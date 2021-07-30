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Судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. ФОТО

Экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был обнаружен на Виннитчине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, в полицию позвонил житель села Мазуровка (Винницкая область) и сообщил, что обнаружил гражданина Николая Чауса, 1966 года рождения.

Чаус сообщил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что он находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 КК.

На место происшествия выехали правоохранители.

Судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области 01

Фото сделано в сельсовете.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

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Автор: 

Винницкая область (1050) похищение (1691) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+71
Эпичное фото.... Цирк продолжается....
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30.07.2021 15:10 Ответить
+56
херовая получилась комедия у опг квартал95
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30.07.2021 15:12 Ответить
+53
Суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області - Цензор.НЕТ 8369
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30.07.2021 15:14 Ответить
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Страница 3 из 3
Яке це ВСЕ убоге....? Починаючи з судді, його діянія, вигляд, процесуальні дії з ним..?Кіно і барани..!? Ганьбище на весь Світ...?!
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30.07.2021 23:06 Ответить
Настало время офигительных историй!)
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30.07.2021 23:22 Ответить
Скрытая реклама Coca-Cola.
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30.07.2021 23:30 Ответить
а в попу ? кацапье ! !!! вы де ???
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31.07.2021 00:15 Ответить
А Чаус хто?
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31.07.2021 00:23 Ответить
короче этот фрукт знает много нехорошего про коррупцию когото немаленьких из властьпри-
держащих и комуто светит если он поделится своими знаниями со следствием... то что этот
слизняк "сам" сбежал не верю этот мальчик в трусиках сам метровый забор не перелезет......
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31.07.2021 04:58 Ответить
Цирк погорелого театра,в финале дедуля в труселях со взглядом умалишённого.
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31.07.2021 05:28 Ответить
Всеукраинский дурочек)))
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31.07.2021 06:25 Ответить
Задолбали со своим чаусом.
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31.07.2021 07:14 Ответить
Суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області - Цензор.НЕТ 2206
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31.07.2021 11:05 Ответить
Если вы дибилы выбрали клоунов которые на корпоративах в Москве всю жизнь отрабатывали..то кто вам доктор малороссы??
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31.07.2021 13:21 Ответить
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