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Новости Политика Украины
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похищение (570) Чаус (234)

Экс-судья Чаус опубликовал видео: Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Беглый судья Николай Чаус записал видеообращение. О своем местоположении он не рассказал, однако заявил, что находится в безопасности и не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео экс-судь опубликовал в Telegram.

Так, Чаус рассказал, что его не похищали в Молдове, но заявил о похищении в 2016 году, когда он покинул Украину.

"Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности. Как видите, мой канал открыт для обратной связи и в т.ч. для обмена информацией по фигурантам моего похищения в 2016 году", - говорится в подписи к публикации.

В то же время свое точное местонахождения он не назвал, добавив, что находится в безопасности и в ближайшее время планирует вернуться в Украину.

"В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы, в том числе на те, которые так сильно интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР", - отметил Чаус.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

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Топ комментарии
+50
подлечили . убедили Экс-судья Чаус опубликовал видео: Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине - Цензор.НЕТ 6343
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17.05.2021 11:26
+50
Екссуддя Чаус опублікував відео: Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні - Цензор.НЕТ 4820
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17.05.2021 11:41
+45
зажила морда-лица...
договорился с нужными людишками... можно из Молдовы дураков делать ???
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17.05.2021 11:27
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Страница 3 из 3
Как вы не можете понять, что тут дело не в самом Чаусе, а в том что около него творится.
Что кое-кто хочет хочет отмыть свою биографию ...
А тож как-то невдобно на таких постах, на видном месте...
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17.05.2021 17:16 Ответить
А нафіга він здався Порошенку? Просто цікаво? Яка буде версія у зеофілів? Щоб нагадити бубочці? А чим?
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17.05.2021 21:05 Ответить
Чекаємо наступну заяву: мене не викрали, це я викрав співробітників ГУР, СБУ і українського посольства у Молдові, угнав їх автівку та нелегально переправив до України.
Екссуддя Чаус опублікував відео: Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні - Цензор.НЕТ 328
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17.05.2021 16:56 Ответить
...кермуючи автівкою з багажника. Дуже втомився, бо ледь ногами до педалей дотягувався. Екссуддя Чаус опублікував відео: Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні - Цензор.НЕТ 1126
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17.05.2021 21:34 Ответить
Конечно никто не похищал, возникло спонтанное желание рассказать правду.
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17.05.2021 17:09 Ответить
Интересно, после всей "божьей росы" и прочих факапах зелёной власти, какой процент населения серьёзно воспримет сию выставу?
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17.05.2021 17:16 Ответить
подавляющему большинству какаяразница
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18.05.2021 06:37 Ответить
Давно не показывали "оперу" . Теперь отмоют, сполоснут и снова повесят.
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17.05.2021 17:26 Ответить
Хтось в Україні напружив сідниці і міркує де переникати задекларований кеш.
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17.05.2021 18:31 Ответить
А спасибо за похищение, сломаный нос и руку Чаус сказал в видео?

Странно. По идее он дрлжен был сказать, что сам себя украл, сам себе сломал руку и набил морду, а ЗЕленое СБУ его спасло от неминуемой самопогибели.
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17.05.2021 19:10 Ответить
знову Порох тобі в штани насрав
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18.05.2021 06:42 Ответить
А вот я ему верю. Внешний вид, текст, речь - всё вызывает 100% доверие. Да.
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17.05.2021 19:12 Ответить
Эта ни даказательства, патамушта мы этаму ниверим! Давайте другие даказательства!
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17.05.2021 20:18 Ответить
Та вы посмотрите, еще один любитель видосиков. Хороший намек зеле как ему надо будет записывать, надеюсь, в скором будущем.
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17.05.2021 20:28 Ответить
Усё нормально, ездил в Молдову с туристическими целями- шпилями любоваться😁
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17.05.2021 21:15 Ответить
Постное, смиренное-спокойное выражение лица, интонация и тембр голоса, как у евангелического пастора-баптиста из украинской провинции.
В общем, у пана Чауса незаурядный актёрский дар: побольше, чем у Поплавского , ректора легендарного "кулька"...
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17.05.2021 23:23 Ответить
тут невистачає пістолете біля виска а так все зроблено правильно в традиціях терористів Екссуддя Чаус опублікував відео: Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні - Цензор.НЕТ 1867
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17.05.2021 22:02 Ответить
Долой коррупцию! Смерть коррупционерам! Чауса в президенты! Ура- а-а-а-а...
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17.05.2021 22:10 Ответить
а-ха-ха!! какие же убогие наши спецслужбы! Но, прошу заметить, это не их вина, а наших тупых президентов!
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17.05.2021 22:16 Ответить
Фуфло фуфловое обосравшихся зелёных болванов, простите за грубость.
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17.05.2021 22:36 Ответить
Все украинофобские гниды похоже изошли на фекалии после этой новости.
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17.05.2021 23:01 Ответить
фабрика рошен умеет сухари сушить?
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18.05.2021 02:05 Ответить
Для особо прібліжонних к Імператору можна насушити.
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18.05.2021 11:11 Ответить
Невинный пупс.
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18.05.2021 09:35 Ответить
файл с видеообращением Чауса, который загружен в Телеграм-канал, называется "привет Петр Алексеевич". Екссуддя Чаус опублікував відео: Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні - Цензор.НЕТ 9412
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18.05.2021 13:49 Ответить
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