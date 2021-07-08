Викрадення Чауса тільки зашкодило розслідуванню справи, - в.о. глави САП Грищук

Екссуддя Микола Чаус зараз перебуває в міжнародному розшуку. Якщо буде встановлено його місцезнаходження в іншій країні, в Україні наполягатимуть на екстрадиції.

Про це в.о. глави САП Максим Грищук заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"З моменту, як стало відомо, що він перебуває в Молдові, ми направили запит про екстрадицію. У нас була гарна комунікація з молдовськими прокурорами. Але він звернувся до президента Молдови з проханням про політичний притулок, а коли йому відмовили, оскаржував це в судових інстанціях. Тому екстрадицію було заблоковано. Ми чекали, поки він пройде всі судові інстанції. А потім дізналися про його зникнення", - розповів Грищук.

Термін притягнення до відповідальності у справі Чауса - 15 років.

"Зараз він перебуває в міжнародному розшуку. І якщо буде встановлено його місцезнаходження в іншій країні, ми будемо наполягати на екстрадиції. Зараз ми просто втрачаємо час, але поки не можемо його знайти", - додав Грищук.

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У той же час, в.о. глави САП заявив, що викрадення екссудді тільки зашкодило слідству.

"По-перше, ми не знаємо, де він. По-друге, якщо повториться історія з політичним притулком, то це може знову розтягнутися на роки", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю з в.о. глави САП Максимом Грищуком для Цензор.НЕТ читайте тут.