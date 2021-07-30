Чауса везут в НАБУ. Наверное, это будет арест, - адвокат Балан. ВИДЕО

Экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, обнаруженного в одном из сел Винницкой области, везут в Киев в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом сообщил адвокат Чауса Юлиан Балан.

"Я пообщался с его адвокатом из Киева, мы узнали, что его сейчас везут в НАБУ. Пообщался с его женой, она утверждает, что это он, и фотография, наверное, довольно свежая. Предполагаю, что это единственная возможность легализовать его нахождение на территории Украины после того, как его похитили, и тот факт, что он сейчас появился и его взяли в СБУ или НАБУ или другие органы, - наверное, это будет арест и далее уголовное производство по делу, которому он был объявлен в розыск", - рассказал он.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

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