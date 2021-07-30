НАБУ пытается задержать находящегося в руках СБУ Чауса. ВИДЕО+ФОТО

Спецназ Национального антикоррупционного бюро Украины блокирует здание Службы безопасности Украины на ул. Владимирской в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источника в правоохранительных органах.

По данным источника, сотрудники НАБУ хотят задержать Чауса, но им мешают сотрудники СБУ, в руках которых находится беглый экс-судья.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет, что сотрудники СБУ не пропускают на свою территорию представителей НАБУ.

"Операция по захвату Чауса осуществляется под командованием спецподразделения "Альфа". Решение руководства СБУ по захвату Чауса прямо нарушает статью 368 Уголовного кодекса о немедленной доставке в суд преступника, относительно которого уже есть судебное решение. Очевидно, СБУ решила незаконно помешать расследованию коррупции Чауса, которое проводит НАБУ", - отметил Бутусов.







Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.