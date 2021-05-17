Заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними, - адвокат Вишневий

Заяви, які були зроблені зниклим у Молдові екссуддею Миколою Чаусом, зроблені під тиском.

Таку думку в коментарі Цензор.НЕТ висловив адвокат Чауса Олександр Вишневий, оцінюючи відео, яке було опубліковано сьогодні і в якому Чаус заявив, що планує повернутися в Україну, а також спростував, що його викрали в 2021 році. Але в той же час пообіцяв розповісти про те, як його викрали в 2016 році.

"Ми обговорили це відео з його дружиною. Дуже багато питань і нюансів, які насторожують. Починаючи з того, що за всі роки шлюбу він не звертався до дружини саме так, як у цьому відео. Звичайно, він називав її по імені, але інакше. Та й сама стилістика мовлення, те, як побудовані фрази - для нього не характерні. Одяг теж не його, - зазначив адвокат. - Минуло 1,5 місяця, а його тримали у вакуумі, в ізоляції від сім'ї, від адвокатів - це чистої води психологічний тиск, який направлено на придушення його волі. Ми вважаємо, що всі заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними".

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На думку адвоката, у Чауса не було підстав зникати. Він планував повернутися в Україну і дати свідчення НАБУ у кримінальному провадженні, яке розслідується.

"Якщо його ніхто не викрадав, чому він за цей час не зв'язався хоча б з адвокатами, з сім'єю? І давайте ще проаналізуємо, що робити з тими, кого затримали правоохоронці в Молдові за його викрадення? Куди подіти їх і те, що вони розповіли ? Не менше запитань викликає і його заява про викрадення в 2016 році. Чому він говорить про нього, але нічого не розповідає про те, що трапилося з ним в цьому році", - підкреслив адвокат.

На думку адвоката, це не останнє відео, буде ціла серія звернень від імені Чауса.

Детальніше в інтерв'ю з адвокатом, яке буде опубліковано найближчим часом.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію із суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".