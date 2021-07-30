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Новини
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Співробітники СБУ везуть Чауса до Києва, - адвокат Кравець. ВIДЕО

Співробітники СБУ везуть Чауса до Києва, - адвокат Кравець. ВIДЕО

Втікача і екссуддю Миколу Чауса, якого виявили в селі у Вінницькій області, незабаром доставлять до Києва.

Про це адвокат сім'ї Чауса Ростислав Кравець заявив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Кравця, йому вдалося зв'язатися з детективом НАБУ, який підтвердив, що Чауса везуть до столиці.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

адвокат (944) СБУ (13057) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+27
А что вы ждали?
Сотрудники СБУ везут Чауса в Киев, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 2497
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30.07.2021 16:28 Відповісти
+18
Судя по прикиду пациента, везут его на «Рейвах-прайд»
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30.07.2021 16:22 Відповісти
+17
Уже вторую пачку попкорна доедаю. Вот это шоу!🔥🔥🔥🤘
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30.07.2021 16:27 Відповісти
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Везуть мабуть прям в трусіках... как Ісус весь такой..
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30.07.2021 17:02 Відповісти
Престройка Перестроечного процесса и Ускорение дадут результат....осталось ввести Хозрасчет и всем будет всемирное счастье...
М.С.Горбачев 1986 год,после встречи с Рейганом...
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30.07.2021 17:07 Відповісти
Где то на яхте Катина полыхает пердак...
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30.07.2021 17:10 Відповісти
Зеленского срочно в Рейкьявик,и Байдена туда же...,повторить подвиг Рейгана 1986 года
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30.07.2021 17:10 Відповісти
И самое гнусное, что, на всеобщий вопрос общества о том, что же это в стране происходит, ни Зеленский лично, ни его шавки от Безуглой до Арахамии просто не дадут никакого вразумительного ответа!
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30.07.2021 17:12 Відповісти
Зеля вирішив через Чауса наїхати на Порошенка щоб Байдена шантажувати. Яке воно, вони недолугі і передбачувані.
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30.07.2021 17:14 Відповісти
Отставка Авакова,которому надоел этот цирк Шапито...,а далее с корабля бегут... цепочкой...
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30.07.2021 17:15 Відповісти
Как бы он нечаянно семь раз на вилку не упал, а то дороги не ровные, машину сбу может расшатать.
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30.07.2021 17:31 Відповісти
з сраною шмарклею нема i одного дня без ганьби...
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30.07.2021 17:34 Відповісти
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ .
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30.07.2021 18:23 Відповісти
А вот кто подставил янелоха с этим Чаусом?Вопрос открытый.Мутная история как и всё пребывание скользкого Зе при власти.
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30.07.2021 18:28 Відповісти
"хоть посмеёмся"(с).. - да, 73%зебилы, зробылы сэ-бэ разом?
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30.07.2021 18:36 Відповісти
Интересно, Чаус - вор и коррупционер, но так как за него переживают свидетели пришествия сывочолого мессии просто умиляет
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30.07.2021 19:01 Відповісти
Співробітники СБУ везуть Чауса до Києва, - адвокат Кравець - Цензор.НЕТ 1245
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30.07.2021 19:22 Відповісти
УБЕЙТЕ ЕГО И ДЕЛО С КОНЦОМ!!! ОН УЖЕ УТОМИЛ!.
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30.07.2021 19:50 Відповісти
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