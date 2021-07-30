Бутусов: Співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку

Після затримання втікача екссудді Миколи Чауса в селі Мазурівка Вінницькій області туди прибула група співробітників СБУ, яка буквально відбила його у поліцейських і вивезла в невідомому напрямку.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні в село Мазурівка Вінницької області до сільського старости з'явився суддя-втікач і корупціонер Микола Чаус, який перебуває в розшуку Національного антикорупційного бюро. Після повідомлення про виявлення Чауса він був затриманий нарядом поліції для доставки в суд, арешту та подальшої передачі слідчому органу - НАБУ. Однак після затримання в село прибула група співробітників СБУ Вінницької області, які буквально відбили Чауса у наряду Могилів-Подільського районного відділення поліції і вивезли Чауса в невідомому напрямку", - повідомляє журналіст.

За даними Бутусова, детективи НАБУ звернулися в поліцію з вимогою затримати втікача екссуддю. І тепер у Вінницькій області розшукують співробітників СБУ, які викрали Чауса у поліції.

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"За даними джерел Цензор.НЕТ, Чауса звільнили за планом, розробленим в Офісі Президента. Він утримувався на базі ГУР МО і погодився співпрацювати з Офісом Президента під гарантію передачі його справи в СБУ від НАБУ, уникнення кримінальної відповідальності за корупцію. Це означає, що СБУ пред'явить Чаусу обвинувачення за статтями про незаконний перетин держкордону або будь-якою іншою статтею, яка перебуває в підслідності СБУ. І після цього від Генпрокуратури зажадають передати справу Чауса в СБУ", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими.