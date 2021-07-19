УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13090 відвідувачів онлайн
Новини
4 337 16

Санду: Крапка в історії з Чаусом ще не поставлена

Санду: Крапка в історії з Чаусом ще не поставлена

Президентка Молдови Майя Санду збирається найближчим часом обговорити з Україною питання викрадення екссудді-втікача Миколи Чауса.

Про це Санду сказала в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Крапка не поставлена, бо наші МВС і прокуратура ще працюють. Будемо обговорювати це питання з Україною", - відповіла вона на запитання про викрадення Чауса.

Санду додала, що Молдові "було неприємно, то, що сталося з цим суддею", але при цьому для Кишинева важливі добрі відносини з Києвом.

Також читайте: Викрадення Чауса тільки зашкодило розслідуванню справи, - в.о. глави САП Грищук

"Тому що у нас дуже багато спільного, тому що для нас важлива регіональна безпека, і ми будемо шукати рішення з усіх питань, які є", - сказала вона.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

Автор: 

Молдова (2086) Чаус Микола (327) Мая Санду (259)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Зеленский все равно не возьмет трубку, бо воно сцыкло!!!
показати весь коментар
19.07.2021 16:24 Відповісти
+7
Так Додона вони же пережили!
Може, і ми переживемо долдона...
показати весь коментар
19.07.2021 16:31 Відповісти
+5
мразь наркоманская
показати весь коментар
19.07.2021 16:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Санду: Точка в истории с Чаусом еще не поставлена - Цензор.НЕТ 6311
показати весь коментар
19.07.2021 16:21 Відповісти
Зеленский все равно не возьмет трубку, бо воно сцыкло!!!
показати весь коментар
19.07.2021 16:24 Відповісти
привітав Майю з перемогою ч/з твітер
показати весь коментар
19.07.2021 16:30 Відповісти
мразь наркоманская
показати весь коментар
19.07.2021 16:44 Відповісти
Ох, дорогая Санду, нам бы ваши проблемы...
показати весь коментар
19.07.2021 16:26 Відповісти
Так Додона вони же пережили!
Може, і ми переживемо долдона...
показати весь коментар
19.07.2021 16:31 Відповісти
Якщо Майя цікавиться Чаусом - то в нього є мінімальні шанси не втопитися в Чорному морі на глибині пару км...
показати весь коментар
19.07.2021 16:33 Відповісти
Де Чаус, доречі?
Данілов замість анонсу полювання за критиками свого роботодавця Зєлі у соцмережах, міг би розглянути це питання на РНБО.
Це справа міжнародного масштабу, взаємин із найближчим сусідом.
показати весь коментар
19.07.2021 16:36 Відповісти
Точку поставят тогда, когда над зеленским поставят жирный крест. Что уже не очень долго
показати весь коментар
19.07.2021 16:48 Відповісти
В Зе свой Гонгадзе?
показати весь коментар
19.07.2021 17:33 Відповісти
Чаус "пропав" у Молдавії і це є відповідальністю молдавської сторони. Спроби "перевести стрілки" на Україну нічого крім іронічної посмішки не викликають (навіть Зеленський на таку х-ню не відреагував). Молдавани гарячково перебрали усі варіанти - від використання арендованих машин з парковкою біля під"їзду (!) Чауса, до багажника машини дипмісії України, і від монт. фото якихось осіб незрозумілого походження до фантастичних висновків комісії Нестасе.Перебрали навіть варіанти задіяння агентів спецслужб України із ксерокопіями їхніх паспортів (як ще не посвідчень - ага...) і навіть бійців наших добровольчих батальонів!
А, насправді, виявиться, 1. Молдавани облажались, давши судді-хабарнику прихисток; і відмовившись його видати Україні;2. Чауса ніхто не викрадав - він саме себе "викрав", давши хабаря молдаванам з "наколядованого", молдавани зробили йому документи і він "злиняв" (укрався). 3.Все решту - молдавське мавпування, котре випливе, як лиш Чаус відкриє рота. Інша справа, що рота він може не відкрити, і про це якраз потурбується хтось з Українського боку.
Мая пробує зробити гарну міну при поганій грі: хай би краще розібралася зі своїми правоохоронцями...
показати весь коментар
19.07.2021 17:37 Відповісти
брешеш, як істий зебіл
показати весь коментар
19.07.2021 18:01 Відповісти
Написане тобою свідчить про глибокий інтелект і філософський склад розуму. Дисертацію би почав писати, чи що?
показати весь коментар
19.07.2021 22:22 Відповісти
Так то воно може і так, але трішечки не так. З того, що нам відомо Янелохоманський на телефонний дзвінок пані Санду не відповів чомусь ( "А я не должен" тут не проходить. Дипломатія якась є. Етикет знову ж таки) Скоріше за все нічого адекватного по цій ситуації радники йому не придумали окрім підступів інопланетян, тому і сам відморозився мовчанням. З іншого боку, громадянин (не кращий, але все таки досить відомий суддя) країни "пропадає" у Молдові. І нікого це не турбує: ні МЗС, ні Президента з його жОПою... Нікого. Всі чомусь як воду у писок набрали. А запит до Інтерполу написали? Скоріш за все, що ні. Бо навіщо? Сидить наш чаус у нас десь на конспіративній хаті та й "торгується" за свої перспективи. А придурки, які це все затіяли, шукають вихід з цієї ситуації та як це краще припіднести народу. І все. І причому тут Молдова?
показати весь коментар
19.07.2021 20:32 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008
https://twitter.com/VictorKvert2008

распад и неуважение

@VictorKvert2008


Президент Молдовы Майя Санду: - имущество судей и прокуроров будет оценено на соответствие доходам, будут проверены их судебные решения.. мы избавимся от коррупционеров, иначе они оставят нас без страны
показати весь коментар
19.07.2021 19:27 Відповісти
Я б не роздумуючи поміняв Зеленського разом з усією його сворою на Майю.
показати весь коментар
20.07.2021 09:30 Відповісти
 
 