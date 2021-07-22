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Новини
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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді Чауса і вважає причетними співробітників українських спецслужб

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді Чауса і вважає причетними співробітників українських спецслужб

Правоохоронні органи Молдови завершили розслідування викраденняго екссудді Миколи Чауса. Тепер вони чекають на відповідь своїх українських колег на запити.

Про це заявив генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання Point.

"Можу вам сказати, що були задіяні державні установи. Ми встановили людей, які були причетні до справи Чауса", - сказав він.

Стояногло додав, що до викрадення причетні співробітники українських спецслужб.

"Ми ідентифікували людей, які брали участь у спецструктурі України. В основному ми завершили розслідування тут, у Республіці Молдова", - наголосив генпрокурор Молдови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санду: Крапка в історії з Чаусом ще не поставлена

Стояногло зазначив, що Молдова завершила розслідування.

"Ми відправили кілька запитів про встановлення судових доручень в Україні й чекаємо на відповіді", - сказав він.

"Наше завдання - ідентифікувати людей, які приїхали з України і проводили відповідні операції тут, у Республіці Молдова", - додав генпрокурор.

Також читайте: Перед викраденням Чауса було кілька зустрічей між спецслужбами України і Молдови: це може бути спільною операцією, - молдавський депутат Новак

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

Молдова (2088) викрадення (822) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+59
Генпрокурор Молдови Стояногло: у викраденні Чауса "були задіяні державні установи" - Цензор.НЕТ 4308
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22.07.2021 20:42 Відповісти
+49
Генпрокурор Молдови Стояногло: у викраденні Чауса "були задіяні державні установи" - Цензор.НЕТ 8229
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22.07.2021 20:38 Відповісти
+43
видно сцикуну вагнерівців мало таки було.
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22.07.2021 20:23 Відповісти
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видно сцикуну вагнерівців мало таки було.
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22.07.2021 20:23 Відповісти
Зеленая навозная муха зе-зе снова нагадила .
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22.07.2021 20:25 Відповісти
круто! Запам'ятаю "зеленая навозная муха зе-зе"!
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22.07.2021 20:57 Відповісти
И как обычно,под себя.
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23.07.2021 15:54 Відповісти
Под нас всех.
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23.07.2021 16:30 Відповісти
Блін! А ще ж 3 роки та зелена мерзота в Україні гадити збирається. Мало того, воно ще про другий термін щось там собі мітить. То ж скільки біди воно ще нам принесе?
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22.07.2021 20:25 Відповісти
Ви думаєте, мудрий нарід когось краще обере? Дарма.
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23.07.2021 16:45 Відповісти
Чаус просто какое-то национальное достояние, носятся с ним уже полгода как с писаной торбой.
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22.07.2021 20:26 Відповісти
Ідіот?
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22.07.2021 22:05 Відповісти
Вопрос лишний - один из 73% или купленный по-дешевке бот подоляка
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23.07.2021 16:03 Відповісти
***** подавився Україною, а сцикло Порошенком
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22.07.2021 20:26 Відповісти
та воно давиться лише від одної згадки про Пороха!
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22.07.2021 20:58 Відповісти
Клоун, выходи. за тобой пришли.
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22.07.2021 20:28 Відповісти
Який сором. Молдова вибач, нам ніяково
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22.07.2021 20:30 Відповісти
нафіга було викрадати, як його й так мали видати, але ж тоді інші служби його контролювали, а так інструмент, в політичних ігрищах шмарклявих дегенератів.
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22.07.2021 21:15 Відповісти
Справа в тому, що цим викраденням не лише спотворили дружні стосунки з Молдовою, а і підставили Санду перед достроковими виборами у парламент.
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22.07.2021 21:19 Відповісти
Вибори вже пройшли.Санду перемогла...
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22.07.2021 21:38 Відповісти
А Членограй и его погорелое шапито ---обосрались , как всегда ! Очень несправедливо , что зеублюдки унижают и позорят всю Украину !
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23.07.2021 16:07 Відповісти
Зеленське позоріщє...
Так пересрати стосунки з ближнім сусідом, можна сказати, з товарішем «по нещастю», в яких теж фєдєрашка відтяла територію...
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22.07.2021 20:35 Відповісти
Генпрокурор Молдови Стояногло: у викраденні Чауса "були задіяні державні установи" - Цензор.НЕТ 8229
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22.07.2021 20:38 Відповісти
але ж ти оце гівно сам обирав два роки тому...
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22.07.2021 21:02 Відповісти
Я не бігаю туди-сюди, я 12 років голосую за Юлію Тимошенко.
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22.07.2021 21:07 Відповісти
ну-ну... Наголосував?
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22.07.2021 21:09 Відповісти
Та виходить, що це ви і наголосували...)))
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22.07.2021 21:11 Відповісти
Якщо у другому турі не голосував ща Пороха - всеодно, що проголосував за зє блазня...
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22.07.2021 23:03 Відповісти
Якщо в першому турі не голосував за Тимошенко, це все рівно, що проголосував за Потроха-Зельку.
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22.07.2021 23:08 Відповісти
Я за цю kurvu доволі довго голосував, поки не було альтернативи (я прагматично ставлюсь до виборів). На роботі з мене навіть глузували з цього приводу. Але остаточно вона для мене зникла після того, як приїхала до Одеси і намагалась виправдовувати ментів, які прикривали фєдєрастовх тітушок, під час подій другого травня. - Є речі, яких політик не має робити. Тим не меньш, якщо би у другому турі вона опинилась з бубочкою, то я, на відміну від тебе, пішов би голосувати за неї, бо розумів, що блазень ще гірший за неї...
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22.07.2021 23:34 Відповісти
Прям таки виправдати? Що тільки не вигадає вата, щоб тільки не визнати власну ватність....
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22.07.2021 23:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=s5SWnFB7Hrc Подивись цю пресконференцію, можеш десь з п'ятої хвилини. До того лише театральний вступ...
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23.07.2021 00:02 Відповісти
Якби я передивлявся всі побрехеньки про Тимошенко, починаючи від Кастрюлькіної та закінчуючи Манафортом і вами, то я би від жаху вже повісився...)))
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23.07.2021 00:08 Відповісти
Залишайся так - з заплющеними очима, та з бананами у вухах...
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23.07.2021 00:15 Відповісти
Ну ты и тупой , или ты и есть сулима ?Юлька , не лучше членограя , такая -же любительница *****
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23.07.2021 16:09 Відповісти
типа вОна не лайно, таке ж саме тільки в профіль
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22.07.2021 21:16 Відповісти
не зрозуміє...
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22.07.2021 21:22 Відповісти
Ну дик кушайте ЗЕлене лайно, хто ж проти...)))
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22.07.2021 21:28 Відповісти
само своє лайно жуй
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22.07.2021 23:52 Відповісти
В 2019 всі юляботи підтримали Зеленського.
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22.07.2021 23:32 Відповісти
У них одна кормушка была - Каломойша хитросделанный , разложивший яйца в четыре корзины
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23.07.2021 16:13 Відповісти
Ну Юля це ще нічого, це не риги, це не блазень.
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23.07.2021 20:42 Відповісти
Я в гатунках лайна не розбираюсь,і тому до вас,як фахівця,питання. А чим попередне було краще?
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22.07.2021 23:26 Відповісти
Повторю свой вчерашний пост, он к этому фото будет как раз в масть :
В Молдове президент Майя Санду - настоящая железная леди. Так еще никто не ставил раком бубочку :
... Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,
бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканит все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
В связи с бурной дискуссией по поводу нашего сообщения
наше первое сообщение по этой теме опубликованное в Твиттере

https://twitter.com/tZEinform/status/1417189800340332549
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23.07.2021 16:02 Відповісти
👏👏👏👏👏браво Майя !
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23.07.2021 17:32 Відповісти
Це маячня, плід хворого мізку.
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23.07.2021 19:18 Відповісти
Думал очередной прикол. Пипец если это правда. Про ермака 100 процентов. Агент кремля. Делают все чтобы развалить страну
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24.07.2021 05:26 Відповісти
Це справді таке фото справжнє? Якщо так, то це жах...
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23.07.2021 20:43 Відповісти
Ха, та об этом знают все !!! там был наш ГУР, и вели себя там ни как профи на задании а как пижоны на прогулке - очень сильно наследили !! и кста, приказ ГУР мог дать на эту "операцию" только преЗЕдент!!! И тут судами попахивает и серьезными последствиями для Всех участников !!!!
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22.07.2021 20:39 Відповісти
Генпрокурор Молдови Стояногло: у викраденні Чауса "були задіяні державні установи" - Цензор.НЕТ 4308
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22.07.2021 20:42 Відповісти
Оставлю здесь.
"
​​🏛️Интересную новость нам рассказали. В ближайшее время - как раз в конце июля, с высокой долей вероятности рискует найтись судья Чаус. Где-то на границе, и при попытке незаконного пересечения. Естественно - с тоннами компромата.

