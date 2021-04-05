УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4981 відвідувач онлайн
Новини
3 655 20

Санду відреагувала на викрадення Чауса: "Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди"

Санду відреагувала на викрадення Чауса:

Президентка Майя Санду назвала неприпустимим той факт, що в Молдові викрали українського суддю Миколу Чауcа, який в 2016 році втік з України в Молдову і якого Інтерпол оголосив у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.

Санду 5 квітня зажадала від міністерства внутрішніх справ (МВС) і Служби інформації і безпеки (СІБ) в найкоротші терміни з'ясувати ситуацію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на newsmaker.md.

"Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами країни чи ні, незалежно від того, доведена чи ні їхня вина в скоєнні злочину. (...) Прошу керівництво МВС, головне відомство, відповідальне за безпеку громадян, а також СІБ прояснити це тривожне зникнення іноземного громадянина на території Молдови", - закликала Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо викрадення Чауса організували ті, хто допоміг йому втекти з України, судді може загрожувати смертельна небезпека, - Корбан

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса.

Автор: 

Молдова (2117) викрадення (832) екстрадиція (439) Чаус Микола (328) Мая Санду (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Чаус - главный свидетель преступлений порошенко, и похищен людьми из его близкого окружения.
показати весь коментар
05.04.2021 12:28 Відповісти
+5
возможно что Чаус сам организовал свое похищение что б избежать выдачи
показати весь коментар
05.04.2021 12:30 Відповісти
+3
Майя,то не людина,то гнида !!!)))
показати весь коментар
05.04.2021 12:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чаус - главный свидетель преступлений порошенко, и похищен людьми из его близкого окружения.
показати весь коментар
05.04.2021 12:28 Відповісти
возможно что Чаус сам организовал свое похищение что б избежать выдачи
показати весь коментар
05.04.2021 12:30 Відповісти
Час створити нову статтю-Самовикрадення !!!)))
показати весь коментар
05.04.2021 12:35 Відповісти
Тому очікуємо масований викид сірководню від адептів секти 8 відсотків!
показати весь коментар
05.04.2021 12:32 Відповісти
Чекай,ждун,чекай!!!)))
показати весь коментар
05.04.2021 12:48 Відповісти
Перший пішов!)))
показати весь коментар
05.04.2021 13:03 Відповісти
ти дебіл; і що: таємно порохоботами переправлений до румун і там відпущений? Логіка де?
показати весь коментар
05.04.2021 14:26 Відповісти
Не преувеличивайте. Главный свидетель преступлений Порошенко это беглый экс-депутат Онищенко. У него даже пленки записаны. Он ещё два года назад передал их в британскую МИ-6. Так что скоро все тайное станет явным. Правда, против этого Онищенко вместе с Деркачом США ввели санкции как против кацапских агентов, но это мелочи.
показати весь коментар
05.04.2021 15:56 Відповісти
без смайликів дебіл не вкурить.
показати весь коментар
05.04.2021 17:06 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1617548869-propavshiy-v-moldove-ukrainskiy-sudya-chaus-obnaruzhen-v-rumynii.html Пропавший в Молдове украинский судья Чаус обнаружен в Румынии

Беглый украинский судья Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии. Об этом https://t.me/pepermd сообщает Телеграм-канал "Молдавский перец". На опубликованном фото показан человек, у которого шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Также у мужчины на снимке частично забинтована правая рука.
"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в сообщении.
показати весь коментар
05.04.2021 17:05 Відповісти
Майя,то не людина,то гнида !!!)))
показати весь коментар
05.04.2021 12:33 Відповісти
Есть инфа, что он в Румынии: https://telemetr.me/content/pepermd/post/244/
показати весь коментар
05.04.2021 12:48 Відповісти
глупый))) надо было на кацапские ***** валить, сейчас бы плевал семечки на рублёвке и натягивал бы повариху а он в цивилизацию хочу в цивилизацию, а теперь будет бегать по всей Европе))
показати весь коментар
05.04.2021 12:57 Відповісти
На рублёвку гроші треба. А гроші Чауса остались на огороде в стеклянных литровых банках.
показати весь коментар
05.04.2021 13:25 Відповісти
Санду відреагувала на викрадення Чауса: "Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди" - Цензор.НЕТ 5973
показати весь коментар
05.04.2021 13:26 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2021 14:01 Відповісти
А почему Выкрали - Сбежал назад в Украину , на родине лучше и судьи свои Оправдают да еще заставят заплатить за вынужденный прогул .
показати весь коментар
05.04.2021 13:40 Відповісти
Майя, то не люди.., то украинские судьи..
показати весь коментар
05.04.2021 14:39 Відповісти
по факту как раз допустимо
показати весь коментар
05.04.2021 14:39 Відповісти
По Санду виходить так: коли у Молдавії роками перебували злочинці, оголошені у розшук, то це по-молдавськи нормально. А коли вони дивним чином "зникають, то це по молдавськи "недопустимо". Видно Чауса "викрали", забувши "розрахуватися"...
показати весь коментар
05.04.2021 14:40 Відповісти
 
 