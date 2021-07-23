МЗС: Заяви Молдови про завершення слідства у справі Чауса викликають здивування

Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці з Молдовою у справі про викрадення українського судді Миколи Чауса, це питання обговорювалося на рівні як президентів, так і міністрів закордонних справ.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша позиція чітка: усі обставини справи має встановити розслідування за лінією правоохоронних органів. 12 травня Офіс генерального прокурора України отримав клопотання Генеральної прокуратури Молдови про надання правової допомоги в рамках відкритої кримінальної справи. 17 травня українська сторона звернулася до молдовської із запитом на отримання додаткової інформації, без якої виконання міжнародно-правової допомоги було неможливим", - сказали в пресслужбі МЗС України агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

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Як зазначили в міністерстві, на цьому тлі викликають здивування заяви про завершення розслідування в Молдові в односторонньому порядку.

"Логічне запитання: а чи дійсно була зацікавленість у встановленні істини чи замість цього було завдання реалізувати гучний політичний процес із заздалегідь визначеним результатом? Роль третьої сторони в цій ситуації очевидна. Її мета - дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові та спробувати зруйнувати українсько-молдовські відносини.

Переконані, що встановлення всіх обставин у справі Миколи Чауса можливе лише за повної взаємодії української і молдавської сторін", - додали в МЗС України.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.