👮🏻‍♂️То, что в Молдавии судья Чаус был похищен группой во главе с военнослужащим ГУР МО Украины Юрием Коваленко и бывшим инструктором спецназа Нацгвардии Михаилом Булегой, после чего его перевезли через границу в багажнике автомобиля Toyota RAV4, госномер CD120MA военного аташе Украины в Молдавии полковника Сергея Сметанюка, молдавская сторона уже кричит на весь мир - даже в Интерпол сообщила. Не замечает их криков только демократическое украинское телевидение, и особенно канал "1+1" Коломойского. То, что общее руководство операции осуществлял руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, вам говорим мы. Да-да! Тот самый Кондратюк, который продал (и не дешево) гению политтехнологий из ОП Мише Подоляку записи прослушки Виктора Медведчука, легализованные в СМИ медиа-киллером Денисом Бигусом.

😉Кстати, адвокаты Порошенко недаром требуют сейчас через суд обнародования всех записей, бывших в распоряжении Бигуса. Адвокаты знают что делают, а в ОП их требования вызвали немалую панику. Но об этом - в другой раз. Сейчас о Чаусе.

🗣️Появление Чауса нужно для одного - исчезнувший и пребывающий на территории некой украинской военчасти, после задержания Чаус должен начать фонтанировать компроматом о Петре Порошенко. Причем, сбить рейтинг Порошенко и его политической силы, ОП уже даже не надеется. Зачем тогда ОП этот перфоманс?

😎Для того, чтобы в конце июля украинское общество обсуждало судью Чауса и его рассказы, а не фильм Bellingcat о "вагнеровцах". Выход фильма звпланирован как раз на конец июля. И ни о каких переносах агенство не сообщает. Более того. Реакция общественности по всему миру на фильм, сильно повлияет на характер встречи Байдена с Зеленским. Если эта встреча вообще состоится.

🤦🏼По-этому в ОП уже вот-вот готовы скомандовать: "Запускайте Чауса!"
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22.07.2021 20:43 Відповісти
111 статья зелёного говна
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22.07.2021 20:54 Відповісти
"Дурний ти - як сало без хліба!" Дізраелі - прем"єр-міністр Британської імперії - "жид"! При ньому Великобританія правила половиною світу і "раком поставила Росію у Кримській війні Генрі Кіссінджер - Держсекретар США Непогано десятки років протистояв СРСР
Не в "жидах" справа, а в порядках, що встановлені в державі! Якщо держава нормальна - то і жиди в ній себе нормально себе ведуть А якщо держава так як Росія , то замість "нормальних жидів" там з"являються "троцькі" "свердлови" "кагановичі"
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22.07.2021 21:13 Відповісти
Ну що ще взять з "манкурта" -запроданця, що "за тридцять срібняків" батрачить на "Лахті"? Тобі, придурку, відомо, що такі речі, що ти тут "дряпаєш" , підпадають під класифікацію "Цензора", як "розпалювання міжнаціональної ворожнечі"? Тут уже не тільки "баном" пахне, але і "деактивацією"!!!
Ну а щодо "жидяри - так мій предок з Гонтою і Залізняком Умань брав! Кого там різали - знаєш?
І останнє: "жопа" по-єврейськи - не "тухіс" а "тухес"!
На якій помийниці вас, недоумків, на "Лахту" набирають?
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23.07.2021 10:51 Відповісти
От я ж і бачу, що ви -"батраки лахтинські", "своє робите"! Ну "парезвись парезвись"... Ще пару таких коментарів і не треба буде і скарги адміну писать - він тебе просто мовчки деактивує!...
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23.07.2021 11:12 Відповісти
Изображать нациста на украинском сайте, вот работа так работа. Как бы не вспотел.
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23.07.2021 11:19 Відповісти
з цих тільки один каганович помер одинаком, але перед смертю такі ж жиди принесли йому ті самі 30 серебряків як іуді. Одного так побили, що помер, другого зарубали.
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24.07.2021 06:09 Відповісти
Я історію знаю непогано Не тільки Каганович помер "персональним пенсіонером"! Відкрий у Гуглі - "Френкель Нафталій Аронович" Кагановичу до нього - "як до Києва - рачки"!
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24.07.2021 06:43 Відповісти
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . ЯК МОЖНА БУЛО ОБРАТИ БЛАЗНЯ -президентом !!!!! ЗЕБІЛИ !!!! ЗЕ-команда по вуха ЗАБРЕХАЛАСЬ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ , ЙОМУ "какая разніца ".
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22.07.2021 20:59 Відповісти
Генпрокурор Молдови Стояногло: у викраденні Чауса "були задіяні державні установи" - Цензор.НЕТ 4369
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22.07.2021 21:02 Відповісти
а ви, якби накоїли отого, шо бубочка вже накоїв, передали би владу у демократичний спосіб?
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22.07.2021 21:04 Відповісти
Заурядный коррупционер, которых пруд пруди в Киеве и нужно было из-за него портить отношения с Молдовой. Чего хотели - добились? Это уже глупость на уровне офиса президента.
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22.07.2021 21:06 Відповісти
Генпрокурор Молдови Стояногло: у викраденні Чауса "були задіяні державні установи" - Цензор.НЕТ 1823
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22.07.2021 21:08 Відповісти
Чекають відповіді але я думаю що не дочекаються!
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22.07.2021 21:33 Відповісти
Зелене чучело знову нагадило.
Воно нагадило більше ніж всі президенти України разом взяті.
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22.07.2021 21:44 Відповісти
Ці хлопці доб'ють країну і в Ізраіль втечуть. От придурки вибрали...
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22.07.2021 22:03 Відповісти
Президент Володимир Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки України. Одним з указів, оприлюднених на сайті голови держави 23 липня, Зеленський звільнив із цієї посади Валерія Кондратюка. https://www.radiosvoboda.org/a/news-szr-novyi-holova/31373559.html
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23.07.2021 13:22 Відповісти
в нормальнiй країнi особа з такою пикою взагалi би не стала суддею...

