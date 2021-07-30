Суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. ФОТО

Екссуддя Микола Чаус, якого в квітні 2021 роки вкрали невідомі, був виявлений на Вінниччині.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Так, в поліцію подзвонив житель села Мазурівка (Вінницька область) і повідомив, що виявив екссуддю Миколу Чауса.

Чаус повідомив, що був викрадений невідомими особами і підтвердив, що є екссуддею Дніпровського райсуду Києва. В ході перевірки стало відомо, що ця особа перебуває в розшуку НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК.

На місце події виїхали правоохоронці.

Фото зроблено в сільраді.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.