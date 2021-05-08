РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5683 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
5 662 81
СБУ (18666) уголовное дело (2433) Чаус (338)

По факту похищения Чауса в Молдове СБУ начала уголовное производство, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По факту похищения Чауса в Молдове СБУ начала уголовное производство, - СМИ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту исчезновения в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили адвокат и жена Чауса.

"Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали работники СБУ и я общался со следователем. Но применительно к статьям информации пока нет. Буду знать чуть позже", ㅡ сказал нам адвокат Александр Вишневый.

Ранее Светлана Чаус ㅡ жена украинского экс-судьи Николая Чауса ㅡ обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа. Она заявила, что пропавший муж не собирался уклоняться от правосудия, а ожидал решения, чтобы вернуться в Украину в соответствии с процедурой.

Адвокат экс-судьи Вишневый отметил, заявление о преступлении подали еще 12 апреля, но до сих пор производство не открывали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Зе заказал похищение, а теперь, от без выхода, и ликвидацию Чауса.
показать весь комментарий
08.05.2021 01:03
+14
главное чтобы в ходе расследования филиал фсб сам на себя не вышел
показать весь комментарий
08.05.2021 01:01
+12
Зеленский підарешт.
показать весь комментарий
08.05.2021 01:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский підарешт.
показать весь комментарий
08.05.2021 01:00 Ответить
Зе заказал похищение, а теперь, от без выхода, и ликвидацию Чауса.
показать весь комментарий
08.05.2021 01:03 Ответить
Зе всегда идёт вперёд

* комментарии Жванецкого
показать весь комментарий
08.05.2021 01:15 Ответить
Несомненно...
показать весь комментарий
08.05.2021 01:49 Ответить
На нары ИУДУ , 2 года наживающегося на войне, ворующего людей и выпускающего убийц -палачей «вагнеровцев» ,
показать весь комментарий
08.05.2021 07:52 Ответить
главное чтобы в ходе расследования филиал фсб сам на себя не вышел
показать весь комментарий
08.05.2021 01:01 Ответить
А рошен не едят в молдове, изжога от фольги.
показать весь комментарий
08.05.2021 01:02 Ответить
альо, так Чаус був вкрадений у Молдові, чи він вже закопаний в Україні ?

Баканов, внєсі ясность, на території якої держави буде слідство ?
показать весь комментарий
08.05.2021 01:06 Ответить
Это фактовое дело по похищению гражданина Украины на территории другого государства. Следственные действия будут производиться совместно с молдавскими правоохранителями, в т.ч. и на территории Молдовы, что не понятно?
показать весь комментарий
08.05.2021 08:44 Ответить
Если бы ЗеКлоуны хотели то уже бы давно засветили его ... Но...Вангую - он уже мертв..и Зедегенераты уже прячут-перепрятывают его трупп..
показать весь комментарий
08.05.2021 01:10 Ответить
Ага, лично Зе у себя на даче По факту похищения Чауса в Молдове СБУ начала уголовное производство, - СМИ - Цензор.НЕТ 7612
показать весь комментарий
08.05.2021 08:45 Ответить
А к чему такая надутая попытка "иронии"? Есть уже труп журналиста с отрезанной головой генералами милиции. И что,власть с тех пор стала вегетарианской?
показать весь комментарий
08.05.2021 09:24 Ответить
та я и не удивлюсь...там ума у клоуна хвать сделать и такое.. За фактом викрадення Чауса в Молдові СБУ почала кримінальне провадження, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4257
показать весь комментарий
08.05.2021 14:59 Ответить
Кто очень не хотел возвращения Чауса в Украину ?
показать весь комментарий
08.05.2021 09:44 Ответить
А по факту похощения Павла Гриба сбу что то открыло? А по похищениям в рашке? Если нет, то почему так избирательно?
показать весь комментарий
08.05.2021 01:26 Ответить
Потому ,что 😈🐲100%🤡🤢 черт Баканов имеет жену с рос.паспортом и работают в связке с агентом «козырем»
показать весь комментарий
08.05.2021 08:00 Ответить
Чаус за минуту до бочки с кислотой - "говорила ведь мне мама - Коленька, будь лучше заведующим гастрономом, а не юристом. Не послушал."
показать весь комментарий
08.05.2021 01:29 Ответить
Че они там сопли жуют в Молдове. Скорее уже присоединить к Румынии!
показать весь комментарий
08.05.2021 01:43 Ответить
Не рой яму другому! Так и с Порошенко получается
показать весь комментарий
08.05.2021 01:52 Ответить
на себя уже вышли..??? )))
показать весь комментарий
08.05.2021 02:03 Ответить
Как бы на кого другого не вышли, кому невыгодно возвращение Чауса в Украину
показать весь комментарий
08.05.2021 08:47 Ответить
Тролль! Не старайся, Есть паспорта выкравших Чавса. И эти паспорта и физиономии на них принадлежат сотрудникам ГРУ МО Украины. Если ты хочешь всехь убедить, шо действующих офицеров ГРУ могут "заказать" любые проходящие мимо, то тебе никто не поверит. Ты не креативен и даже очень уныл.
показать весь комментарий
08.05.2021 09:30 Ответить
"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту исчезновения в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса...".

