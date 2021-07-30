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НАБУ пытается задержать находящегося в руках СБУ Чауса. ВИДЕО+ФОТО

Спецназ Национального антикоррупционного бюро Украины блокирует здание Службы безопасности Украины на ул. Владимирской в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источника в правоохранительных органах.

По данным источника, сотрудники НАБУ хотят задержать Чауса, но им мешают сотрудники СБУ, в руках которых находится беглый экс-судья.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет, что сотрудники СБУ не пропускают на свою территорию представителей НАБУ. 

"Операция по захвату Чауса осуществляется под командованием спецподразделения "Альфа". Решение руководства СБУ по захвату Чауса прямо нарушает статью 368 Уголовного кодекса о немедленной доставке в суд преступника, относительно которого уже есть судебное решение. Очевидно, СБУ решила незаконно помешать расследованию коррупции Чауса, которое проводит НАБУ", - отметил Бутусов.

НАБУ пытается задержать находящегося в руках СБУ Чауса 01
НАБУ пытается задержать находящегося в руках СБУ Чауса 02
НАБУ пытается задержать находящегося в руках СБУ Чауса 03

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Автор: 

НАБУ (4241) СБУ (20130) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+63
СБУ напало на поліцію, НАБУ напало на СБУ. Який там путін, тут зі своїми весело
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30.07.2021 19:30 Ответить
+44
Зато люмпен хавает. и не вспоминает, что тарифы за последнее время подросли на 35% и цены на 40%. The Show Must Go On.
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30.07.2021 19:37 Ответить
+40
НАБУ пытается задержать находящегося в руках СБУ Чауса - Цензор.НЕТ 7784
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30.07.2021 19:37 Ответить
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або ЛГБТшніки....ну чогось вони там десь сёдні тусуються)))) намарно чи шо?? ))))))
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30.07.2021 21:23 Ответить
​Хтось там збирався в Америку? До Байдена?
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30.07.2021 20:18 Ответить
Треш
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30.07.2021 20:18 Ответить
Тільки мені здається, що це теж така собі війна, з одного боку якої є проросійські, Бубочкіни сили, а з іншої - проукраїнські?
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30.07.2021 20:18 Ответить
Не факт. Коли багато правоохоронних органів з силовими підрозділами у складі, таке періодично було і буде.
І не тільки в нашій країні.
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30.07.2021 20:26 Ответить
Я ніц не казав про різні силові органи, я говорю про те, хто є бенефіціарами тих органів.
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30.07.2021 21:39 Ответить
Хто є ??
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30.07.2021 22:38 Ответить
Вполне возможно,то что СБУ это практически филиал ФСБ уже понятно и командир у них россиянин у которого вся семья это граждане РФ. МВД уже тоже видимо будут перекрещивать а так называемого нового министра не видать и не слыхать а вот с НАБУ,САП есть проблемы,они под крышей США которые по сути их и создали за свои бабки и просто так захватить их не получится хотя попытки постоянно происходят.
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31.07.2021 10:11 Ответить
Скажите, глядя на этот цирк,в этой стране есть власть?
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30.07.2021 20:19 Ответить
В Україні - є багато різних "влад" ...

Та й у них у всіх - свої "інтереси" ...
Сам Чаус - типовий представник "судової влади"
А слова - "влада Закона" і " влада народа" - для них -
3-ри "революції" не помогли ... Чекаємо 4-ту ?
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31.07.2021 01:44 Ответить
С чего журналисты пишут на Владимирской ?

Вся тюрьма СБУ на Аскольдовом переулке - 4-5 этажей под землей
Вот ещё форумчанин об этом пишет
«сховала від НАБУ на Аскольдовом..щоб не дати НАБУ його доставити в суд для арешту...»

