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Суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. ФОТО

Екссуддя Микола Чаус, якого в квітні 2021 роки вкрали невідомі, був виявлений на Вінниччині.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Так, в поліцію подзвонив житель села Мазурівка (Вінницька область) і повідомив, що виявив екссуддю Миколу Чауса.

Чаус повідомив, що був викрадений невідомими особами і підтвердив, що є екссуддею Дніпровського райсуду Києва. В ході перевірки стало відомо, що ця особа перебуває в розшуку НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК.

На місце події виїхали правоохоронці.

Суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області 01

Фото зроблено в сільраді.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

Автор: 

Вінницька область (1034) викрадення (824) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+71
Эпичное фото.... Цирк продолжается....
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30.07.2021 15:10 Відповісти
+56
херовая получилась комедия у опг квартал95
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30.07.2021 15:12 Відповісти
+53
Суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області - Цензор.НЕТ 8369
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30.07.2021 15:14 Відповісти
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Яке це ВСЕ убоге....? Починаючи з судді, його діянія, вигляд, процесуальні дії з ним..?Кіно і барани..!? Ганьбище на весь Світ...?!
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30.07.2021 23:06 Відповісти
Настало время офигительных историй!)
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30.07.2021 23:22 Відповісти
Скрытая реклама Coca-Cola.
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30.07.2021 23:30 Відповісти
а в попу ? кацапье ! !!! вы де ???
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31.07.2021 00:15 Відповісти
А Чаус хто?
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31.07.2021 00:23 Відповісти
короче этот фрукт знает много нехорошего про коррупцию когото немаленьких из властьпри-
держащих и комуто светит если он поделится своими знаниями со следствием... то что этот
слизняк "сам" сбежал не верю этот мальчик в трусиках сам метровый забор не перелезет......
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31.07.2021 04:58 Відповісти
Цирк погорелого театра,в финале дедуля в труселях со взглядом умалишённого.
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31.07.2021 05:28 Відповісти
Всеукраинский дурочек)))
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31.07.2021 06:25 Відповісти
Задолбали со своим чаусом.
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31.07.2021 07:14 Відповісти
Суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області - Цензор.НЕТ 2206
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31.07.2021 11:05 Відповісти
Если вы дибилы выбрали клоунов которые на корпоративах в Москве всю жизнь отрабатывали..то кто вам доктор малороссы??
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31.07.2021 13:21 Відповісти
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