Санду отреагировала на похищение Чауса: "Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди"

Президент Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в Молдове похитили украинского судью Николая Чауcа, который в 2016 году сбежал из Украины в Молдову и которого Интерпол объявил в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

Санду 5 апреля потребовала от министерства внутренних дел (МВД) и Службы информации и безопасности (СИБ) в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на newsmaker.md .

"Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди, независимо от того, являются ли они гражданами страны или нет, независимо от того, доказана или нет их вина в совершении преступления. (…) Прошу руководство МВД, главное ведомство, ответственное за безопасность граждан, а также СИБ прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина на территории Молдовы", — призвала Санду.

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года столо известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса.