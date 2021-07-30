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Сотрудники СБУ везут Чауса в Киев, - адвокат Кравец. ВИДЕО

Беглого экс-судью Николая Чауса, которого обнаружили в селе в Винницкой области, вскоре доставят в Киев.

Об этом адвокат семьи Чауса Ростислав Кравец заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Кравца, ему удалось связаться с детективом НАБУ, который подтвердил, что Чауса везут в столицу.

Читайте: НАБУ просит передать им Чауса: пока что правоохранители на связь с детективами не выходили

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении

Автор: 

адвокат (1439) СБУ (20125) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+27
А что вы ждали?
Сотрудники СБУ везут Чауса в Киев, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 2497
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30.07.2021 16:28 Ответить
+18
Судя по прикиду пациента, везут его на «Рейвах-прайд»
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30.07.2021 16:22 Ответить
+17
Уже вторую пачку попкорна доедаю. Вот это шоу!🔥🔥🔥🤘
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30.07.2021 16:27 Ответить
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Везуть мабуть прям в трусіках... как Ісус весь такой..
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30.07.2021 17:02 Ответить
Престройка Перестроечного процесса и Ускорение дадут результат....осталось ввести Хозрасчет и всем будет всемирное счастье...
М.С.Горбачев 1986 год,после встречи с Рейганом...
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30.07.2021 17:07 Ответить
Где то на яхте Катина полыхает пердак...
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30.07.2021 17:10 Ответить
Зеленского срочно в Рейкьявик,и Байдена туда же...,повторить подвиг Рейгана 1986 года
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30.07.2021 17:10 Ответить
И самое гнусное, что, на всеобщий вопрос общества о том, что же это в стране происходит, ни Зеленский лично, ни его шавки от Безуглой до Арахамии просто не дадут никакого вразумительного ответа!
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30.07.2021 17:12 Ответить
Зеля вирішив через Чауса наїхати на Порошенка щоб Байдена шантажувати. Яке воно, вони недолугі і передбачувані.
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30.07.2021 17:14 Ответить
Отставка Авакова,которому надоел этот цирк Шапито...,а далее с корабля бегут... цепочкой...
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30.07.2021 17:15 Ответить
Как бы он нечаянно семь раз на вилку не упал, а то дороги не ровные, машину сбу может расшатать.
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30.07.2021 17:31 Ответить
з сраною шмарклею нема i одного дня без ганьби...
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30.07.2021 17:34 Ответить
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ .
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30.07.2021 18:23 Ответить
А вот кто подставил янелоха с этим Чаусом?Вопрос открытый.Мутная история как и всё пребывание скользкого Зе при власти.
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30.07.2021 18:28 Ответить
"хоть посмеёмся"(с).. - да, 73%зебилы, зробылы сэ-бэ разом?
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30.07.2021 18:36 Ответить
Интересно, Чаус - вор и коррупционер, но так как за него переживают свидетели пришествия сывочолого мессии просто умиляет
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30.07.2021 19:01 Ответить
Співробітники СБУ везуть Чауса до Києва, - адвокат Кравець - Цензор.НЕТ 1245
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30.07.2021 19:22 Ответить
УБЕЙТЕ ЕГО И ДЕЛО С КОНЦОМ!!! ОН УЖЕ УТОМИЛ!.
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30.07.2021 19:50 Ответить
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