https://censor.net/ru/comments/locate/3280104/01921437-6a53-7369-a32c-ca536c2c35cf
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30.07.2021 20:19 Ответить
Наверное НАБУ хочет Чауса назад в Молдову отвезти, если не ошибаюсь он от них туда сбежал, а может и при содействии
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30.07.2021 20:20 Ответить
Смеяться после слова Зеленский ????
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30.07.2021 22:48 Ответить
..осторожно, в стране рулит Зеля, без рук, чем привык музицировать
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30.07.2021 20:22 Ответить
Ну это просто дно какое-то... НАБУ против СБУ. Дожились...
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30.07.2021 20:22 Ответить
Весь мир офигивает - такого ещё нигде небыло! Голливуд нервно курит в сторонке...
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30.07.2021 20:25 Ответить
Решение руководства СБУ по захвату Чауса прямо нарушает статью 368 Уголовного кодекса о немедленной доставке в суд преступника, относительно которого уже есть судебное решение. Источник: https://censor.net/ru/n3280104
Уже один раз доставляли. А суд опять возьмет и отпустит его под честное пионерское. Ловить потом его снова 5 лет в Молдове?
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30.07.2021 20:26 Ответить
Бананов!
Держитесь!
Я дам вам паррабелум!
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30.07.2021 20:27 Ответить
Швидше всього Чаус знає крота з СБУ. І має багато компромату на цю службу. Може все злити. Але дивно чому досі живий… Швидше всього увесь компромат у іншої людини на волі і в разі смерті Чауса ця людина викине у інфопростір дуже цікаві документи чи інформацію. Таким чином Чаус себе застрахував. Через 5 років можна буде знімати фільм за цим гострим сюжетом. Але на роль Чауса треба буде брати актора з приємнішим обличчям, щоб там було трохи маскулінності. Бо у цього лице співкамерника, який щоночі жере під подушкою чуже сало і заїдає вкраденим печивом.
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30.07.2021 20:28 Ответить
+100%
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30.07.2021 21:11 Ответить
Боронь боже від різкіх рухів обидвох. Не вистачало ще війни між своїми
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30.07.2021 20:29 Ответить
А вы СБУ которое возглавляет друг детства ШУТА и сосед по подъезду россиянин Баканов из Квартала-95 имеющий и семью граждан РФ и взасос целующегося с финансистами сепаратизма в Украине Суркисами и кумом Путина Медведчуком СВОИМ? Мудрая пословица гласит...."Рыба гниёт с головы" а то что "голова" СБУ давно уже пованивает гнилью говорит о том что если "голову" вовремя не отсечь то сгниёт вся "тушка".
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31.07.2021 10:28 Ответить
хм.. то что я говорил утром... Интересно - а табельное оружие они применят уже скоро или нам подождать чуток нужно !? это ПОЛНЫЙ пздц !!! В стране война с кацапами а тут силовики куями меряются между собой кто круче !!
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30.07.2021 20:34 Ответить
А армія? Танки і літаки іще не штурмують СБУ?
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30.07.2021 20:34 Ответить
👍🏼🤣🤣🤣
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30.07.2021 21:25 Ответить
СБУ в його нинішньому вигляді треба розпускати - і перезапускати з нуля. Це не Служба Безпеки Країни - а служба ганьби країни.
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30.07.2021 20:37 Ответить
Весело, зебобики. Порох сделал ошибку, не отправив вас трудиться в три смены, не отобрав у вас имущество и права голоса, не отправив в окопы. Может вам бы не довелось смотреть квартал, но были бы поумней. Наблюдайте, дуралеи, за результатами своего "хуже не будет".
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30.07.2021 20:43 Ответить
многие не понимают что происходит, многие считают, что это шоу с Чаусом это прикольно и даже интересно... на самом деле происходит очередная серия спецоперации зеленых антиукраинских тварей под названием "Дискредитировать в турборежиме государство Украина"... Заказчик - кремлевское ху@ло, исполнители - квартальные шлюхи, готовые принять в любом количестве с любой стороны, в том числе и в первую очередь, со стороны оккупанта... Продюссирует это шоу олигарх-затворник с тремя паспортами, по совместительству являющийся хозяином зеленого клоуна... Задача - сделать нашу страну нерукоподаваемой в цивилизованном мире, загнать ее в угол "рускавамира" именно это мы сейчас и наблюдаем...
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30.07.2021 20:54 Ответить
Такого цирку наша краіна ще не знала 🤣🤣🤣
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30.07.2021 20:55 Ответить
Девиз нашего цирка угашенных клоунов - "Ни дня без зашкваров !"
