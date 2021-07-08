Похищение Чауса только навредило расследованию дела, - и.о. главы САП Грищук

Экс-судья Николай Чаус сейчас находится в международном розыске. Если будет установлено его местонахождение в другой стране, в Украине будут настаивать на экстрадиции.

Об этом и.о. главы САП Максим Грищук заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"С момента, как стало известно, что он находится в Молдове, мы направили запрос об экстрадиции. У нас была хорошая коммуникация с молдовскими прокурорами. Но он обратился к президенту Молдовы с просьбой о политическом убежище, а когда ему отказали, оспаривал это в судебных инстанциях. Поэтому экстрадиция была заблокирована. Мы ждали, пока он пройдет все судебные инстанции. А потом узнали о его исчезновении", - рассказал Грищук.

Срок привлечения к ответственности по делу Чауса - 15 лет.

"Сейчас он находится в международном розыске. И если будет установлено его местонахождение в другой стране, мы будем настаивать на экстрадиции. Сейчас мы просто теряем время, но пока не можем его найти", - добавил Грищук.

В то же время, и.о. главы САП заявил, что похищение экс-судьи только навредило следствию.

"Во-первых, мы не знаем, где он. Во-вторых, если повторится история с политическим убежищем, то это может снова растянуться на годы", - подытожил он.

Полный текст интервью с и.о. главы САП Максимом Грищуком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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