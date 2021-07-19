Санду: Крапка в історії з Чаусом ще не поставлена
Президентка Молдови Майя Санду збирається найближчим часом обговорити з Україною питання викрадення екссудді-втікача Миколи Чауса.
Про це Санду сказала в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Крапка не поставлена, бо наші МВС і прокуратура ще працюють. Будемо обговорювати це питання з Україною", - відповіла вона на запитання про викрадення Чауса.
Санду додала, що Молдові "було неприємно, то, що сталося з цим суддею", але при цьому для Кишинева важливі добрі відносини з Києвом.
"Тому що у нас дуже багато спільного, тому що для нас важлива регіональна безпека, і ми будемо шукати рішення з усіх питань, які є", - сказала вона.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
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Може, і ми переживемо долдона...
Данілов замість анонсу полювання за критиками свого роботодавця Зєлі у соцмережах, міг би розглянути це питання на РНБО.
Це справа міжнародного масштабу, взаємин із найближчим сусідом.
А, насправді, виявиться, 1. Молдавани облажались, давши судді-хабарнику прихисток; і відмовившись його видати Україні;2. Чауса ніхто не викрадав - він саме себе "викрав", давши хабаря молдаванам з "наколядованого", молдавани зробили йому документи і він "злиняв" (укрався). 3.Все решту - молдавське мавпування, котре випливе, як лиш Чаус відкриє рота. Інша справа, що рота він може не відкрити, і про це якраз потурбується хтось з Українського боку.
Мая пробує зробити гарну міну при поганій грі: хай би краще розібралася зі своїми правоохоронцями...
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распад и неуважение
@VictorKvert2008
Президент Молдовы Майя Санду: - имущество судей и прокуроров будет оценено на соответствие доходам, будут проверены их судебные решения.. мы избавимся от коррупционеров, иначе они оставят нас без страны