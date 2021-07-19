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Санду: Точка в истории с Чаусом еще не поставлена

Санду: Точка в истории с Чаусом еще не поставлена

Президент Молдовы Майя Санду собирается в ближайшее время обсудить с Украиной вопрос похищения беглого экс-судьи Николая Чауса.

Об этом Санду сказала в интервью российскому изданию "Коммерсант", сообщает Цензор.НЕТ.

"Точка не поставлена, потому что наши МВД и прокуратура еще работают. Будем обсуждать этот вопрос с Украиной", - ответила она на вопрос о похищении Чауса.

Санду добавила, что Молдове "было неприятно, то, что случилось с этим судьей", но при этом для Кишинева важны хорошие отношения с Киевом.

"Потому что у нас очень много общего, потому что для нас важна региональная безопасность, и мы будем искать решения по всем вопросам, которые есть", - сказала она.

Читайте: Депутаты в Молдове обвинили президента Санду в похищении Чауса, она подает на них в суд

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Смотрите: Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус. ВИДЕО

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

Автор: 

Молдова (1884) Чаус Николай (330) Мая Санду (217)


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Топ комментарии
+7
Зеленский все равно не возьмет трубку, бо воно сцыкло!!!
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19.07.2021 16:24 Ответить
+7
Так Додона вони же пережили!
Може, і ми переживемо долдона...
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19.07.2021 16:31 Ответить
+5
мразь наркоманская
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19.07.2021 16:44 Ответить
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Санду: Точка в истории с Чаусом еще не поставлена - Цензор.НЕТ 6311
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19.07.2021 16:21 Ответить
Зеленский все равно не возьмет трубку, бо воно сцыкло!!!
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19.07.2021 16:24 Ответить
привітав Майю з перемогою ч/з твітер
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19.07.2021 16:30 Ответить
мразь наркоманская
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19.07.2021 16:44 Ответить
Ох, дорогая Санду, нам бы ваши проблемы...
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19.07.2021 16:26 Ответить
Так Додона вони же пережили!
Може, і ми переживемо долдона...
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19.07.2021 16:31 Ответить
Якщо Майя цікавиться Чаусом - то в нього є мінімальні шанси не втопитися в Чорному морі на глибині пару км...
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19.07.2021 16:33 Ответить
Де Чаус, доречі?
Данілов замість анонсу полювання за критиками свого роботодавця Зєлі у соцмережах, міг би розглянути це питання на РНБО.
Це справа міжнародного масштабу, взаємин із найближчим сусідом.
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19.07.2021 16:36 Ответить
Точку поставят тогда, когда над зеленским поставят жирный крест. Что уже не очень долго
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19.07.2021 16:48 Ответить
В Зе свой Гонгадзе?
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19.07.2021 17:33 Ответить
Чаус "пропав" у Молдавії і це є відповідальністю молдавської сторони. Спроби "перевести стрілки" на Україну нічого крім іронічної посмішки не викликають (навіть Зеленський на таку х-ню не відреагував). Молдавани гарячково перебрали усі варіанти - від використання арендованих машин з парковкою біля під"їзду (!) Чауса, до багажника машини дипмісії України, і від монт. фото якихось осіб незрозумілого походження до фантастичних висновків комісії Нестасе.Перебрали навіть варіанти задіяння агентів спецслужб України із ксерокопіями їхніх паспортів (як ще не посвідчень - ага...) і навіть бійців наших добровольчих батальонів!
А, насправді, виявиться, 1. Молдавани облажались, давши судді-хабарнику прихисток; і відмовившись його видати Україні;2. Чауса ніхто не викрадав - він саме себе "викрав", давши хабаря молдаванам з "наколядованого", молдавани зробили йому документи і він "злиняв" (укрався). 3.Все решту - молдавське мавпування, котре випливе, як лиш Чаус відкриє рота. Інша справа, що рота він може не відкрити, і про це якраз потурбується хтось з Українського боку.
Мая пробує зробити гарну міну при поганій грі: хай би краще розібралася зі своїми правоохоронцями...
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19.07.2021 17:37 Ответить
брешеш, як істий зебіл
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19.07.2021 18:01 Ответить
Написане тобою свідчить про глибокий інтелект і філософський склад розуму. Дисертацію би почав писати, чи що?
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19.07.2021 22:22 Ответить
Так то воно може і так, але трішечки не так. З того, що нам відомо Янелохоманський на телефонний дзвінок пані Санду не відповів чомусь ( "А я не должен" тут не проходить. Дипломатія якась є. Етикет знову ж таки) Скоріше за все нічого адекватного по цій ситуації радники йому не придумали окрім підступів інопланетян, тому і сам відморозився мовчанням. З іншого боку, громадянин (не кращий, але все таки досить відомий суддя) країни "пропадає" у Молдові. І нікого це не турбує: ні МЗС, ні Президента з його жОПою... Нікого. Всі чомусь як воду у писок набрали. А запит до Інтерполу написали? Скоріш за все, що ні. Бо навіщо? Сидить наш чаус у нас десь на конспіративній хаті та й "торгується" за свої перспективи. А придурки, які це все затіяли, шукають вихід з цієї ситуації та як це краще припіднести народу. І все. І причому тут Молдова?
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19.07.2021 20:32 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008
https://twitter.com/VictorKvert2008

распад и неуважение

@VictorKvert2008


Президент Молдовы Майя Санду: - имущество судей и прокуроров будет оценено на соответствие доходам, будут проверены их судебные решения.. мы избавимся от коррупционеров, иначе они оставят нас без страны
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19.07.2021 19:27 Ответить
Я б не роздумуючи поміняв Зеленського разом з усією його сворою на Майю.
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20.07.2021 09:30 Ответить
 
 