Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді Чауса і вважає причетними співробітників українських спецслужб

Правоохоронні органи Молдови завершили розслідування викраденняго екссудді Миколи Чауса. Тепер вони чекають на відповідь своїх українських колег на запити.

Про це заявив генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання Point.

"Можу вам сказати, що були задіяні державні установи. Ми встановили людей, які були причетні до справи Чауса", - сказав він.

Стояногло додав, що до викрадення причетні співробітники українських спецслужб.

"Ми ідентифікували людей, які брали участь у спецструктурі України. В основному ми завершили розслідування тут, у Республіці Молдова", - наголосив генпрокурор Молдови.

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Стояногло зазначив, що Молдова завершила розслідування.

"Ми відправили кілька запитів про встановлення судових доручень в Україні й чекаємо на відповіді", - сказав він.

"Наше завдання - ідентифікувати людей, які приїхали з України і проводили відповідні операції тут, у Республіці Молдова", - додав генпрокурор.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.