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30.07.2021 20:55 Ответить
Цей жах став можливим лише зараз, коли при владі нахабні криворогульні невігласи 95-го кварталу! Кожен наступний день діянь *слуг* по рівню ідіотизму перевершує попередній. Все це кодло вже наробило та наговорило собі на довічне!!!
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30.07.2021 20:59 Ответить
Будьте уверены к 2024 году вы их в Украине уже не увидите. Это ведь быдло по сути случайно по воле дикого случая оказавшееся у корыта и они это понимают как подарок судьбы который нужно использовать по максимуму а потом как сказала одна прости*утка из этой шоблы "Пора сваливать из этой страны".чем они и занимаются. Ведь невозможно себе представить что одно быдло вылезшее в высшую власть окружит себя профессионалами,эрудитами,государственниками,хозяйственниками и экономистами,у быдла совсем другой круг друзей и знакомых и это тоже быдло,наркоманы,мелкая шушера,мошенники воришки, торчки ,короче вся мерзость без чести,совести и морали, вот они и пришли благодаря "мудрому нарiду" и им плевать абсолютно что с этой страной будет через пять лет,они просто исчезнут с нашими деньгами и будут их прожирать,пропивать и проё**вать на тёплых островах а потом прожрав,пропив всё могут вновь объявиться в Украине ведь у народа память короткая и даже вновь пристроится к корыту и вновь найдуться те кому "какая разница и хуже не будет" и "по приколу" и проголосуют снова за "новые лица".
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31.07.2021 10:54 Ответить
Таваріщу Путєну і нападать нє нужно - вьо ідьот своім путьом!
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30.07.2021 21:09 Ответить
Бакан и зелёная сопля борются с коррупцией в стиле 90х годов
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30.07.2021 21:10 Ответить
І хто тут гвардійці кардинала, а хто - мушкетери короля?
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30.07.2021 21:11 Ответить
Підскажіть, що треба прийняти чи випити, щоб зрозуміти, що за фігня тут відбувається? Може те, що приймає ********** в ноздрю задути?
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30.07.2021 21:58 Ответить
ФСБ=СБУ
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30.07.2021 22:00 Ответить
Хочется задать вопрос 73%-ным желудкам: это таких перемен в стране вы ждали от новой власти или представление только начинается и будет еще веселее ?
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30.07.2021 22:05 Ответить
зе и ермак с катушек слетели.
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30.07.2021 22:26 Ответить
НАБУ, СБУ, поліція вже почали виступати в шоу 95 кварталу?! Може треба виконувати свої прямі обов'язки?!
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30.07.2021 22:27 Ответить
Купил попкорн и колу. Жду. Это как кино про освобождение заложников с шумовой гранатой и бтр…
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30.07.2021 22:29 Ответить
Чауса використовують чи пробують використати проти Порошенко, бо він, як суддя, виніс вирок корбану, партнеру каломойського. До речі, одним з його адвокатів був богдан, той, якого змінив єрмак. От той багато знає.
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30.07.2021 22:46 Ответить
У меня одного ощущение какого-то сюра в происходящем? КАК ТАК? Вы что, совсем долбанулись?!! Какого хрена?!! Есть УПК, есть подследственность, ЧТО происходит вообще?
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30.07.2021 22:51 Ответить
95 жжот вам їзиком.
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30.07.2021 22:53 Ответить
А нахрена твой УПК когда есть гарант конституции-диктатор и Ермак-премьер министр от ФСБ и СНБО - карательный орган забивший болт на оборону!!! Это теперь структура власти в Украине.Теперь кого хочу на рояле куём верчу !!! Поздравляю нарид Украины вы уже почти в Северной Корее.Полученные в Омане директивы выполняются !!!
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31.07.2021 07:31 Ответить
Грустно девочки пляшут.
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30.07.2021 22:58 Ответить
ЗеКловун и его куратор из Кремля решили что СБУ может устраивать КварталШоу-95 не хуже лысого *****
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30.07.2021 23:04 Ответить
Я констатую, що НАБУ - слабаки.
СБУ клацнула вас по носі - то не скигліть.
Що ж ваш спецназ (у дорогезних шкарпетках ) такий безпорадний ?
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31.07.2021 00:00 Ответить
ух яке доблесне ФСБ(у)! Як самовіддано захищає казнокрада!
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31.07.2021 00:05 Ответить
хочу уточнить, видимо носки спецназа набу не помогают в решении поставленных задач?
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31.07.2021 11:46 Ответить
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