Суддю Чауса викрали іноземці. Вони вже перетнули молдовсько-український кордон. Одного підозрюваного затримали, - МВС Молдови

Українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі і був оголошений Інтерполом в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали іноземні громадяни. Вони вже покинули Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Про це 5 квітня розповів міністр внутрішніх справ Павло Войко, зазначивши, що органи правопорядку продовжують розслідування обставин того, що сталося, і вже навіть затримали одного підозрюваного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на newsmaker.md.

За словами Войка, підрозділи МВС проводять розслідування, і їм уже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного. "Поки рано говорити про звинувачення, у нас тільки один затриманий. Але ми вже знайшли машини, якими користувалися викрадачі, зібрали відбитки пальців, знайшли їхнє листування, встановили особи деяких викрадачів і їхній маршрут", - розповів Войко.

За словами міністра, викрадення здійснили іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну. Переписка організаторів злочину теж велася українською, зазначив Войко. Чиновник підкреслив, що молдавські правоохоронні органи співпрацюють зі Службою інформації та безпеки і мають намір звернутися до українських колег в міжнародний розшук.

"Чаус - громадянин України, проти якого в 2016 році в Україні порушили кримінальну справу за підозрою у хабарництві в особливо великих розмірах. У 2017 році Чаус незаконно перетнув молдовський кордон і попросив в республіці політичного притулку. Йому відмовили, але він опротестував рішення влади в суді. Зараз справу розглядає Вища судова палата. Українські правоохоронці неодноразово зверталися до нас із запитами про висилку Чауса, але поки у нього статус попросив притулку, ми не можемо його депортувати. При цьому він може вільно подорожувати по країні і виїжджати за кордон", - розповів Войко.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса.