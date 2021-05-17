Заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными, - адвокат Вишневый

Заявления, которые были сделаны пропавшим в Молдове экс-судьей Николаем Чаусом, сделаны под давлением.

Такое мнение в комментарии Цензор.НЕТ высказал его адвокат Александр Вишневый, оценивая видео, которое было опубликовано сегодня и в котором Чаус заявил, что планирует вернуться в Украину, а также опроверг, что его похитили в 2021 году. Но в то же время пообещал рассказать о том, как его похитили в 2016 году.

"Мы обсудили это видео с его супругой. Очень много вопросов и нюансов, которые настораживают. Начиная с того, что за все годы брака не обращался к жене именно так, как в этом видео. Конечно, он называл ее по имени, но иначе. Да и сама стилистика речи, то, как построены фразы – для него не характерны. Одежда тоже не его, - отметил адвокат. - Прошло 1,5 месяца, а его держали в вакууме, в изоляции от семьи, от адвокатов – это чистой воды психологическое давление, которое направлено на подавление его воли. Мы полагаем, что все заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными".

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По мнению адвоката, у Чауса не было оснований исчезать. Он планировал вернуться в Украину и дать показания НАБУ по уголовному производству, которое расследуется.

"Если его никто не похищал, почему он за это время не связался хотя бы с адвокатами, с семьей? И давайте еще проанализируем, что делать с теми, кого задержали правоохранители в Молдове за его похищение? Куда деть их и то, что они рассказали? Не меньше вопросов вызывает и его заявление о похищении в 2016 году. Почему он говорит о нем, но ничего не рассказывает о случившемся с ним в этом году", - подчеркнул адвокат.

По мнению адвоката, это не последнее видео, будет целая серия обращений от имени Чауса.

Подробнее в интервью с адвокатом, которое будет опубликовано в ближайшее время.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине".