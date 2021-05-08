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СБУ (10016) кримінальна справа (505) Чаус (344)

За фактом викрадення Чауса в Молдові СБУ почала кримінальне провадження, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За фактом викрадення Чауса в Молдові СБУ почала кримінальне провадження, - ЗМІ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення в Молдові українського екссудді Миколи Чауса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили адвокат і дружина Чауса.

"Зі мною консультується мати Миколи Чауса, яку сьогодні допитували працівники СБУ, і я спілкувався зі слідчим. Але стосовно статей інформації наразі не маю. Знатиму трохи згодом", - сказав нам адвокат Олександр Вишневий.

Раніше Світлана Чаус - дружина українського екссудді Миколи Чауса - звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. Вона заявила, що зниклий чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.

Адвокат екссудді Вишневий зазначив, що заяву про злочин подали ще 12 квітня, але до цього часу провадження не відкривали.

Читайте також: До викрадення судді Чауса причетні українці, їхні особи встановлено, - глава ТСК парламенту Молдови Настасе

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію із суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".
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Топ коментарі
+17
Зе заказал похищение, а теперь, от без выхода, и ликвидацию Чауса.
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08.05.2021 01:03
+14
главное чтобы в ходе расследования филиал фсб сам на себя не вышел
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08.05.2021 01:01
+12
Зеленский підарешт.
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08.05.2021 01:00
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Зеленский підарешт.
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08.05.2021 01:00 Відповісти
Зе заказал похищение, а теперь, от без выхода, и ликвидацию Чауса.
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08.05.2021 01:03 Відповісти
Зе всегда идёт вперёд

* комментарии Жванецкого
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08.05.2021 01:15 Відповісти
Несомненно...
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08.05.2021 01:49 Відповісти
На нары ИУДУ , 2 года наживающегося на войне, ворующего людей и выпускающего убийц -палачей «вагнеровцев» ,
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08.05.2021 07:52 Відповісти
главное чтобы в ходе расследования филиал фсб сам на себя не вышел
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08.05.2021 01:01 Відповісти
А рошен не едят в молдове, изжога от фольги.
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08.05.2021 01:02 Відповісти
альо, так Чаус був вкрадений у Молдові, чи він вже закопаний в Україні ?

Баканов, внєсі ясность, на території якої держави буде слідство ?
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08.05.2021 01:06 Відповісти
Это фактовое дело по похищению гражданина Украины на территории другого государства. Следственные действия будут производиться совместно с молдавскими правоохранителями, в т.ч. и на территории Молдовы, что не понятно?
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08.05.2021 08:44 Відповісти
Если бы ЗеКлоуны хотели то уже бы давно засветили его ... Но...Вангую - он уже мертв..и Зедегенераты уже прячут-перепрятывают его трупп..
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08.05.2021 01:10 Відповісти
Ага, лично Зе у себя на даче По факту похищения Чауса в Молдове СБУ начала уголовное производство, - СМИ - Цензор.НЕТ 7612
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08.05.2021 08:45 Відповісти
А к чему такая надутая попытка "иронии"? Есть уже труп журналиста с отрезанной головой генералами милиции. И что,власть с тех пор стала вегетарианской?
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08.05.2021 09:24 Відповісти
та я и не удивлюсь...там ума у клоуна хвать сделать и такое.. За фактом викрадення Чауса в Молдові СБУ почала кримінальне провадження, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4257
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08.05.2021 14:59 Відповісти
Кто очень не хотел возвращения Чауса в Украину ?
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08.05.2021 09:44 Відповісти
А по факту похощения Павла Гриба сбу что то открыло? А по похищениям в рашке? Если нет, то почему так избирательно?
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08.05.2021 01:26 Відповісти
Потому ,что 😈🐲100%🤡🤢 черт Баканов имеет жену с рос.паспортом и работают в связке с агентом «козырем»
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08.05.2021 08:00 Відповісти
Чаус за минуту до бочки с кислотой - "говорила ведь мне мама - Коленька, будь лучше заведующим гастрономом, а не юристом. Не послушал."
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08.05.2021 01:29 Відповісти
Че они там сопли жуют в Молдове. Скорее уже присоединить к Румынии!
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08.05.2021 01:43 Відповісти
Не рой яму другому! Так и с Порошенко получается
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08.05.2021 01:52 Відповісти
на себя уже вышли..??? )))
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08.05.2021 02:03 Відповісти
Как бы на кого другого не вышли, кому невыгодно возвращение Чауса в Украину
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08.05.2021 08:47 Відповісти
Тролль! Не старайся, Есть паспорта выкравших Чавса. И эти паспорта и физиономии на них принадлежат сотрудникам ГРУ МО Украины. Если ты хочешь всехь убедить, шо действующих офицеров ГРУ могут "заказать" любые проходящие мимо, то тебе никто не поверит. Ты не креативен и даже очень уныл.
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08.05.2021 09:30 Відповісти
"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту исчезновения в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса...".

Уявляю картину - приїжджає у Кишинів слідчий СБУ, і починає допитувать президента, міністра внутрішніх справ, і дрібніших чиновників Молдови, по факту пропажі Чауса в Молдові... Попереджає їх про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих свідчень, по українських законах, крім усього іншого... І ми ще сміялися з кацапів, які порушували кримінальні справи відносно українських громадян, стосовно їх діяльності на території України...
"Країна, в якій до влади приведений "Блазень", сама перетворюється в блазенський балаган...".
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08.05.2021 04:19 Відповісти
Если не знаешь, как проводятся следственные действия совместно с иностранными правоохранительными органами, то лучше молчи, умнее будешь выглядеть!
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08.05.2021 08:49 Відповісти
Я-то, знаю... І що таке - "міждержавна угода про правову допомогу", і "окреме доручення", і багато чого іншого... От тільки питання - "А що з цього приводу скаже Молдова?" Адже там "стирчать вуха" не якоїсь "гопоти кримінальної", а "САМОГО"!!! Тут скандал міжнародний, де заплутаний як дипкорпус України, так і "верхня" спецслужба. Обидві структури напряму замикаються на президента, і без його відома на подібне йти не ризикнуть... І ти думаєш, що після подібного Молдова, навіть при наявності відповідної угоди, піде на подібне приниження?!!! Тоді ти наївний, як дитина...
Так що, перед тим, як щось написать, перевір, чи твої пальці з мізками надійно зв"язані...
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08.05.2021 09:02 Відповісти
Ні, ти точно "дитина"... Бачу, що пояснювать тобі норми міжнародного права - все одно, що пояснювать першокласнику будову синхрофазотрону...
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08.05.2021 09:17 Відповісти
Прикольно
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08.05.2021 07:05 Відповісти
Мабуть Блінкен таки вставив "пістона" найвеличнішого.
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08.05.2021 07:41 Відповісти
Що самі проти себе почали? Сміх та і годі!!!
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08.05.2021 08:13 Відповісти
Цирк та й годi. 😞
В Молдове знают КТО похитил, знают на ЧЬЕЙ машине его вывезли, уже практмчески открытым текстом назвали участников этой идиотской операции в духе шпионской комедии, а эти ванькины идиоты теперь решили "расследовать похищение", которое сами же и провели?! Того чауса уже нет, а "шота ж нада делать" - вот и позорятся дальше..кошмар! 😞
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08.05.2021 08:46 Відповісти
призначення бкнв і вєндкт це відверта зневага до країни і геноцид українців.
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08.05.2021 08:49 Відповісти
Всё через одно место.
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08.05.2021 08:49 Відповісти
Оперативность СБУ зашкаливает.
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08.05.2021 09:49 Відповісти
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
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08.05.2021 09:51 Відповісти
А Белингкет будет снимать про это киношку?
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08.05.2021 09:56 Відповісти
Результат розслідування вже відомий: це точно Порошенко. Портнов мамою клянеться. Татаров вже підтвердив.
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08.05.2021 10:02 Відповісти
Що поросята і тут Зюзя випередив агента російських спецлужб Петра Олексійовича?
А ,я чув як відомий джурналізд Д.Гордон на каналі 24 Україна звинувачував сивочолого"патріота"офшорів Порошенко в спланованій втечі суді Чауса з України в Молдову.
І жодного спростування не було у відповідь.Навіть про "кремлівськіплітки"не було сказано.
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08.05.2021 10:58 Відповісти
Ну він і Єрмака тоді ж звинуватив у тому, що Єрмак - кацапський агент... І хіба було спростування?
Тільки різниця між Петьою і Єрмаком в тому, що Єрмака вважають агентом і наші західні партнери і вже дипломати британські і американські прямо про це говорять!
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08.05.2021 13:07 Відповісти
Вау-вау! Палехче! Всего лишь месяц прошел с момента похищения, а вы сразу дело решили завести. Не надо так спешить!
А если серьезно, то все очень печально. Не осталось ни одного государственного института, который не превратился в б...й цирк ((((
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08.05.2021 11:35 Відповісти
На одного менше чауса чи на одного більше - яка різниця.
Їх ще хватає в Україні ...
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08.05.2021 14:03 Відповісти
Які докази що цього Чауса викрали? Те, що він зник? А якщо він завтра з"явиться і "заспіває" що заховатися "бо боявся", чи загуляв з молодою подругою, чи підкупив молдаванів, виробив фальшиві документи і чкурнув сам себе "викравши".
Немає Чауса - нема проблеми. Ото, коли вспливе ... доречі, хто знає Дністер замерзав цієї зими?
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08.05.2021 18:15 Відповісти
 
 