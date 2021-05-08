По факту похищения Чауса в Молдове СБУ начала уголовное производство, - СМИ
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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту исчезновения в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили адвокат и жена Чауса.
"Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали работники СБУ и я общался со следователем. Но применительно к статьям информации пока нет. Буду знать чуть позже", ㅡ сказал нам адвокат Александр Вишневый.
Ранее Светлана Чаус ㅡ жена украинского экс-судьи Николая Чауса ㅡ обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа. Она заявила, что пропавший муж не собирался уклоняться от правосудия, а ожидал решения, чтобы вернуться в Украину в соответствии с процедурой.
Адвокат экс-судьи Вишневый отметил, заявление о преступлении подали еще 12 апреля, но до сих пор производство не открывали.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.
4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".
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* комментарии Жванецкого
Баканов, внєсі ясность, на території якої держави буде слідство ?
Уявляю картину - приїжджає у Кишинів слідчий СБУ, і починає допитувать президента, міністра внутрішніх справ, і дрібніших чиновників Молдови, по факту пропажі Чауса в Молдові... Попереджає їх про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих свідчень, по українських законах, крім усього іншого... І ми ще сміялися з кацапів, які порушували кримінальні справи відносно українських громадян, стосовно їх діяльності на території України...
"Країна, в якій до влади приведений "Блазень", сама перетворюється в блазенський балаган...".
Так що, перед тим, як щось написать, перевір, чи твої пальці з мізками надійно зв"язані...
В Молдове знают КТО похитил, знают на ЧЬЕЙ машине его вывезли, уже практмчески открытым текстом назвали участников этой идиотской операции в духе шпионской комедии, а эти ванькины идиоты теперь решили "расследовать похищение", которое сами же и провели?! Того чауса уже нет, а "шота ж нада делать" - вот и позорятся дальше..кошмар! 😞
А ,я чув як відомий джурналізд Д.Гордон на каналі 24 Україна звинувачував сивочолого"патріота"офшорів Порошенко в спланованій втечі суді Чауса з України в Молдову.
І жодного спростування не було у відповідь.Навіть про "кремлівськіплітки"не було сказано.
Тільки різниця між Петьою і Єрмаком в тому, що Єрмака вважають агентом і наші західні партнери і вже дипломати британські і американські прямо про це говорять!
А если серьезно, то все очень печально. Не осталось ни одного государственного института, который не превратился в б...й цирк ((((
Їх ще хватає в Україні ...
Немає Чауса - нема проблеми. Ото, коли вспливе ... доречі, хто знає Дністер замерзав цієї зими?