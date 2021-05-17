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Новости Политика Украины
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Заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными, - адвокат Вишневый

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными, - адвокат Вишневый

Заявления, которые были сделаны пропавшим в Молдове экс-судьей Николаем Чаусом, сделаны под давлением.

Такое мнение в комментарии Цензор.НЕТ высказал его адвокат Александр Вишневый, оценивая видео, которое было опубликовано сегодня и в котором Чаус заявил, что планирует вернуться в Украину, а также опроверг, что его похитили в 2021 году. Но в то же время пообещал рассказать о том, как его похитили в 2016 году.

"Мы обсудили это видео с его супругой. Очень много вопросов и нюансов, которые настораживают. Начиная с того, что за все годы брака не обращался к жене именно так, как в этом видео. Конечно, он называл ее по имени, но иначе. Да и сама стилистика речи, то, как построены фразы – для него не характерны. Одежда тоже не его, - отметил адвокат. - Прошло 1,5 месяца, а его держали в вакууме, в изоляции от семьи, от адвокатов – это чистой воды психологическое давление, которое направлено на подавление его воли. Мы полагаем, что все заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экс-судья Чаус опубликовал видео: Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине. ВИДЕО

По мнению адвоката, у Чауса не было оснований исчезать. Он планировал вернуться в Украину и дать показания НАБУ по уголовному производству, которое расследуется.

"Если его никто не похищал, почему он за это время не связался хотя бы с адвокатами, с семьей? И давайте еще проанализируем, что делать с теми, кого задержали правоохранители в Молдове за его похищение? Куда деть их и то, что они рассказали? Не меньше вопросов вызывает и его заявление о похищении в 2016 году. Почему он говорит о нем, но ничего не рассказывает о случившемся с ним в этом году", - подчеркнул адвокат.

По мнению адвоката, это не последнее видео, будет целая серия обращений от имени Чауса.

Подробнее в интервью с адвокатом, которое будет опубликовано в ближайшее время.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". 

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Топ комментарии
+20
"Некоторым" это кому?
Зеленскому и Ермаку за очередной провал и криминал?
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17.05.2021 15:01
+17
клоун 🤢🤡🐲🎪совершил преступление ГОСИЗМЕНА с «вагнеровцами «, цирк с чаусом ЕМУ уже никак не поможет
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17.05.2021 15:10
+13
Почему его не показывают ниже пояса?
Потому, что тогда бы был виден большой зеленый ПАЯЛЬНИК!
Заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными, - адвокат Вишневый - Цензор.НЕТ 4229
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17.05.2021 15:00
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Правила форума Совет форумчан
"Некоторым" это кому?
Зеленскому и Ермаку за очередной провал и криминал?
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17.05.2021 15:01 Ответить
клоун 🤢🤡🐲🎪совершил преступление ГОСИЗМЕНА с «вагнеровцами «, цирк с чаусом ЕМУ уже никак не поможет
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17.05.2021 15:10 Ответить
ага....баклановцы уже награждают друг друга!
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17.05.2021 15:02 Ответить
особенно страшно стало у вовки- шмаркли.. ведь именно в ОП(Г) бесноватого шута дали кликуху "гусь" - чаусу.. Заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 4725
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17.05.2021 18:06 Ответить
А не забагато того чауса?!
Хто воно таке що біля нього стільки галасу?
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17.05.2021 14:59 Ответить
И то правда - очередной раз клован обосрался, эка невидаль
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17.05.2021 15:30 Ответить
через 2 дня пресс-конференция Омнского. про чемпионов по борьбе с вирусом уже не прокукарекаешь, обосрались, и Деркач новых пленок не выдал. все внимание нужно переложить на Ч. кстати, почему у судей, у всех, такие мерзкие хари, есть ответ?
Заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 4539
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17.05.2021 18:05 Ответить
Почему его не показывают ниже пояса?
Потому, что тогда бы был виден большой зеленый ПАЯЛЬНИК!
Заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными, - адвокат Вишневый - Цензор.НЕТ 4229
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17.05.2021 15:00 Ответить
ярмак и зеленский поживились ...
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17.05.2021 15:07 Ответить
Ясний - красний, зебілльо обробило. Все заради Пороха.. ладні обісрати країну з ніг до голови але щоб було кілька речень компромату проти Пороха.
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17.05.2021 15:26 Ответить
Ему же вообще могли сказать что угодно,что высадились инопланетяне, что была атака, что надо сохранить доказательства что он живой)))
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17.05.2021 15:37 Ответить
чи не забавився зЄленський - із "Чаусом" можна і на пожиттеве собі заробити....- звичайно за умови , якщо в Україні до влади прийдуть Державники....
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17.05.2021 15:49 Ответить
Звісно , що Зеклоуни обі@ралися по самі вуха і не знають , як із цього особистого лайна вийти !
Отож, зачекали поки звйдуть синці у Чавуса , зализали рани , написали текст під примусом , інакше , як кажуть на росіі
,, можем повторить"😡і виставили суддю для лохів !
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17.05.2021 15:52 Ответить
яка блювотна пика...
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17.05.2021 16:07 Ответить
Полшестой клоун уже на 200% обеспечил себе уголовные дела. Ростов скорее всего его не примет, а вот Тель-Авив - вполне может.
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17.05.2021 16:20 Ответить
Щось цей злодій багато знає, що за нього так дехто піклується. Коли знайшли доляри в банках їм закопані , а після того йому дозволили тікнути до Молдови стільки галасу та сліз не було.
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17.05.2021 17:53 Ответить
Заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 5725 факт - Чаусу за свої діла би тихонько на зоні сопіти ...
Та вирішив побігати - а на захід - не беруть ...
На схід - самому - лячно Заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 4281
Нам уже не раз пропонують вчитися у спецслужб Ізраїля (тем более - там половина наших !) ...
І що би жиди з таким зробили ? Заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 4657
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17.05.2021 21:54 Ответить
 
 