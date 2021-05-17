Экс-судья Чаус опубликовал видео: Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Беглый судья Николай Чаус записал видеообращение. О своем местоположении он не рассказал, однако заявил, что находится в безопасности и не пострадал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео экс-судь опубликовал в Telegram.
Так, Чаус рассказал, что его не похищали в Молдове, но заявил о похищении в 2016 году, когда он покинул Украину.
"Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности. Как видите, мой канал открыт для обратной связи и в т.ч. для обмена информацией по фигурантам моего похищения в 2016 году", - говорится в подписи к публикации.
В то же время свое точное местонахождения он не назвал, добавив, что находится в безопасности и в ближайшее время планирует вернуться в Украину.
"В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы, в том числе на те, которые так сильно интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР", - отметил Чаус.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Пожалуйста, подождите...
Что кое-кто хочет хочет отмыть свою биографию ...
А тож как-то невдобно на таких постах, на видном месте...
Странно. По идее он дрлжен был сказать, что сам себя украл, сам себе сломал руку и набил морду, а ЗЕленое СБУ его спасло от неминуемой самопогибели.
В общем, у пана Чауса незаурядный актёрский дар: побольше, чем у Поплавского , ректора легендарного "кулька"...