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МИД: Заявления Молдовы о завершении следствия по делу Чауса вызывают удивление

МИД: Заявления Молдовы о завершении следствия по делу Чауса вызывают удивление

Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле о похищении украинского судьи Николая Чауса, этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов. 12 мая Офис генерального прокурора Украины получил ходатайство Генеральной прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела. 17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможным", - сказали в пресс-службе МИД Украины агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова винит Украину в похищении экс-судьи Чауса и считает причастными сотрудников украинских спецслужб

Как указали в Министерстве, на этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке.

"Логичный вопрос: а действительно ли была заинтересованность в установлении истины или вместо этого была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом? Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель - дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения.

Убеждены, что установление всех обстоятельств по делу Николая Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон", - добавили в МИД Украины.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

МИД (7009) Молдова (1886) похищение (1689) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+69
МЗС: Заяви Молдови про завершення слідства у справі Чауса викликають здивування - Цензор.НЕТ 7372
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23.07.2021 18:55 Ответить
+46
Мне почему-то стыдно за наш МИД...Эх зелебобские,зелебобские,Два просратых года...
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23.07.2021 18:55 Ответить
+37
Брехлива зелень.
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23.07.2021 18:55 Ответить
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Заява МЗС викликає здивування. Ніби писали її у Кремлі. Такий самий тон і неповага до молдовської сторони.
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24.07.2021 00:55 Ответить
Як що комусь цікаво якою буде Україна коли нею керують олігархи - коломойський,
ахметов, то це зараз, у цю мить Україною керують олігархи, і так керують щоб
нізащо не відповідати, кидаючи країну у постійні кризи і міжнародні скандали з

ризиком ізоляції. Вся верхівка Зе влади настільки некомпентентна і настільки
зайнята миттєвим збагачнням, що не бачить які проблеми чекають Україну вже
восени. Навіть до тупого віслюка починає доходити що кредити довіри вичерпались
ще півроку тому, довіри Заходу немає, а маневри становляться все вужче і просвіту
немає. мабуть все про що зараз думає Зе це де сховатись у разі кризи і як убезпечити
свою дупу від майбутнього судового переслідування. Марні старання, хоча агент фсб
єрмак бодро вішає локшину на вуха Зе, кажучи що все минеться і про нього не забудуть.
Що посіяв - те і пожнеш, золоте правило для актора з серіалу якого олігарх зробив
президентом великої Європейської країни.
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24.07.2021 01:05 Ответить
... терь ждем-с, что-бы сбить этот "неудобняк" совершенно другой перфоманс... типа матросов на моторной лодке отправить из Одессы в Мариуполь (вариантов тьма)
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24.07.2021 05:30 Ответить
один з тих які жопою думають а не головою
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24.07.2021 10:18 Ответить
а шо ещё можно ответить рогатому мужу нашедшего под кроватью трёх голых ******???
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24.07.2021 07:39 Ответить
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