Чауса везуть в НАБУ. Напевно, це буде арешт, - адвокат Балан. ВIДЕО

Екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, виявленого в одному з сіл Вінницької області, везуть до Києва в Національне антикорупційне бюро України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це повідомив адвокат Чауса Юліан Балан.

"Я поспілкувався з його адвокатом з Києва, ми дізналися, що його зараз везуть у НАБУ. Поспілкувався з його дружиною, вона стверджує, що це він, і фотографія, напевно, досить свіжа. Припускаю, що це єдина можливість легалізувати його перебування на території України після того, як його викрали, і той факт, що він зараз з'явився і його взяли в СБУ або НАБУ або інші органи, - напевно, це буде арешт і далі кримінальне провадження у справі, в якій він був оголошений в розшук", - розповів адвокат.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.