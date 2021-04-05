РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10272 посетителя онлайн
Новости
44 651 102

Судью Чауса похитили иностранцы. Они уже пересекли молдавско-украинскую границу. Одного подозреваемого задержали, - МВД Молдовы

Судью Чауса похитили иностранцы. Они уже пересекли молдавско-украинскую границу. Одного подозреваемого задержали, - МВД Молдовы

Находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Об этом 5 апреля рассказал министр внутренних дел Павел Войку, отметив, что органы правопорядка продолжают расследование обстоятельств случившегося и уже даже задержали одного подозреваемого, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на newsmaker.md.

По словам Войку, подразделения МВД проводят расследование, и им уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого. "Пока рано говорить об обвинениях, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут", — рассказал Войку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санду отреагировала на похищение Чауса: "Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди"

По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, которые выехали из Молдовы в Украину. Переписка организаторов преступления тоже велась на украинском, отметил Войку. Чиновник подчеркнул, что молдавские правоохранительные органы сотрудничают со Службой информации и безопасности и намерены обратиться к украинским коллегам в международный розыск.

"Чаус — гражданин Украины, против которого в 2016 году в Украине возбудили уголовное дело по подозрению во взяточничестве в особо крупных размерах. В 2017 году Чаус незаконно пересек молдавскую границу и попросил в республике политического убежища. Ему отказали, но он опротестовал решение властей в суде. Сейчас дело рассматривает Высшая судебная палата. Украинские правоохранители неоднократно обращались к нам с запросами о высылке Чауса, но пока у него статус попросившего убежища, мы не можем его депортировать. При этом он может свободно путешествовать по стране и выезжать за границу", — рассказал Войку.

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года столо известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса.

Автор: 

Молдова (1911) похищение (1699) Чаус Николай (331)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+72
А можна выкрасть якуновича из расеи таким же образом?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:08 Ответить
+30
"объявленного Интерполом в международный розыск"
"но пока у него статус попросившего убежища, мы не можем его депортировать"
Т.е. Интерпол объявляет тебя в розыск, ты просишь полит убежища и власти забивают на розыск Интерпола?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:18 Ответить
+27
Инсценировка ! Прячет концы....А с чей помощью?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Судью Чауса похитили иностранцы. Они уже пересекли молдавско-украинскую границу." - надо попросить тех иностранцев чтобы похитили Фирташа и отправили в США, а то будут соблюдать закон пока Фирташ не умрёт естественной смертью и всё наворованное перейдёт наследникам.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:21 Ответить
Токо не смешите про борьбу с коррупцией... Шо проще - заставить своего подчиненного Татарова явиться на допрос в НАБУ или порвать дипотношения одним из немногих дружественным соседом? Он не просто себе в ногу стреляет, а метит в самый верх, поближе к паху. Президент - претендент на премию Дарвина... Даже молдаване, которые не закусывают помидорами из банки, дружно смеются и показывают пальцами на Главнокомандующего украинского Моссада-95... Говорят, что вывозили в багажнике автомобиля с дипномерами посольства Украины. Пора принимать ставки на "кто кого переживет - Зеленский или Украина"... Пока лидирует Зеленский и стремительно. Похоже это месть за Богдана Хмельницкого и Умань...
показать весь комментарий
06.04.2021 08:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 