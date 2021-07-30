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Бутусов: Співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку

Бутусов: Співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку

Після затримання втікача екссудді Миколи Чауса в селі Мазурівка Вінницькій області туди прибула група співробітників СБУ, яка буквально відбила його у поліцейських і вивезла в невідомому напрямку.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні в село Мазурівка Вінницької області до сільського старости з'явився суддя-втікач і корупціонер Микола Чаус, який перебуває в розшуку Національного антикорупційного бюро. Після повідомлення про виявлення Чауса він був затриманий нарядом поліції для доставки в суд, арешту та подальшої передачі слідчому органу - НАБУ. Однак після затримання в село прибула група співробітників СБУ Вінницької області, які буквально відбили Чауса у наряду Могилів-Подільського районного відділення поліції і вивезли Чауса в невідомому напрямку", - повідомляє журналіст.

За даними Бутусова, детективи НАБУ звернулися в поліцію з вимогою затримати втікача екссуддю. І тепер у Вінницькій області розшукують співробітників СБУ, які викрали Чауса у поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. ФОТО

"За даними джерел Цензор.НЕТ, Чауса звільнили за планом, розробленим в Офісі Президента. Він утримувався на базі ГУР МО і погодився співпрацювати з Офісом Президента під гарантію передачі його справи в СБУ від НАБУ, уникнення кримінальної відповідальності за корупцію. Це означає, що СБУ пред'явить Чаусу обвинувачення за статтями про незаконний перетин держкордону або будь-якою іншою статтею, яка перебуває в підслідності СБУ. І після цього від Генпрокуратури зажадають передати справу Чауса в СБУ", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими.

Автор: 

Вінницька область (1034) Нацполіція (15325) СБУ (13057) Бутусов Юрій (3622) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+51
Цирк на дроті!
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30.07.2021 15:33 Відповісти
+43
Зелені гниди
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30.07.2021 15:33 Відповісти
+38
щас Медведчук прочтет эту новость, повесит электронный браслет на свою собаку, и полетит на ужин к лилиПутину.. ну так чисто, что б быть в тренде..
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30.07.2021 15:34 Відповісти
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Мусора с СБУшниками подрались из-за судьи. Люди не пострадали.
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30.07.2021 15:53 Відповісти
СБУшники применили кавалерию и танки, как тут с ними драться.
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30.07.2021 16:06 Відповісти
Одна часть правящего Украиной воровского кодлана Коломойского не договорилась с другой частью. Авакова уже нет , Монастырского ещё нет. Договорятся. Как договариваются шакалы и гиены.
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30.07.2021 15:56 Відповісти
Два этих клана не договорились, а бубочка страдает. Стоило Авакову уйти, как сразу злые люди, наверное порохоботы, отняли герыча на миллиард, потом конопли на 300 миллионов, а вчера опять конфисковали конопли не 82 миллиона. Ничего, вот Монастырский придет и никто не посмеет обижать бубочку оманского.
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30.07.2021 16:14 Відповісти
У 2019-му клан Коломойського переміг клан Порошенка. А НАБУ - це не клани. НАБУ - це і є УКРАЇНА.
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30.07.2021 21:15 Відповісти
группа сотрудников СБУ, которая буквально отбила его у полицейских
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30.07.2021 21:46 Відповісти
я уже не могу читать новости, сомали плять
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30.07.2021 15:57 Відповісти
В Сомали дела лучше. Там оффшор запрещ'н.
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30.07.2021 16:36 Відповісти
Зробили з клоуна президента, то він з усієї країни зробив цирк.
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30.07.2021 15:57 Відповісти
Мдя, сбушники у нас м'яко кажучи дійсно з Кварталу, ну добре, викрали Чауса, сховали, так він бл.. втік від них і прийшов в село здаватись, вони про це дізнаються зі ЗМІ і їдуть відбивати, професіоналізм супер.
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30.07.2021 15:58 Відповісти
Ніби його =вкрав= ГУР.
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31.07.2021 00:17 Відповісти
А как трещали трещетки разных мастей вот здесь на форуме , что НАБУ нэдиездатна и за зря едят свою булку с маслом и красной та черной икрой. А вот и не зря. Данный случай это в очередной раз подтверждает. Для Вовы , это очередной прокол. А Чаус становится ценной фигурой с компроматом на прошлого и нынешнего президентов. Надеюсь он доживет до глубокой старости , и когда нибудь нам раскажет мноооо-го интересного.
Дай Бог ему здоровья.
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30.07.2021 15:59 Відповісти
А НАБУ тут до чого, картку на розшук виставили і все? Де НАБУшники з Могильова чи з Вінниці , чого не приїхали і не забрали Чауса?
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30.07.2021 16:01 Відповісти
Статью выше читал? Буквы розумиешь?
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30.07.2021 16:06 Відповісти
Читав, але не знайщов відповіді, чому набушники не приїхали за Чаусом.
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30.07.2021 16:08 Відповісти
Не прилетели на самолете Airbus А380.
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30.07.2021 16:20 Відповісти
Плохо читал. Чаус был в розыске. В селе Цюрюпинск был задержан полицией. С какого перепугу НАБУ было отбивать Чауса у полиции , как это сделала СБУ? На все есть законные процедуры. Да и набушников по сравнению с эсбэушниками гулькин пуй. А Вова за свои канделябры еще ответит.
А ты наверное один из тех , кто считает , что НАБУ бесполезна? Скорей всего.
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30.07.2021 16:21 Відповісти
Когда нет проколов , так не палятся. НАБУ возбуждало дело , подавало в розыск . Каким боком здесь СБУ? Это первый прокол.
Прокол второй.
Как Чаус попал в Молдову , кто ему помог?
И третий , думаю не последний.
Как Чаус оказался в Украине колы прэзыдэнт на всю страну обьявляет , что он к этому делу не причастен ? Ни сном , ни духом.
Когда нет проколов то так не кипишуют , и СБУ не прикрываются.
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30.07.2021 18:25 Відповісти
Я так понял на форуме идет перекидывание какашек от Пеци к Вове и обратно. Продолжайте "друзья", все это только на благо страны.
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30.07.2021 19:02 Відповісти
Так согласен с этим. Полностью.
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30.07.2021 19:37 Відповісти
Суддю-хабарника Миколу Чауса викрали з Молдови, аби примусити його не давати свідчень проти заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова, адже той допомагав екссудді переховуватися в Україні до його втечі в Молдову, і такі свідчення стали б великим ударом по команді президента Володимира Зеленського.


