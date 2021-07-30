НАБУ намагається затримати Чауса, який перебуває в руках СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Спецпризначенці Національного антикорупційного бюро України блокують будівлю Служби безпеки України на вул. Володимирській у Києві.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо від джерела в правоохоронних органах.

За даними джерела, співробітники НАБУ хочуть затримати Чауса, але їм заважають співробітники СБУ, в руках яких перебуває екссуддя-втікач.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише, що співробітники СБУ не пропускають на свою територію представників НАБУ.

"Операція із захоплення Чауса здійснюється під командуванням спецпідрозділу "Альфа". Рішення керівництва СБУ щодо захоплення Чауса прямо порушує статтю 368 Кримінального кодексу про негайну доставку до суду злочинця, щодо якого вже є судове рішення. Очевидно, СБУ вирішила незаконно перешкодити розслідуванню корупції Чауса, яке проводить НАБУ", - зазначив Бутусов.







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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.