищать що чаус має нев********** кампрамат на баригу(не на 100, на 300%)- і тому радо приймуть. а плюси злабають супер шедевр про це. якраз під дату виходу фільму белінгкет
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15.03.2021 14:39 Ответить
Посмотрите на это кугутское рыло: на нем написано - жлоб, мразь, ворюга!
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15.03.2021 14:52 Ответить
Тре садити цього покидька на довго.
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15.03.2021 15:03 Ответить
В Україні ще компесацію випишуть за вимушену еміграцію,"портянка" все порішає...
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15.03.2021 15:20 Ответить
 
 