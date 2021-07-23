МИД: Заявления Молдовы о завершении следствия по делу Чауса вызывают удивление
Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле о похищении украинского судьи Николая Чауса, этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов. 12 мая Офис генерального прокурора Украины получил ходатайство Генеральной прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела. 17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможным", - сказали в пресс-службе МИД Украины агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.
Как указали в Министерстве, на этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке.
"Логичный вопрос: а действительно ли была заинтересованность в установлении истины или вместо этого была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом? Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель - дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения.
Убеждены, что установление всех обстоятельств по делу Николая Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон", - добавили в МИД Украины.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
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ахметов, то це зараз, у цю мить Україною керують олігархи, і так керують щоб
нізащо не відповідати, кидаючи країну у постійні кризи і міжнародні скандали з
ризиком ізоляції. Вся верхівка Зе влади настільки некомпентентна і настільки
зайнята миттєвим збагачнням, що не бачить які проблеми чекають Україну вже
восени. Навіть до тупого віслюка починає доходити що кредити довіри вичерпались
ще півроку тому, довіри Заходу немає, а маневри становляться все вужче і просвіту
немає. мабуть все про що зараз думає Зе це де сховатись у разі кризи і як убезпечити
свою дупу від майбутнього судового переслідування. Марні старання, хоча агент фсб
єрмак бодро вішає локшину на вуха Зе, кажучи що все минеться і про нього не забудуть.
Що посіяв - те і пожнеш, золоте правило для актора з серіалу якого олігарх зробив
президентом великої Європейської країни.