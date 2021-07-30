УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8779 відвідувачів онлайн
Новини Відео
10 210 53

Чауса везуть в НАБУ. Напевно, це буде арешт, - адвокат Балан. ВIДЕО

Екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, виявленого в одному з сіл Вінницької області, везуть до Києва в Національне антикорупційне бюро України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це повідомив адвокат Чауса Юліан Балан.

"Я поспілкувався з його адвокатом з Києва, ми дізналися, що його зараз везуть у НАБУ. Поспілкувався з його дружиною, вона стверджує, що це він, і фотографія, напевно, досить свіжа. Припускаю, що це єдина можливість легалізувати його перебування на території України після того, як його викрали, і той факт, що він зараз з'явився і його взяли в СБУ або НАБУ або інші органи, - напевно, це буде арешт і далі кримінальне провадження у справі, в якій він був оголошений в розшук", - розповів адвокат.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

НАБУ (5114) Чаус Микола (327)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Вы лучше расскажите, как вы его из Молдовы выкрали.
Чауса везут в НАБУ. Наверное, это будет арест, - адвокат Балан - Цензор.НЕТ 6391
показати весь коментар
30.07.2021 17:19 Відповісти
+20
Санду умеет расставить точки - вот что значит выпускница Кембриджа
показати весь коментар
30.07.2021 17:21 Відповісти
+16
Ермак вторичен. Причина в "папе" зеленой пошести

Чауса везуть в НАБУ. Напевно, це буде арешт, - адвокат Балан - Цензор.НЕТ 2046
показати весь коментар
30.07.2021 17:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
убогая вошь
показати весь коментар
30.07.2021 17:14 Відповісти
Джентльмены Удачи.

- Иди сюда. У тебя какой срок был?

- Один год! А теперь еще три припаяют... побег, статья 188.
показати весь коментар
30.07.2021 17:28 Відповісти
вы ничего не понимаете!
Консерватор для ЗЕбила это как ядерная бомба в руках обезьянки Арахамии.
Теперь они Пороха и его порохоботов затерроризируют - будут шантаживать ради бочки варенья и ящика печенья
показати весь коментар
30.07.2021 17:31 Відповісти
"Рішення про викрадення судді Чауса ухвалювали глава ОПУ та два його заступники, - журналіст-розслідувач". Зацікавлена особа - Смірнов з ОПУ.
https://from-ua.com/news/594466-rishennya-pro-vikradennya-suddi-chausa-uhvalyuvali-glava-opu-ta-dva-iogo-zastupniki-zhurnalist-rozsliduvach.html
показати весь коментар
30.07.2021 17:51 Відповісти
Через рік буде інтервю на Г+Г з Бубочкою і там знову Ермака відмажуть.
показати весь коментар
30.07.2021 21:03 Відповісти
Оправдают,да еще восстановят на работе-заезженный сценарий,лохи уже руки потирают,проснитесь,в какой стране живете..
показати весь коментар
30.07.2021 17:17 Відповісти
ніжку табуретки всунуть в анал
показати весь коментар
30.07.2021 17:22 Відповісти
Силовики, прокуроры, судьи итдитп отдыхают в отдельных учреждениях.

Там шо одна банка закопана, на то и будет весь упор. Кнутом или пряником будут спрашивать за остальные баночки, смотря как будет сопротивляться экспроприации, давить будут шо сидельци, шо администрация.

Встрял Чаус по полной, судья должен вроде быть с кукухой но банки говорят о противоположном. Интересно они у нас все с заскоком?
показати весь коментар
30.07.2021 18:05 Відповісти
И самое гнусное, что, на всеобщий вопрос общества о том, что же это в стране происходит, ни Зеленский лично, ни его шавки от Безуглой до Арахамии просто не дадут никакого вразумительного ответа!
показати весь коментар
30.07.2021 17:17 Відповісти
Всем руководит генеральный секретарь конгресса всей власти Ермак .😀
С него и надо спрашивать
показати весь коментар
30.07.2021 17:23 Відповісти
Вы лучше расскажите, как вы его из Молдовы выкрали.
Чауса везут в НАБУ. Наверное, это будет арест, - адвокат Балан - Цензор.НЕТ 6391
показати весь коментар
30.07.2021 17:19 Відповісти
Санду умеет расставить точки - вот что значит выпускница Кембриджа
показати весь коментар
30.07.2021 17:21 Відповісти
Она вроде Гарвард закончила, но всё равно в точку.
показати весь коментар
30.07.2021 17:29 Відповісти
Главное что не Трускавец!
показати весь коментар
30.07.2021 17:31 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
30.07.2021 17:32 Відповісти
В https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 году окончила магистратуру https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A4._%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8 Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6_(%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81) Кембридже в США
Помимо молдавского владеет румынским, русским, английским и испанским языками.

А какими языками владеет бубочка и Ермак ?
показати весь коментар
30.07.2021 17:32 Відповісти
Виртуозными языками, мадам!
показати весь коментар
30.07.2021 17:33 Відповісти
Только, боюсь, дама из Молдовы на это не поведется....
показати весь коментар
30.07.2021 17:34 Відповісти
Изящно-матёрными.
показати весь коментар
30.07.2021 17:46 Відповісти
Говяжьими...
показати весь коментар
30.07.2021 18:02 Відповісти
По идее, Санду потребует его вернуть. А вот далее будет точно не цирк
показати весь коментар
30.07.2021 17:23 Відповісти
чаусу будет предложена должность от которой не можно отказаться
показати весь коментар
30.07.2021 18:03 Відповісти
🔥🔥🔥🤘 доедаю третью пачку попкорна. огонь сериал.
показати весь коментар
30.07.2021 17:20 Відповісти
Населению нравится. Абы о тарифах и ценах не вспоминали. А заодно о том, как он исчез из Молдовы.
показати весь коментар
30.07.2021 17:27 Відповісти
А у этого мальчика в трусиках какое вообще гражданство? Он же, вроде, у молдован что то просил...
показати весь коментар
30.07.2021 17:21 Відповісти
і не допросився
показати весь коментар
30.07.2021 17:23 Відповісти
Жаль, было бы намного интересней если бы он был уже гражданином Молдовы...
показати весь коментар
30.07.2021 17:24 Відповісти
слуга народа 5й сезон вторая серия
показати весь коментар
30.07.2021 17:23 Відповісти
Скоты...новый сезон..😀
показати весь коментар
30.07.2021 17:25 Відповісти
НПУ отбил Чауса у ГРУ. Потом СБУ у НПУ. Потом НАБУ у СБУ. Кто следующий?
показати весь коментар
30.07.2021 17:24 Відповісти
может молдавани терь перехватят у НАБУ и обратно его в Молдову?))
В этой истории уже ничего не удивит..
показати весь коментар
30.07.2021 17:31 Відповісти
Раздутая тема Чауса очередной медиажупел доя отвлечения внимания, чтобы редакторам рейтинговых порталов было о чем писать. А тем временем Ермака снимать надо, пока мы государствееность не утратили.
показати весь коментар
30.07.2021 17:26 Відповісти
Ермак вторичен. Причина в "папе" зеленой пошести

Чауса везуть в НАБУ. Напевно, це буде арешт, - адвокат Балан - Цензор.НЕТ 2046
показати весь коментар
30.07.2021 17:28 Відповісти
Чауса спочатку викрали , та привезли до Києва ,
потім знову викрали і в одних труханах відвезли до Вінниці ,
а сьогодні знову до Києва😂😂😂
Цирк продовжується ...)
показати весь коментар
30.07.2021 17:27 Відповісти
Сценаристы квартала по другому не могут. За что не берутся -- все превращают в квартал.
показати весь коментар
30.07.2021 17:30 Відповісти
щас чаус дасть чістосєрдєчноє на баригу, все канали пакажут...і все афігеют
показати весь коментар
30.07.2021 17:30 Відповісти
при шмарклi жодного дня без ганьби...цирк на дротi без перерви...




Чауса везуть в НАБУ. Напевно, це буде арешт, - адвокат Балан - Цензор.НЕТ 509
показати весь коментар
30.07.2021 17:37 Відповісти
По ходу пора выпускать Киву на сцену....
показати весь коментар
30.07.2021 17:38 Відповісти
Буде прикольно, якщо його перехоплять спецслужби Молдавії
показати весь коментар
30.07.2021 17:57 Відповісти
чи не забаго виявилось у цього хабарника адвокатів? То хто з них його справжній захисник?
показати весь коментар
30.07.2021 18:01 Відповісти
напевне йому обируть арешт із альтернативною заставою, сплатившу яку він вийде із СІЗО...і знову втече в Молдову)))
показати весь коментар
30.07.2021 18:02 Відповісти
Сериал продолжается, интересно что придумает нелох)
показати весь коментар
30.07.2021 18:04 Відповісти
...у ЄС напружились.
показати весь коментар
30.07.2021 18:10 Відповісти
Чауса везуть в НАБУ. Напевно, це буде арешт, - адвокат Балан - Цензор.НЕТ 6505
показати весь коментар
30.07.2021 18:13 Відповісти
да уж...)
показати весь коментар
30.07.2021 18:16 Відповісти
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ
.
показати весь коментар
30.07.2021 18:19 Відповісти
Ніпуя йому не буде в коайньому випадку заберуть в ОП
показати весь коментар
30.07.2021 18:47 Відповісти
из НАБУ делают отмазку от ОП(офиса путенга) в Украине
показати весь коментар
30.07.2021 18:48 Відповісти
Как же зеленки пели, что не воровали это чмо в соседней стране. Как можно быть настолько примитивно лживыми?
показати весь коментар
30.07.2021 22:55 Відповісти
 
 