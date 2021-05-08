За фактом викрадення Чауса в Молдові СБУ почала кримінальне провадження, - ЗМІ
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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення в Молдові українського екссудді Миколи Чауса.
Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили адвокат і дружина Чауса.
"Зі мною консультується мати Миколи Чауса, яку сьогодні допитували працівники СБУ, і я спілкувався зі слідчим. Але стосовно статей інформації наразі не маю. Знатиму трохи згодом", - сказав нам адвокат Олександр Вишневий.
Раніше Світлана Чаус - дружина українського екссудді Миколи Чауса - звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. Вона заявила, що зниклий чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.
Адвокат екссудді Вишневий зазначив, що заяву про злочин подали ще 12 квітня, але до цього часу провадження не відкривали.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.
4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Детальніше про ситуацію із суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".
Будь ласка, зачекайте...
* комментарии Жванецкого
Баканов, внєсі ясность, на території якої держави буде слідство ?
Уявляю картину - приїжджає у Кишинів слідчий СБУ, і починає допитувать президента, міністра внутрішніх справ, і дрібніших чиновників Молдови, по факту пропажі Чауса в Молдові... Попереджає їх про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих свідчень, по українських законах, крім усього іншого... І ми ще сміялися з кацапів, які порушували кримінальні справи відносно українських громадян, стосовно їх діяльності на території України...
"Країна, в якій до влади приведений "Блазень", сама перетворюється в блазенський балаган...".
Так що, перед тим, як щось написать, перевір, чи твої пальці з мізками надійно зв"язані...
В Молдове знают КТО похитил, знают на ЧЬЕЙ машине его вывезли, уже практмчески открытым текстом назвали участников этой идиотской операции в духе шпионской комедии, а эти ванькины идиоты теперь решили "расследовать похищение", которое сами же и провели?! Того чауса уже нет, а "шота ж нада делать" - вот и позорятся дальше..кошмар! 😞
А ,я чув як відомий джурналізд Д.Гордон на каналі 24 Україна звинувачував сивочолого"патріота"офшорів Порошенко в спланованій втечі суді Чауса з України в Молдову.
І жодного спростування не було у відповідь.Навіть про "кремлівськіплітки"не було сказано.
Тільки різниця між Петьою і Єрмаком в тому, що Єрмака вважають агентом і наші західні партнери і вже дипломати британські і американські прямо про це говорять!
А если серьезно, то все очень печально. Не осталось ни одного государственного института, который не превратился в б...й цирк ((((
Їх ще хватає в Україні ...
Немає Чауса - нема проблеми. Ото, коли вспливе ... доречі, хто знає Дністер замерзав цієї зими?