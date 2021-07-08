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Похищение Чауса только навредило расследованию дела, - и.о. главы САП Грищук

Похищение Чауса только навредило расследованию дела, - и.о. главы САП Грищук

Экс-судья Николай Чаус сейчас находится в международном розыске. Если будет установлено его местонахождение в другой стране, в Украине будут настаивать на экстрадиции.

Об этом и.о. главы САП Максим Грищук заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"С момента, как стало известно, что он находится в Молдове, мы направили запрос об экстрадиции. У нас была хорошая коммуникация с молдовскими прокурорами. Но он обратился к президенту Молдовы с просьбой о политическом убежище, а когда ему отказали, оспаривал это в судебных инстанциях. Поэтому экстрадиция была заблокирована. Мы ждали, пока он пройдет все судебные инстанции. А потом узнали о его исчезновении", -  рассказал Грищук.

Срок привлечения к ответственности по делу Чауса - 15 лет.

"Сейчас он находится в международном розыске. И если будет установлено его местонахождение в другой стране, мы будем настаивать на экстрадиции. Сейчас мы просто теряем время, но пока не можем его найти", - добавил Грищук.

В то же время, и.о. главы САП заявил, что похищение экс-судьи только навредило следствию.

"Во-первых, мы не знаем, где он. Во-вторых, если повторится история с политическим убежищем, то это может снова растянуться на годы", - подытожил он.

Полный текст интервью с и.о. главы САП Максимом Грищуком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты в Молдове обвинили президента Санду в похищении Чауса, она подает на них в суд

Автор: 

похищение (1688) Грищук Максим (54) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+9
забавно, шо давая команду на похищение Чауса бубося не переживал за международный имимдж. А вот с вагнеровцамираспереживался так шо пришлось звонить в ФСБ)
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08.07.2021 15:33
+6
Так, мля, Молдова уже все расследовала. С фамилиями с датами и должностями. Берите этих клоунов за жепу и трусите на предмет - где Чаус? Толку в интернет жаловаться?
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08.07.2021 15:33
+4
"Молдавская пленница"

Похищение Чауса только навредило расследованию дела, - и.о. главы САП Грищук - Цензор.НЕТ 3475
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08.07.2021 15:33
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забавно, шо давая команду на похищение Чауса бубося не переживал за международный имимдж. А вот с вагнеровцамираспереживался так шо пришлось звонить в ФСБ)
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08.07.2021 15:33 Ответить
Так, мля, Молдова уже все расследовала. С фамилиями с датами и должностями. Берите этих клоунов за жепу и трусите на предмет - где Чаус? Толку в интернет жаловаться?
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08.07.2021 15:33 Ответить
"Молдавская пленница"

Похищение Чауса только навредило расследованию дела, - и.о. главы САП Грищук - Цензор.НЕТ 3475
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08.07.2021 15:33 Ответить
а бьіл ли мальчик Чаус?
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08.07.2021 15:35 Ответить
))))уже и в Молдове правохранители поняли,что чауса спёр шмаркля,в надежде нарыть что то на Пороха -но все у зекретинов ,как обычно,закончилось обиженным пердижем
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08.07.2021 15:48 Ответить
примитивная манипуляция...повредила, какого еще дела?...
похищение чауса - это уже само дело, если сап и грищук не соучастники ...
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08.07.2021 15:51 Ответить
Зеля, где чаус?! Спьор в Молдове, так пред'яви!
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08.07.2021 15:54 Ответить
Да убил Чауса Зеленский, Убил.
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08.07.2021 16:30 Ответить
Цей Чаус сам себе і "украв". Заплатив молдаванам бабла з "наколядованого". отримав нові документи на якогось ЧАУСеску і сидить собі в лісовій хатинці біля озера десь у Трансільванії та й ловить рибку. А у перерві між рибалкою грає дівок і знімає відосіки для лохів. Маладєц, ***...
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08.07.2021 17:34 Ответить
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА .
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08.07.2021 20:45 Ответить
 
 