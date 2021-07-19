Санду: Точка в истории с Чаусом еще не поставлена

Президент Молдовы Майя Санду собирается в ближайшее время обсудить с Украиной вопрос похищения беглого экс-судьи Николая Чауса.

Об этом Санду сказала в интервью российскому изданию "Коммерсант", сообщает Цензор.НЕТ.

"Точка не поставлена, потому что наши МВД и прокуратура еще работают. Будем обсуждать этот вопрос с Украиной", - ответила она на вопрос о похищении Чауса.

Санду добавила, что Молдове "было неприятно, то, что случилось с этим судьей", но при этом для Кишинева важны хорошие отношения с Киевом.

"Потому что у нас очень много общего, потому что для нас важна региональная безопасность, и мы будем искать решения по всем вопросам, которые есть", - сказала она.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

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17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.