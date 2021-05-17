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Новини Політика України
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викрадення (387) Чаус (232) Вишневий Олександр (3)

Заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними, - адвокат Вишневий

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними, - адвокат Вишневий

Заяви, які були зроблені зниклим у Молдові екссуддею Миколою Чаусом, зроблені під тиском.

Таку думку в коментарі Цензор.НЕТ висловив адвокат Чауса Олександр Вишневий, оцінюючи відео, яке було опубліковано сьогодні і в якому Чаус заявив, що планує повернутися в Україну, а також спростував, що його викрали в 2021 році. Але в той же час пообіцяв розповісти про те, як його викрали в 2016 році.

"Ми обговорили це відео з його дружиною. Дуже багато питань і нюансів, які насторожують. Починаючи з того, що за всі роки шлюбу він не звертався до дружини саме так, як у цьому відео. Звичайно, він називав її по імені, але інакше. Та й сама стилістика мовлення, те, як побудовані фрази - для нього не характерні. Одяг теж не його, - зазначив адвокат. - Минуло 1,5 місяця, а його тримали у вакуумі, в ізоляції від сім'ї, від адвокатів - це чистої води психологічний тиск, який направлено на придушення його волі. Ми вважаємо, що всі заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними".

Також читайте: Екссуддя Чаус опублікував відео: Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні. ВIДЕО

На думку адвоката, у Чауса не було підстав зникати. Він планував повернутися в Україну і дати свідчення НАБУ у кримінальному провадженні, яке розслідується.

"Якщо його ніхто не викрадав, чому він за цей час не зв'язався хоча б з адвокатами, з сім'єю? І давайте ще проаналізуємо, що робити з тими, кого затримали правоохоронці в Молдові за його викрадення? Куди подіти їх і те, що вони розповіли ? Не менше запитань викликає і його заява про викрадення в 2016 році. Чому він говорить про нього, але нічого не розповідає про те, що трапилося з ним в цьому році", - підкреслив адвокат.

На думку адвоката, це не останнє відео, буде ціла серія звернень від імені Чауса.

Детальніше в інтерв'ю з адвокатом, яке буде опубліковано найближчим часом.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію із суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

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Топ коментарі
+20
"Некоторым" это кому?
Зеленскому и Ермаку за очередной провал и криминал?
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17.05.2021 15:01
+17
клоун 🤢🤡🐲🎪совершил преступление ГОСИЗМЕНА с «вагнеровцами «, цирк с чаусом ЕМУ уже никак не поможет
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17.05.2021 15:10
+13
Почему его не показывают ниже пояса?
Потому, что тогда бы был виден большой зеленый ПАЯЛЬНИК!
Заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными, - адвокат Вишневый - Цензор.НЕТ 4229
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17.05.2021 15:00
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"Некоторым" это кому?
Зеленскому и Ермаку за очередной провал и криминал?
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17.05.2021 15:01 Відповісти
клоун 🤢🤡🐲🎪совершил преступление ГОСИЗМЕНА с «вагнеровцами «, цирк с чаусом ЕМУ уже никак не поможет
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17.05.2021 15:10 Відповісти
ага....баклановцы уже награждают друг друга!
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17.05.2021 15:02 Відповісти
особенно страшно стало у вовки- шмаркли.. ведь именно в ОП(Г) бесноватого шута дали кликуху "гусь" - чаусу.. Заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 4725
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17.05.2021 18:06 Відповісти
А не забагато того чауса?!
Хто воно таке що біля нього стільки галасу?
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17.05.2021 14:59 Відповісти
И то правда - очередной раз клован обосрался, эка невидаль
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17.05.2021 15:30 Відповісти
через 2 дня пресс-конференция Омнского. про чемпионов по борьбе с вирусом уже не прокукарекаешь, обосрались, и Деркач новых пленок не выдал. все внимание нужно переложить на Ч. кстати, почему у судей, у всех, такие мерзкие хари, есть ответ?
Заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 4539
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17.05.2021 18:05 Відповісти
Почему его не показывают ниже пояса?
Потому, что тогда бы был виден большой зеленый ПАЯЛЬНИК!
Заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными, - адвокат Вишневый - Цензор.НЕТ 4229
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17.05.2021 15:00 Відповісти
ярмак и зеленский поживились ...
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17.05.2021 15:07 Відповісти
Ясний - красний, зебілльо обробило. Все заради Пороха.. ладні обісрати країну з ніг до голови але щоб було кілька речень компромату проти Пороха.
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17.05.2021 15:26 Відповісти
Ему же вообще могли сказать что угодно,что высадились инопланетяне, что была атака, что надо сохранить доказательства что он живой)))
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17.05.2021 15:37 Відповісти
чи не забавився зЄленський - із "Чаусом" можна і на пожиттеве собі заробити....- звичайно за умови , якщо в Україні до влади прийдуть Державники....
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17.05.2021 15:49 Відповісти
Звісно , що Зеклоуни обі@ралися по самі вуха і не знають , як із цього особистого лайна вийти !
Отож, зачекали поки звйдуть синці у Чавуса , зализали рани , написали текст під примусом , інакше , як кажуть на росіі
,, можем повторить"😡і виставили суддю для лохів !
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17.05.2021 15:52 Відповісти
яка блювотна пика...
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17.05.2021 16:07 Відповісти
Полшестой клоун уже на 200% обеспечил себе уголовные дела. Ростов скорее всего его не примет, а вот Тель-Авив - вполне может.
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17.05.2021 16:20 Відповісти
Щось цей злодій багато знає, що за нього так дехто піклується. Коли знайшли доляри в банках їм закопані , а після того йому дозволили тікнути до Молдови стільки галасу та сліз не було.
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17.05.2021 17:53 Відповісти
Заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 5725 факт - Чаусу за свої діла би тихонько на зоні сопіти ...
Та вирішив побігати - а на захід - не беруть ...
На схід - самому - лячно Заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 4281
Нам уже не раз пропонують вчитися у спецслужб Ізраїля (тем более - там половина наших !) ...
І що би жиди з таким зробили ? Заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 4657
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17.05.2021 21:54 Відповісти
 
 