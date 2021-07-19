Санду: Точка в истории с Чаусом еще не поставлена
Президент Молдовы Майя Санду собирается в ближайшее время обсудить с Украиной вопрос похищения беглого экс-судьи Николая Чауса.
Об этом Санду сказала в интервью российскому изданию "Коммерсант", сообщает Цензор.НЕТ.
"Точка не поставлена, потому что наши МВД и прокуратура еще работают. Будем обсуждать этот вопрос с Украиной", - ответила она на вопрос о похищении Чауса.
Санду добавила, что Молдове "было неприятно, то, что случилось с этим судьей", но при этом для Кишинева важны хорошие отношения с Киевом.
"Потому что у нас очень много общего, потому что для нас важна региональная безопасность, и мы будем искать решения по всем вопросам, которые есть", - сказала она.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
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Може, і ми переживемо долдона...
Данілов замість анонсу полювання за критиками свого роботодавця Зєлі у соцмережах, міг би розглянути це питання на РНБО.
Це справа міжнародного масштабу, взаємин із найближчим сусідом.
А, насправді, виявиться, 1. Молдавани облажались, давши судді-хабарнику прихисток; і відмовившись його видати Україні;2. Чауса ніхто не викрадав - він саме себе "викрав", давши хабаря молдаванам з "наколядованого", молдавани зробили йому документи і він "злиняв" (укрався). 3.Все решту - молдавське мавпування, котре випливе, як лиш Чаус відкриє рота. Інша справа, що рота він може не відкрити, і про це якраз потурбується хтось з Українського боку.
Мая пробує зробити гарну міну при поганій грі: хай би краще розібралася зі своїми правоохоронцями...
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распад и неуважение
@VictorKvert2008
Президент Молдовы Майя Санду: - имущество судей и прокуроров будет оценено на соответствие доходам, будут проверены их судебные решения.. мы избавимся от коррупционеров, иначе они оставят нас без страны