Судью Чауса похитили иностранцы. Они уже пересекли молдавско-украинскую границу. Одного подозреваемого задержали, - МВД Молдовы

Находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Об этом 5 апреля рассказал министр внутренних дел Павел Войку, отметив, что органы правопорядка продолжают расследование обстоятельств случившегося и уже даже задержали одного подозреваемого, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на newsmaker.md.

По словам Войку, подразделения МВД проводят расследование, и им уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого. "Пока рано говорить об обвинениях, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут", — рассказал Войку.

По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, которые выехали из Молдовы в Украину. Переписка организаторов преступления тоже велась на украинском, отметил Войку. Чиновник подчеркнул, что молдавские правоохранительные органы сотрудничают со Службой информации и безопасности и намерены обратиться к украинским коллегам в международный розыск.

"Чаус — гражданин Украины, против которого в 2016 году в Украине возбудили уголовное дело по подозрению во взяточничестве в особо крупных размерах. В 2017 году Чаус незаконно пересек молдавскую границу и попросил в республике политического убежища. Ему отказали, но он опротестовал решение властей в суде. Сейчас дело рассматривает Высшая судебная палата. Украинские правоохранители неоднократно обращались к нам с запросами о высылке Чауса, но пока у него статус попросившего убежища, мы не можем его депортировать. При этом он может свободно путешествовать по стране и выезжать за границу", — рассказал Войку.

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года столо известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса.