УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10791 відвідувач онлайн
Новини
1 654 10

Викрадення Чауса тільки зашкодило розслідуванню справи, - в.о. глави САП Грищук

Викрадення Чауса тільки зашкодило розслідуванню справи, - в.о. глави САП Грищук

Екссуддя Микола Чаус зараз перебуває в міжнародному розшуку. Якщо буде встановлено його місцезнаходження в іншій країні, в Україні наполягатимуть на екстрадиції.

Про це в.о. глави САП Максим Грищук заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"З моменту, як стало відомо, що він перебуває в Молдові, ми направили запит про екстрадицію. У нас була гарна комунікація з молдовськими прокурорами. Але він звернувся до президента Молдови з проханням про політичний притулок, а коли йому відмовили, оскаржував це в судових інстанціях. Тому екстрадицію було заблоковано. Ми чекали, поки він пройде всі судові інстанції. А потім дізналися про його зникнення", - розповів Грищук.

Термін притягнення до відповідальності у справі Чауса - 15 років.

"Зараз він перебуває в міжнародному розшуку. І якщо буде встановлено його місцезнаходження в іншій країні, ми будемо наполягати на екстрадиції. Зараз ми просто втрачаємо час, але поки не можемо його знайти", - додав Грищук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед викраденням Чауса було кілька зустрічей між спецслужбами України і Молдови: це може бути спільною операцією, - молдавський депутат Новак

У той же час, в.о. глави САП заявив, що викрадення екссудді тільки зашкодило слідству.

"По-перше, ми не знаємо, де він. По-друге, якщо повториться історія з політичним притулком, то це може знову розтягнутися на роки", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю з в.о. глави САП Максимом Грищуком для Цензор.НЕТ читайте тут.

Автор: 

викрадення (821) Грищук Максим (45) Чаус Микола (327)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
забавно, шо давая команду на похищение Чауса бубося не переживал за международный имимдж. А вот с вагнеровцамираспереживался так шо пришлось звонить в ФСБ)
показати весь коментар
08.07.2021 15:33
+6
Так, мля, Молдова уже все расследовала. С фамилиями с датами и должностями. Берите этих клоунов за жепу и трусите на предмет - где Чаус? Толку в интернет жаловаться?
показати весь коментар
08.07.2021 15:33
+4
"Молдавская пленница"

Похищение Чауса только навредило расследованию дела, - и.о. главы САП Грищук - Цензор.НЕТ 3475
показати весь коментар
08.07.2021 15:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
забавно, шо давая команду на похищение Чауса бубося не переживал за международный имимдж. А вот с вагнеровцамираспереживался так шо пришлось звонить в ФСБ)
показати весь коментар
08.07.2021 15:33 Відповісти
Так, мля, Молдова уже все расследовала. С фамилиями с датами и должностями. Берите этих клоунов за жепу и трусите на предмет - где Чаус? Толку в интернет жаловаться?
показати весь коментар
08.07.2021 15:33 Відповісти
"Молдавская пленница"

Похищение Чауса только навредило расследованию дела, - и.о. главы САП Грищук - Цензор.НЕТ 3475
показати весь коментар
08.07.2021 15:33 Відповісти
а бьіл ли мальчик Чаус?
показати весь коментар
08.07.2021 15:35 Відповісти
))))уже и в Молдове правохранители поняли,что чауса спёр шмаркля,в надежде нарыть что то на Пороха -но все у зекретинов ,как обычно,закончилось обиженным пердижем
показати весь коментар
08.07.2021 15:48 Відповісти
примитивная манипуляция...повредила, какого еще дела?...
похищение чауса - это уже само дело, если сап и грищук не соучастники ...
показати весь коментар
08.07.2021 15:51 Відповісти
Зеля, где чаус?! Спьор в Молдове, так пред'яви!
показати весь коментар
08.07.2021 15:54 Відповісти
Да убил Чауса Зеленский, Убил.
показати весь коментар
08.07.2021 16:30 Відповісти
Цей Чаус сам себе і "украв". Заплатив молдаванам бабла з "наколядованого". отримав нові документи на якогось ЧАУСеску і сидить собі в лісовій хатинці біля озера десь у Трансільванії та й ловить рибку. А у перерві між рибалкою грає дівок і знімає відосіки для лохів. Маладєц, ***...
показати весь коментар
08.07.2021 17:34 Відповісти
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА .
показати весь коментар
08.07.2021 20:45 Відповісти
 
 