Уявляю картину - приїжджає у Кишинів слідчий СБУ, і починає допитувать президента, міністра внутрішніх справ, і дрібніших чиновників Молдови, по факту пропажі Чауса в Молдові... Попереджає їх про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих свідчень, по українських законах, крім усього іншого... І ми ще сміялися з кацапів, які порушували кримінальні справи відносно українських громадян, стосовно їх діяльності на території України...
"Країна, в якій до влади приведений "Блазень", сама перетворюється в блазенський балаган...".
показать весь комментарий
08.05.2021 04:19 Ответить
Если не знаешь, как проводятся следственные действия совместно с иностранными правоохранительными органами, то лучше молчи, умнее будешь выглядеть!
показать весь комментарий
08.05.2021 08:49 Ответить
Я-то, знаю... І що таке - "міждержавна угода про правову допомогу", і "окреме доручення", і багато чого іншого... От тільки питання - "А що з цього приводу скаже Молдова?" Адже там "стирчать вуха" не якоїсь "гопоти кримінальної", а "САМОГО"!!! Тут скандал міжнародний, де заплутаний як дипкорпус України, так і "верхня" спецслужба. Обидві структури напряму замикаються на президента, і без його відома на подібне йти не ризикнуть... І ти думаєш, що після подібного Молдова, навіть при наявності відповідної угоди, піде на подібне приниження?!!! Тоді ти наївний, як дитина...
Так що, перед тим, як щось написать, перевір, чи твої пальці з мізками надійно зв"язані...
показать весь комментарий
08.05.2021 09:02 Ответить
Ні, ти точно "дитина"... Бачу, що пояснювать тобі норми міжнародного права - все одно, що пояснювать першокласнику будову синхрофазотрону...
показать весь комментарий
08.05.2021 09:17 Ответить
Прикольно
показать весь комментарий
08.05.2021 07:05 Ответить
Мабуть Блінкен таки вставив "пістона" найвеличнішого.
показать весь комментарий
08.05.2021 07:41 Ответить
Що самі проти себе почали? Сміх та і годі!!!
показать весь комментарий
08.05.2021 08:13 Ответить
Цирк та й годi. 😞
В Молдове знают КТО похитил, знают на ЧЬЕЙ машине его вывезли, уже практмчески открытым текстом назвали участников этой идиотской операции в духе шпионской комедии, а эти ванькины идиоты теперь решили "расследовать похищение", которое сами же и провели?! Того чауса уже нет, а "шота ж нада делать" - вот и позорятся дальше..кошмар! 😞
показать весь комментарий
08.05.2021 08:46 Ответить
призначення бкнв і вєндкт це відверта зневага до країни і геноцид українців.
показать весь комментарий
08.05.2021 08:49 Ответить
Всё через одно место.
показать весь комментарий
08.05.2021 08:49 Ответить
Оперативность СБУ зашкаливает.
показать весь комментарий
08.05.2021 09:49 Ответить
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
показать весь комментарий
08.05.2021 09:51 Ответить
А Белингкет будет снимать про это киношку?
показать весь комментарий
08.05.2021 09:56 Ответить
Результат розслідування вже відомий: це точно Порошенко. Портнов мамою клянеться. Татаров вже підтвердив.
показать весь комментарий
08.05.2021 10:02 Ответить
Що поросята і тут Зюзя випередив агента російських спецлужб Петра Олексійовича?
А ,я чув як відомий джурналізд Д.Гордон на каналі 24 Україна звинувачував сивочолого"патріота"офшорів Порошенко в спланованій втечі суді Чауса з України в Молдову.
І жодного спростування не було у відповідь.Навіть про "кремлівськіплітки"не було сказано.
показать весь комментарий
08.05.2021 10:58 Ответить
Ну він і Єрмака тоді ж звинуватив у тому, що Єрмак - кацапський агент... І хіба було спростування?
Тільки різниця між Петьою і Єрмаком в тому, що Єрмака вважають агентом і наші західні партнери і вже дипломати британські і американські прямо про це говорять!
показать весь комментарий
08.05.2021 13:07 Ответить
Вау-вау! Палехче! Всего лишь месяц прошел с момента похищения, а вы сразу дело решили завести. Не надо так спешить!
А если серьезно, то все очень печально. Не осталось ни одного государственного института, который не превратился в б...й цирк ((((
показать весь комментарий
08.05.2021 11:35 Ответить
На одного менше чауса чи на одного більше - яка різниця.
Їх ще хватає в Україні ...
показать весь комментарий
08.05.2021 14:03 Ответить
Які докази що цього Чауса викрали? Те, що він зник? А якщо він завтра з"явиться і "заспіває" що заховатися "бо боявся", чи загуляв з молодою подругою, чи підкупив молдаванів, виробив фальшиві документи і чкурнув сам себе "викравши".
Немає Чауса - нема проблеми. Ото, коли вспливе ... доречі, хто знає Дністер замерзав цієї зими?
показать весь комментарий
08.05.2021 18:15 Ответить
 
 