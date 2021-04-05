РУС
Санду отреагировала на похищение Чауса: "Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди"

Санду отреагировала на похищение Чауса:

Президент Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в Молдове похитили украинского судью Николая Чауcа, который в 2016 году сбежал из Украины в Молдову и которого Интерпол объявил в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

Санду 5 апреля потребовала от министерства внутренних дел (МВД) и Службы информации и безопасности (СИБ) в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на newsmaker.md .

"Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди, независимо от того, являются ли они гражданами страны или нет, независимо от того, доказана или нет их вина в совершении преступления. (…) Прошу руководство МВД, главное ведомство, ответственное за безопасность граждан, а также СИБ прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина на территории Молдовы", — призвала Санду.

Если похищение Чауса организовали те, кто помог ему сбежать из Украины, судье может угрожать смертельная опасность, - Корбан

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года столо известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса.

Молдова (1911) похищение (1699) экстрадиция (570) Чаус Николай (331) Мая Санду (225)
Топ комментарии
+5
Чаус - главный свидетель преступлений порошенко, и похищен людьми из его близкого окружения.
показать весь комментарий
05.04.2021 12:28 Ответить
+5
возможно что Чаус сам организовал свое похищение что б избежать выдачи
показать весь комментарий
05.04.2021 12:30 Ответить
+3
Майя,то не людина,то гнида !!!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 12:33 Ответить
Чаус - главный свидетель преступлений порошенко, и похищен людьми из его близкого окружения.
показать весь комментарий
05.04.2021 12:28 Ответить
возможно что Чаус сам организовал свое похищение что б избежать выдачи
показать весь комментарий
05.04.2021 12:30 Ответить
Час створити нову статтю-Самовикрадення !!!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 12:35 Ответить
Тому очікуємо масований викид сірководню від адептів секти 8 відсотків!
показать весь комментарий
05.04.2021 12:32 Ответить
Чекай,ждун,чекай!!!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 12:48 Ответить
Перший пішов!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 13:03 Ответить
ти дебіл; і що: таємно порохоботами переправлений до румун і там відпущений? Логіка де?
показать весь комментарий
05.04.2021 14:26 Ответить
Не преувеличивайте. Главный свидетель преступлений Порошенко это беглый экс-депутат Онищенко. У него даже пленки записаны. Он ещё два года назад передал их в британскую МИ-6. Так что скоро все тайное станет явным. Правда, против этого Онищенко вместе с Деркачом США ввели санкции как против кацапских агентов, но это мелочи.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:56 Ответить
без смайликів дебіл не вкурить.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:06 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1617548869-propavshiy-v-moldove-ukrainskiy-sudya-chaus-obnaruzhen-v-rumynii.html Пропавший в Молдове украинский судья Чаус обнаружен в Румынии

Беглый украинский судья Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии. Об этом https://t.me/pepermd сообщает Телеграм-канал "Молдавский перец". На опубликованном фото показан человек, у которого шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Также у мужчины на снимке частично забинтована правая рука.
"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в сообщении.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:05 Ответить
Майя,то не людина,то гнида !!!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 12:33 Ответить
Есть инфа, что он в Румынии: https://telemetr.me/content/pepermd/post/244/
показать весь комментарий
05.04.2021 12:48 Ответить
глупый))) надо было на кацапские ***** валить, сейчас бы плевал семечки на рублёвке и натягивал бы повариху а он в цивилизацию хочу в цивилизацию, а теперь будет бегать по всей Европе))
показать весь комментарий
05.04.2021 12:57 Ответить
На рублёвку гроші треба. А гроші Чауса остались на огороде в стеклянных литровых банках.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:25 Ответить
Санду відреагувала на викрадення Чауса: "Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди" - Цензор.НЕТ 5973
показать весь комментарий
05.04.2021 13:26 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2021 14:01 Ответить
А почему Выкрали - Сбежал назад в Украину , на родине лучше и судьи свои Оправдают да еще заставят заплатить за вынужденный прогул .
показать весь комментарий
05.04.2021 13:40 Ответить
Майя, то не люди.., то украинские судьи..
показать весь комментарий
05.04.2021 14:39 Ответить
по факту как раз допустимо
показать весь комментарий
05.04.2021 14:39 Ответить
По Санду виходить так: коли у Молдавії роками перебували злочинці, оголошені у розшук, то це по-молдавськи нормально. А коли вони дивним чином "зникають, то це по молдавськи "недопустимо". Видно Чауса "викрали", забувши "розрахуватися"...
показать весь комментарий
05.04.2021 14:40 Ответить
 
 