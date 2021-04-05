Санду відреагувала на викрадення Чауса: "Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди"

Президентка Майя Санду назвала неприпустимим той факт, що в Молдові викрали українського суддю Миколу Чауcа, який в 2016 році втік з України в Молдову і якого Інтерпол оголосив у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.

Санду 5 квітня зажадала від міністерства внутрішніх справ (МВС) і Служби інформації і безпеки (СІБ) в найкоротші терміни з'ясувати ситуацію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на newsmaker.md.

"Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами країни чи ні, незалежно від того, доведена чи ні їхня вина в скоєнні злочину. (...) Прошу керівництво МВС, головне відомство, відповідальне за безпеку громадян, а також СІБ прояснити це тривожне зникнення іноземного громадянина на території Молдови", - закликала Санду.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса.