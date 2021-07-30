РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8317 посетителей онлайн
Новости Видео
10 210 53

Чауса везут в НАБУ. Наверное, это будет арест, - адвокат Балан. ВИДЕО

Экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, обнаруженного в одном из сел Винницкой области, везут в Киев в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом сообщил адвокат Чауса Юлиан Балан.

"Я пообщался с его адвокатом из Киева, мы узнали, что его сейчас везут в НАБУ. Пообщался с его женой, она утверждает, что это он, и фотография, наверное, довольно свежая. Предполагаю, что это единственная возможность легализовать его нахождение на территории Украины после того, как его похитили, и тот факт, что он сейчас появился и его взяли в СБУ или НАБУ или другие органы, - наверное, это будет арест и далее уголовное производство по делу, которому он был объявлен в розыск", - рассказал он.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники СБУ везут Чауса в Киев, - адвокат Кравец. ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (4241) Чаус Николай (330)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
Вы лучше расскажите, как вы его из Молдовы выкрали.
Чауса везут в НАБУ. Наверное, это будет арест, - адвокат Балан - Цензор.НЕТ 6391
показать весь комментарий
30.07.2021 17:19 Ответить
+20
Санду умеет расставить точки - вот что значит выпускница Кембриджа
показать весь комментарий
30.07.2021 17:21 Ответить
+16
Ермак вторичен. Причина в "папе" зеленой пошести

Чауса везуть в НАБУ. Напевно, це буде арешт, - адвокат Балан - Цензор.НЕТ 2046
показать весь комментарий
30.07.2021 17:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
убогая вошь
показать весь комментарий
30.07.2021 17:14 Ответить
Джентльмены Удачи.

- Иди сюда. У тебя какой срок был?

- Один год! А теперь еще три припаяют... побег, статья 188.
показать весь комментарий
30.07.2021 17:28 Ответить
вы ничего не понимаете!
Консерватор для ЗЕбила это как ядерная бомба в руках обезьянки Арахамии.
Теперь они Пороха и его порохоботов затерроризируют - будут шантаживать ради бочки варенья и ящика печенья
показать весь комментарий
30.07.2021 17:31 Ответить
"Рішення про викрадення судді Чауса ухвалювали глава ОПУ та два його заступники, - журналіст-розслідувач". Зацікавлена особа - Смірнов з ОПУ.
https://from-ua.com/news/594466-rishennya-pro-vikradennya-suddi-chausa-uhvalyuvali-glava-opu-ta-dva-iogo-zastupniki-zhurnalist-rozsliduvach.html
показать весь комментарий
30.07.2021 17:51 Ответить
Через рік буде інтервю на Г+Г з Бубочкою і там знову Ермака відмажуть.
показать весь комментарий
30.07.2021 21:03 Ответить
Оправдают,да еще восстановят на работе-заезженный сценарий,лохи уже руки потирают,проснитесь,в какой стране живете..
показать весь комментарий
30.07.2021 17:17 Ответить
ніжку табуретки всунуть в анал
показать весь комментарий
30.07.2021 17:22 Ответить
Силовики, прокуроры, судьи итдитп отдыхают в отдельных учреждениях.

Там шо одна банка закопана, на то и будет весь упор. Кнутом или пряником будут спрашивать за остальные баночки, смотря как будет сопротивляться экспроприации, давить будут шо сидельци, шо администрация.

Встрял Чаус по полной, судья должен вроде быть с кукухой но банки говорят о противоположном. Интересно они у нас все с заскоком?
показать весь комментарий
30.07.2021 18:05 Ответить
И самое гнусное, что, на всеобщий вопрос общества о том, что же это в стране происходит, ни Зеленский лично, ни его шавки от Безуглой до Арахамии просто не дадут никакого вразумительного ответа!
показать весь комментарий
30.07.2021 17:17 Ответить
Всем руководит генеральный секретарь конгресса всей власти Ермак .😀
С него и надо спрашивать
показать весь комментарий
30.07.2021 17:23 Ответить
Вы лучше расскажите, как вы его из Молдовы выкрали.
Чауса везут в НАБУ. Наверное, это будет арест, - адвокат Балан - Цензор.НЕТ 6391
показать весь комментарий
30.07.2021 17:19 Ответить
Санду умеет расставить точки - вот что значит выпускница Кембриджа
показать весь комментарий
30.07.2021 17:21 Ответить
Она вроде Гарвард закончила, но всё равно в точку.
показать весь комментарий
30.07.2021 17:29 Ответить
Главное что не Трускавец!
показать весь комментарий
30.07.2021 17:31 Ответить
😀😀😀
показать весь комментарий
30.07.2021 17:32 Ответить
В https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 году окончила магистратуру https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A4._%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8 Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6_(%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81) Кембридже в США
Помимо молдавского владеет румынским, русским, английским и испанским языками.

А какими языками владеет бубочка и Ермак ?
показать весь комментарий
30.07.2021 17:32 Ответить
Виртуозными языками, мадам!
показать весь комментарий
30.07.2021 17:33 Ответить
Только, боюсь, дама из Молдовы на это не поведется....
показать весь комментарий
30.07.2021 17:34 Ответить
Изящно-матёрными.
показать весь комментарий
30.07.2021 17:46 Ответить
Говяжьими...
показать весь комментарий
30.07.2021 18:02 Ответить
По идее, Санду потребует его вернуть. А вот далее будет точно не цирк
показать весь комментарий
30.07.2021 17:23 Ответить
чаусу будет предложена должность от которой не можно отказаться
показать весь комментарий
30.07.2021 18:03 Ответить
🔥🔥🔥🤘 доедаю третью пачку попкорна. огонь сериал.
показать весь комментарий
30.07.2021 17:20 Ответить
Населению нравится. Абы о тарифах и ценах не вспоминали. А заодно о том, как он исчез из Молдовы.
показать весь комментарий
30.07.2021 17:27 Ответить
А у этого мальчика в трусиках какое вообще гражданство? Он же, вроде, у молдован что то просил...
показать весь комментарий
30.07.2021 17:21 Ответить
і не допросився
показать весь комментарий
30.07.2021 17:23 Ответить
Жаль, было бы намного интересней если бы он был уже гражданином Молдовы...
показать весь комментарий
30.07.2021 17:24 Ответить
слуга народа 5й сезон вторая серия
показать весь комментарий
30.07.2021 17:23 Ответить
Скоты...новый сезон..😀
показать весь комментарий
30.07.2021 17:25 Ответить
НПУ отбил Чауса у ГРУ. Потом СБУ у НПУ. Потом НАБУ у СБУ. Кто следующий?
показать весь комментарий
30.07.2021 17:24 Ответить
может молдавани терь перехватят у НАБУ и обратно его в Молдову?))
В этой истории уже ничего не удивит..
показать весь комментарий
30.07.2021 17:31 Ответить
Раздутая тема Чауса очередной медиажупел доя отвлечения внимания, чтобы редакторам рейтинговых порталов было о чем писать. А тем временем Ермака снимать надо, пока мы государствееность не утратили.
показать весь комментарий
30.07.2021 17:26 Ответить
Ермак вторичен. Причина в "папе" зеленой пошести

Чауса везуть в НАБУ. Напевно, це буде арешт, - адвокат Балан - Цензор.НЕТ 2046
показать весь комментарий
30.07.2021 17:28 Ответить
Чауса спочатку викрали , та привезли до Києва ,
потім знову викрали і в одних труханах відвезли до Вінниці ,
а сьогодні знову до Києва😂😂😂
Цирк продовжується ...)
показать весь комментарий
30.07.2021 17:27 Ответить
Сценаристы квартала по другому не могут. За что не берутся -- все превращают в квартал.
показать весь комментарий
30.07.2021 17:30 Ответить
щас чаус дасть чістосєрдєчноє на баригу, все канали пакажут...і все афігеют
показать весь комментарий
30.07.2021 17:30 Ответить
при шмарклi жодного дня без ганьби...цирк на дротi без перерви...




Чауса везуть в НАБУ. Напевно, це буде арешт, - адвокат Балан - Цензор.НЕТ 509
показать весь комментарий
30.07.2021 17:37 Ответить
По ходу пора выпускать Киву на сцену....
показать весь комментарий
30.07.2021 17:38 Ответить
Буде прикольно, якщо його перехоплять спецслужби Молдавії
показать весь комментарий
30.07.2021 17:57 Ответить
чи не забаго виявилось у цього хабарника адвокатів? То хто з них його справжній захисник?
показать весь комментарий
30.07.2021 18:01 Ответить
напевне йому обируть арешт із альтернативною заставою, сплатившу яку він вийде із СІЗО...і знову втече в Молдову)))
показать весь комментарий
30.07.2021 18:02 Ответить
Сериал продолжается, интересно что придумает нелох)
показать весь комментарий
30.07.2021 18:04 Ответить
...у ЄС напружились.
показать весь комментарий
30.07.2021 18:10 Ответить
Чауса везуть в НАБУ. Напевно, це буде арешт, - адвокат Балан - Цензор.НЕТ 6505
показать весь комментарий
30.07.2021 18:13 Ответить
да уж...)
показать весь комментарий
30.07.2021 18:16 Ответить
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ
.
показать весь комментарий
30.07.2021 18:19 Ответить
Ніпуя йому не буде в коайньому випадку заберуть в ОП
показать весь комментарий
30.07.2021 18:47 Ответить
из НАБУ делают отмазку от ОП(офиса путенга) в Украине
показать весь комментарий
30.07.2021 18:48 Ответить
Как же зеленки пели, что не воровали это чмо в соседней стране. Как можно быть настолько примитивно лживыми?
показать весь комментарий
30.07.2021 22:55 Ответить
 
 