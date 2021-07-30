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НАБУ намагається затримати Чауса, який перебуває в руках СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Спецпризначенці Національного антикорупційного бюро України блокують будівлю Служби безпеки України на вул. Володимирській у Києві.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо від джерела в правоохоронних органах.

За даними джерела, співробітники НАБУ хочуть затримати Чауса, але їм заважають співробітники СБУ, в руках яких перебуває екссуддя-втікач.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише, що співробітники СБУ не пропускають на свою територію представників НАБУ.

"Операція із захоплення Чауса здійснюється під командуванням спецпідрозділу "Альфа". Рішення керівництва СБУ щодо захоплення Чауса прямо порушує статтю 368 Кримінального кодексу про негайну доставку до суду злочинця, щодо якого вже є судове рішення. Очевидно, СБУ вирішила незаконно перешкодити розслідуванню корупції Чауса, яке проводить НАБУ", - зазначив Бутусов.

НАБУ намагається затримати Чауса, який перебуває в руках СБУ 01
НАБУ намагається затримати Чауса, який перебуває в руках СБУ 02
НАБУ намагається затримати Чауса, який перебуває в руках СБУ 03

Читайте також: Чауса везуть в НАБУ. Напевно, це буде арешт, - адвокат Балан. ВIДЕО

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Автор: 

НАБУ (5114) СБУ (13057) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+63
СБУ напало на поліцію, НАБУ напало на СБУ. Який там путін, тут зі своїми весело
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30.07.2021 19:30 Відповісти
+44
Зато люмпен хавает. и не вспоминает, что тарифы за последнее время подросли на 35% и цены на 40%. The Show Must Go On.
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30.07.2021 19:37 Відповісти
+40
НАБУ пытается задержать находящегося в руках СБУ Чауса - Цензор.НЕТ 7784
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30.07.2021 19:37 Відповісти
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або ЛГБТшніки....ну чогось вони там десь сёдні тусуються)))) намарно чи шо?? ))))))
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30.07.2021 21:23 Відповісти
​Хтось там збирався в Америку? До Байдена?
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30.07.2021 20:18 Відповісти
Треш
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30.07.2021 20:18 Відповісти
Тільки мені здається, що це теж така собі війна, з одного боку якої є проросійські, Бубочкіни сили, а з іншої - проукраїнські?
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30.07.2021 20:18 Відповісти
Не факт. Коли багато правоохоронних органів з силовими підрозділами у складі, таке періодично було і буде.
І не тільки в нашій країні.
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30.07.2021 20:26 Відповісти
Я ніц не казав про різні силові органи, я говорю про те, хто є бенефіціарами тих органів.
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30.07.2021 21:39 Відповісти
Хто є ??
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30.07.2021 22:38 Відповісти
Вполне возможно,то что СБУ это практически филиал ФСБ уже понятно и командир у них россиянин у которого вся семья это граждане РФ. МВД уже тоже видимо будут перекрещивать а так называемого нового министра не видать и не слыхать а вот с НАБУ,САП есть проблемы,они под крышей США которые по сути их и создали за свои бабки и просто так захватить их не получится хотя попытки постоянно происходят.
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31.07.2021 10:11 Відповісти
Скажите, глядя на этот цирк,в этой стране есть власть?
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30.07.2021 20:19 Відповісти
В Україні - є багато різних "влад" ...

Та й у них у всіх - свої "інтереси" ...
Сам Чаус - типовий представник "судової влади"
А слова - "влада Закона" і " влада народа" - для них -
3-ри "революції" не помогли ... Чекаємо 4-ту ?
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31.07.2021 01:44 Відповісти
С чего журналисты пишут на Владимирской ?

Вся тюрьма СБУ на Аскольдовом переулке - 4-5 этажей под землей
Вот ещё форумчанин об этом пишет
«сховала від НАБУ на Аскольдовом..щоб не дати НАБУ його доставити в суд для арешту...»