У викраденні Чауса були задіяні державні установи: Генпрокурор Молдови Стояногло - Цензор.НЕТ 4337
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23.07.2021 14:29 Відповісти
Та ти знаєш - у молодості він, у прнципі, непогано виглядів! Тільки пика була така слащава, наче він постійно готовий був комусь "прислужиться", Знаєш ото - як зображали "полових" (офіціантів) у дореволюційних трактирах...
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24.07.2021 05:21 Відповісти
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді Чауса і вважає причетними співробітників українських спецслужб - Цензор.НЕТ 2565
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24.07.2021 18:09 Відповісти
Що ти мені фотографії шлеш - я з ним не раз у коридорі військового суду стикався - він там у молодості працював судовим виконавцем
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24.07.2021 18:13 Відповісти
це не тобi, це всiм. Цензор це ж не твiй особистий блог))
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24.07.2021 18:45 Відповісти
Ну вибачай! Адресував же коментар ти не "безособово" на гілку, а безпосередньо мені!
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24.07.2021 18:53 Відповісти
саме так,а самий головний це пріпіЗдєнт України
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23.07.2021 14:38 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post_20.html Послевкусие пустоты

"Наличие общих целей еще не предполагает совпадение интересов сторон"
Клаузевиц К. "Принципы ведения войны"

Форум в Батуми закончился скандалом. Скандалом вполне прогнозируемым и тем более, болезненным.

После официальной церемонии в Батуми президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече высказанное Зеленским.
Причины этого вполне понятны. Нахождение осужденного в Грузии, Михеэла Саакашвили в государственной системе Украины делает невозможным установление прямых контактов между руководством Грузии и Украины.
Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" сыграла тут свою роль.
Далее последовал абсолютно ожидаемый демарш Молдовы.
Согласие на встречу было получено только от президента Молдовы Майи Санду.
Видимо грузины что то подозревали, потому засунули место проведения разговора в "пенал". Это внутренняя комната без окон.
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,
бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканить все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
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23.07.2021 14:51 Відповісти
Досить правдоподібна версія.
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24.07.2021 01:16 Відповісти
Яка ж все таки ублюдочна харя у цього пі###дара чауса! Хоча,у наших таких же тіпа керманичів не краща...
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23.07.2021 15:08 Відповісти
Ну когда уже этот загадочный вещать будет, а? Попкорн портится.
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23.07.2021 15:27 Відповісти
Да, этому стоит позавидовать
В Молдове начались грандиозные кадровые ротации в рядах силовиков, причём всё происходит быстро и тихо. Проводятся тихие чистки в спецслужбах и МИД. Везде идёт расстановка проевропейских чиновников…
Предполагается таким образом отсечь сразу три головы Змея Горыныча - это коррупция, связанная с кремлёвскими деньгами; агентурная сеть, способная наносить удары по национальным интересам государства; и это угрозы, приводящие к внутреннему расколу…
А у нас - всё по прежнему: Татаров, Портнов, Ермак, Бужанский, баканов, Мендель, шуфрич, Рабинович, медведчук, Коломойский, зеленский… список продолжать, голова закружиться.
Все они ждут русский мир, они ждут денег, за которые русские их щедро покупают!

P.S осенью я завидовал азербайджанцам, а теперь - завидую молдаванам..
Какой же я завистливый человек…)
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23.07.2021 16:37 Відповісти
- молдаванам - чауса, грузинам - саакашвили....смотри не перепутай кутузов...напольён )))
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді Чауса і вважає причетними співробітників українських спецслужб - Цензор.НЕТ 5795

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23.07.2021 17:00 Відповісти
Не понимаю, зачем затеяли эту бузу с этим Чаусом. Все-равно его в Украине решением суда признают невиновным, обяжут выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул и восстановят в должности судьи. Пусть бы сидел себе в Молдове.
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23.07.2021 17:52 Відповісти
По идее он много знает про порощенко. Предполлжение
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24.07.2021 05:30 Відповісти
Генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло официально заявил о причастности украинских государственных структур к похищению скандального судьи Чауса. Это заявление было сделано буквально через несколько дней после конференции «ассоциированного трио» в Батуми и переговоров президентов Украины и Молдовы. И какой в таком случае смысл в наших общих интеграционных усилиях, если спецслужбы одной из стран «ассоциированного трио» похищают человека на территории другой?
Вообще мне интересно, а руководители нашей страны и граждане, которые их поддерживают, понимают, какими идиотами мы выглядим в глазах окружающего мира? Можно сколь угодно долго пыжиться, бороться за рейтинги, рассказывать друг другу о победе над «барыгами», но вот только именно эту оценку я все чаще слышу от иностранных дипломатов и журналистов - идиотизм. Обычный, кристально чистый идиотизм. И да, именно так после Чауса и «вагнеровцев» выглядит наша страна на международной арене. Без иллюзий.
Я не задаюсь вопросом о том, почему это похищение произошло. Мы все понимаем почему - Чауса хотели использовать в очередной борьбе президентского окружения с Петром Порошенко и почему-то очень спешили. Я задаюсь вопросом, почему уже после того, как скандал начался, не было предпринято никаких усилий для его урегулирования. Почему наши руководителя лгали, всё отрицали и делали вид что ничего не произошло. Словом, вели себя как Россия - только без авторитарной вертикали власти, ядерного оружия и нежелания интегрироваться в цивилизованный мир.
А если мы хотим в него интегрироваться, то должны начать понимать, что ещё одна Россия, которая крадет людей, в этом самом цивилизованном мире никому не нужна.
- https://t.me/portnikov/928 Виталий Портников
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23.07.2021 18:14 Відповісти
Чаус, Чаус.... бачу всі *** такі розумні... А як посадити Порошенка як він садитися не хоче..))))
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23.07.2021 18:51 Відповісти
Яка знайома пісенька: "Цар хороший, він нічого не знав.
Це бояре у нас погані, а Бубочка - хороший"
Після звинувачення Молдовою спецслужб України у викраденні Чауса, Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Кондратюка.
Мовляв, Зеленський «не знав» про викрадення, а як дізнався - покарав керівника.
Все як у «добрі» сталінські часи - диктатор дає вказівки, а потім карає виконавців 😏😟
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24.07.2021 00:30 Відповісти
Назовите страну с которой у нас хорошие отношения. Назовите человека который доволен шоблой в парламенте. Классический гоп стоп в стране. Честь имею. П. С. И наркоманы
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24.07.2021 05:33 Відповісти
що матимуть компромат на пороха через Чауса ? в травні місяці бувший замгенпрокурора саме таку версію обсмоктував в дзеркалі, вказав на Грановського як конфідента Чауса і т.д. Та це відомий пліткар. Чого варте його передача амбарної книги партії регіонів Сірожі. Сірожа навіть квартиру отримав від бухгалтера Віті Ростовського.
А ви тепер подивіться антураж на фото пять осіб, які вважають себе огого, сидять похнюпившись і втупивши очі в стіл а крайній з єхидним виразом обличчя обізваний тряпкою. О це так закатила їжаків в пятеро штанів зразу Санду. І вся ця сцена з сцикунами увійде в історію. Так "підло" поступити з ватагою прохіндеїв ну такого ще не було в світі. От вам і реальна причина викрадення - накакати перед виборами в Молдові, а все інше це кулуарні плітки топ френдів поца. Пятеро сміливців обкакались перед Санду, президентом якоїсь там Молдови. Півгодини "несмиваємого" позора. І ці прохіндеї представляють велику Україну, госдеп вже провів чітку грань між Україною та галасливою ватагою горлопанів. А що кімнату таку грузини їм надали для переговорів то це спеціально, щоб у вікна не повтікали.
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24.07.2021 06:42 Відповісти
 
 