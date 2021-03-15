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Суддя-утікач Чаус отримав остаточну відмову в наданні політичного притулку в Молдові

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суддя-утікач Чаус отримав остаточну відмову в наданні політичного притулку в Молдові

Скандально відомий український суддя Микола Чаус отримав остаточну відмову в наданні політичного притулку в Молдові.

Відповідне рішення ухвалила колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $ 150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

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4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

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Топ коментарі
+4
А при Зеле уже бы судьёй ВерховногоСсуда бы стал. Поспешил он удрать.
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15.03.2021 14:28
+3
Бери выше - он бы мог спокойно занять вакансию председателя в опале КСУ - Тупицкого!!!!
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15.03.2021 14:31
+3
Возвращайся,чаус. Портняшка зарешает. Зелень всё простит.
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15.03.2021 14:32
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А при Зеле уже бы судьёй ВерховногоСсуда бы стал. Поспешил он удрать.
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15.03.2021 14:28 Відповісти
Бери выше - он бы мог спокойно занять вакансию председателя в опале КСУ - Тупицкого!!!!
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15.03.2021 14:31 Відповісти
банки кончились .... Судья-беглец Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове - Цензор.НЕТ 9781
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15.03.2021 14:30 Відповісти
Скоро повернеться, а тут будєт презначєно дорасслєдованіє і виявиться, що йому бакси пАдбросілі... Судья-беглец Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове - Цензор.НЕТ 8752
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15.03.2021 14:31 Відповісти
Возвращайся,чаус. Портняшка зарешает. Зелень всё простит.
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15.03.2021 14:32 Відповісти
Грозился охрененный компромат на Пороха выдать, так что зеля его жирненько пристроит.
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15.03.2021 14:34 Відповісти
нашел куда убегать... в Крыму нужно было сидеть. там такие в почете
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15.03.2021 14:34 Відповісти
Говорят, Тимоха его там уже нашла и наказала
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15.03.2021 15:00 Відповісти
ну так зелені вищать що чаус має нев********** кампрамат на баригу(не на 100, на 300%)- і тому радо приймуть. а плюси злабають супер шедевр про це. якраз під дату виходу фільму белінгкет
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15.03.2021 14:39 Відповісти
Посмотрите на это кугутское рыло: на нем написано - жлоб, мразь, ворюга!
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15.03.2021 14:52 Відповісти
Тре садити цього покидька на довго.
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15.03.2021 15:03 Відповісти
В Україні ще компесацію випишуть за вимушену еміграцію,"портянка" все порішає...
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15.03.2021 15:20 Відповісти
 
 