https://censor.net/ru/comments/locate/3280104/01921437-6a53-7369-a32c-ca536c2c35cf
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30.07.2021 20:19 Відповісти
Наверное НАБУ хочет Чауса назад в Молдову отвезти, если не ошибаюсь он от них туда сбежал, а может и при содействии
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30.07.2021 20:20 Відповісти
Смеяться после слова Зеленский ????
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30.07.2021 22:48 Відповісти
..осторожно, в стране рулит Зеля, без рук, чем привык музицировать
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30.07.2021 20:22 Відповісти
Ну это просто дно какое-то... НАБУ против СБУ. Дожились...
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30.07.2021 20:22 Відповісти
Весь мир офигивает - такого ещё нигде небыло! Голливуд нервно курит в сторонке...
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30.07.2021 20:25 Відповісти
Решение руководства СБУ по захвату Чауса прямо нарушает статью 368 Уголовного кодекса о немедленной доставке в суд преступника, относительно которого уже есть судебное решение. Источник: https://censor.net/ru/n3280104
Уже один раз доставляли. А суд опять возьмет и отпустит его под честное пионерское. Ловить потом его снова 5 лет в Молдове?
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30.07.2021 20:26 Відповісти
Бананов!
Держитесь!
Я дам вам паррабелум!
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30.07.2021 20:27 Відповісти
Швидше всього Чаус знає крота з СБУ. І має багато компромату на цю службу. Може все злити. Але дивно чому досі живий… Швидше всього увесь компромат у іншої людини на волі і в разі смерті Чауса ця людина викине у інфопростір дуже цікаві документи чи інформацію. Таким чином Чаус себе застрахував. Через 5 років можна буде знімати фільм за цим гострим сюжетом. Але на роль Чауса треба буде брати актора з приємнішим обличчям, щоб там було трохи маскулінності. Бо у цього лице співкамерника, який щоночі жере під подушкою чуже сало і заїдає вкраденим печивом.
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30.07.2021 20:28 Відповісти
+100%
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30.07.2021 21:11 Відповісти
Боронь боже від різкіх рухів обидвох. Не вистачало ще війни між своїми
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30.07.2021 20:29 Відповісти
А вы СБУ которое возглавляет друг детства ШУТА и сосед по подъезду россиянин Баканов из Квартала-95 имеющий и семью граждан РФ и взасос целующегося с финансистами сепаратизма в Украине Суркисами и кумом Путина Медведчуком СВОИМ? Мудрая пословица гласит...."Рыба гниёт с головы" а то что "голова" СБУ давно уже пованивает гнилью говорит о том что если "голову" вовремя не отсечь то сгниёт вся "тушка".
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31.07.2021 10:28 Відповісти
хм.. то что я говорил утром... Интересно - а табельное оружие они применят уже скоро или нам подождать чуток нужно !? это ПОЛНЫЙ пздц !!! В стране война с кацапами а тут силовики куями меряются между собой кто круче !!
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30.07.2021 20:34 Відповісти
А армія? Танки і літаки іще не штурмують СБУ?
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30.07.2021 20:34 Відповісти
👍🏼🤣🤣🤣
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30.07.2021 21:25 Відповісти
СБУ в його нинішньому вигляді треба розпускати - і перезапускати з нуля. Це не Служба Безпеки Країни - а служба ганьби країни.
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30.07.2021 20:37 Відповісти
Весело, зебобики. Порох сделал ошибку, не отправив вас трудиться в три смены, не отобрав у вас имущество и права голоса, не отправив в окопы. Может вам бы не довелось смотреть квартал, но были бы поумней. Наблюдайте, дуралеи, за результатами своего "хуже не будет".
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30.07.2021 20:43 Відповісти
многие не понимают что происходит, многие считают, что это шоу с Чаусом это прикольно и даже интересно... на самом деле происходит очередная серия спецоперации зеленых антиукраинских тварей под названием "Дискредитировать в турборежиме государство Украина"... Заказчик - кремлевское ху@ло, исполнители - квартальные шлюхи, готовые принять в любом количестве с любой стороны, в том числе и в первую очередь, со стороны оккупанта... Продюссирует это шоу олигарх-затворник с тремя паспортами, по совместительству являющийся хозяином зеленого клоуна... Задача - сделать нашу страну нерукоподаваемой в цивилизованном мире, загнать ее в угол "рускавамира" именно это мы сейчас и наблюдаем...
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30.07.2021 20:54 Відповісти
Такого цирку наша краіна ще не знала 🤣🤣🤣
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30.07.2021 20:55 Відповісти
Девиз нашего цирка угашенных клоунов - "Ни дня без зашкваров !"
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30.07.2021 20:55 Відповісти
Цей жах став можливим лише зараз, коли при владі нахабні криворогульні невігласи 95-го кварталу! Кожен наступний день діянь *слуг* по рівню ідіотизму перевершує попередній. Все це кодло вже наробило та наговорило собі на довічне!!!
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30.07.2021 20:59 Відповісти
Будьте уверены к 2024 году вы их в Украине уже не увидите. Это ведь быдло по сути случайно по воле дикого случая оказавшееся у корыта и они это понимают как подарок судьбы который нужно использовать по максимуму а потом как сказала одна прости*утка из этой шоблы "Пора сваливать из этой страны".чем они и занимаются. Ведь невозможно себе представить что одно быдло вылезшее в высшую власть окружит себя профессионалами,эрудитами,государственниками,хозяйственниками и экономистами,у быдла совсем другой круг друзей и знакомых и это тоже быдло,наркоманы,мелкая шушера,мошенники воришки, торчки ,короче вся мерзость без чести,совести и морали, вот они и пришли благодаря "мудрому нарiду" и им плевать абсолютно что с этой страной будет через пять лет,они просто исчезнут с нашими деньгами и будут их прожирать,пропивать и проё**вать на тёплых островах а потом прожрав,пропив всё могут вновь объявиться в Украине ведь у народа память короткая и даже вновь пристроится к корыту и вновь найдуться те кому "какая разница и хуже не будет" и "по приколу" и проголосуют снова за "новые лица".
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31.07.2021 10:54 Відповісти
Таваріщу Путєну і нападать нє нужно - вьо ідьот своім путьом!
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30.07.2021 21:09 Відповісти
Бакан и зелёная сопля борются с коррупцией в стиле 90х годов
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30.07.2021 21:10 Відповісти
І хто тут гвардійці кардинала, а хто - мушкетери короля?
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30.07.2021 21:11 Відповісти
Підскажіть, що треба прийняти чи випити, щоб зрозуміти, що за фігня тут відбувається? Може те, що приймає ********** в ноздрю задути?
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30.07.2021 21:58 Відповісти
ФСБ=СБУ
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30.07.2021 22:00 Відповісти
Хочется задать вопрос 73%-ным желудкам: это таких перемен в стране вы ждали от новой власти или представление только начинается и будет еще веселее ?
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30.07.2021 22:05 Відповісти
зе и ермак с катушек слетели.
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30.07.2021 22:26 Відповісти
НАБУ, СБУ, поліція вже почали виступати в шоу 95 кварталу?! Може треба виконувати свої прямі обов'язки?!
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30.07.2021 22:27 Відповісти
Купил попкорн и колу. Жду. Это как кино про освобождение заложников с шумовой гранатой и бтр…
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30.07.2021 22:29 Відповісти
Чауса використовують чи пробують використати проти Порошенко, бо він, як суддя, виніс вирок корбану, партнеру каломойського. До речі, одним з його адвокатів був богдан, той, якого змінив єрмак. От той багато знає.
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30.07.2021 22:46 Відповісти
У меня одного ощущение какого-то сюра в происходящем? КАК ТАК? Вы что, совсем долбанулись?!! Какого хрена?!! Есть УПК, есть подследственность, ЧТО происходит вообще?
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30.07.2021 22:51 Відповісти
95 жжот вам їзиком.
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30.07.2021 22:53 Відповісти
А нахрена твой УПК когда есть гарант конституции-диктатор и Ермак-премьер министр от ФСБ и СНБО - карательный орган забивший болт на оборону!!! Это теперь структура власти в Украине.Теперь кого хочу на рояле куём верчу !!! Поздравляю нарид Украины вы уже почти в Северной Корее.Полученные в Омане директивы выполняются !!!
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31.07.2021 07:31 Відповісти
Грустно девочки пляшут.
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30.07.2021 22:58 Відповісти
ЗеКловун и его куратор из Кремля решили что СБУ может устраивать КварталШоу-95 не хуже лысого *****
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30.07.2021 23:04 Відповісти
Я констатую, що НАБУ - слабаки.
СБУ клацнула вас по носі - то не скигліть.
Що ж ваш спецназ (у дорогезних шкарпетках ) такий безпорадний ?
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31.07.2021 00:00 Відповісти
ух яке доблесне ФСБ(у)! Як самовіддано захищає казнокрада!
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31.07.2021 00:05 Відповісти
хочу уточнить, видимо носки спецназа набу не помогают в решении поставленных задач?
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31.07.2021 11:46 Відповісти
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