Про це в ефірі програми "Час Ч" на https://www.5.ua/ "5 каналі" сказав журналіст Олег Єльцов.
За його словами, в операції з вивезення Чауса до України були задіяні 10 осіб.
"Люди військові, офіцери. Прізвища трьох я вже оприлюднив. До речі, це підтверджує слова міністра внутрішніх справ Молдови, що знайдене листування викрадачів державною українською мовою. За що ми їм щиро дякуємо, безумовно, це патріоти", - зазначив журналіст.

"Щодо організації викрадення. На мою думку, пан Чаус жодного інтересу для наших спецслужб, які здійснюють операції за межами країни, не становив. Підстав для його викрадення, безумовно, не було. Ну хто він такий - таких хабарників у нас греблю гати. Якщо ми всіх таких почнемо викрадати за кордоном, ми пересваримося з усім світом", - впевнений Єльцов.
"Цікавість персони Чауса полягає в одному - свого часу він втік від нашого слідства та правосуддя. І зараз НАБУ розслідує, якщо не помиляюся, два кримінальних провадження, де саме з'ясовуються обставини його втечі з України. Там дуже цікаво, і фігурують дуже цікаві люди - там є такий собі заступник голови Офісу президента Смирнов, який, за даними НАБУ, відповідав за переховування Чауса в Україні до його від'їзду, до моменту його відбуття з України", - пояснив він.
"За словами адвоката Чауса, зараз у Молдові розглядаються два його позови в судах - в одному він оскаржує наш запит про екстрадицію, а в другому він оскаржує відмову йому в наданні політичного притулку. Що цікаво, адвокат каже, що у квітні вже могло вирішитися це питання", - зазначив журналіст.
"Безумовно, це не самодіяльність. Люди військові - їм дали команду, вони її виконали. За моїми відомостями, минулого тижня в ОП була нарада за участю Єрмака, того самого Смирнова і голови, скажімо так, військової структури. Президент не був присутній", - зауважив Єльцов.
"Зверніть увагу, третій день ми про Чауса нічого не знаємо. Буцімто він на території України. Моя версія - з ним зараз активно працюють. Очевидно, його підводять до угоди зі слідством. Тобто - "за свої банки з доларами ти не сядеш, отримаєш умовно, а якщо ти нам їх ще принесеш куди треба, то, може, ще й мантію повернемо", таке припущення. Але у відповідь він має гарантувати, що він даватиме "правильні" свідчення. Тобто свідчення проти Бурби, який теж буцімто мав стосунок до його втечі, і він не має давати свідчень проти Смирнова, бо це буде величезна ганьба і удар по команді Зеленського - така моя версія того, що відбувається", - вважає журналіст.
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30.07.2021 16:00 Відповісти
какой прекрасный детектив можно написать
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30.07.2021 16:02 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ УЖЕ ДАЖЕ НЕ КЛОУН. ОН ПОЗОР И ПОСМЕШИЩЕ УКРАИНЫ.
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30.07.2021 16:03 Відповісти
Бутусов: Співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку - Цензор.НЕТ 7349
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31.07.2021 00:35 Відповісти
ХОРОШО, ЧТО ОБОШЛОСЬ БЕЗ СТРЕЛЬБЫ И ЖЕРТВ. НА ЭТО СБУ И РАСЧИТЫВАЛО.
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30.07.2021 16:03 Відповісти
Колобок по українські.
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30.07.2021 16:03 Відповісти
Вы не видели тут мальчика в трусиках😄
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30.07.2021 16:04 Відповісти
Кто первый скажет, что Чаус - девочка, пусть бросит в меня камень
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30.07.2021 20:18 Відповісти
...А Малюк виріс... (майже цитата).
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30.07.2021 22:40 Відповісти
По логике - спецназ НАБУ должен отбить Чауса у СБУ!
Потом подключится ДБР и отобьет Чауса у НАБУ!
Дальше раздуплятся похитители из ГРУ, отобьют его у ДБР и....сплавят Чауса обратно в Молдову!
Конфликт с соседями улажен !
Зеля - геополитик года по версии "Картеля-95"......
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30.07.2021 16:04 Відповісти
в пылу борьбы не прикончат случайно Мыколу? на радость Педро? По-моему к этому все идет.
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30.07.2021 22:47 Відповісти
Страна, которой правят клоуны, превратилась в большой цирк. И почему-то я не удивлен
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30.07.2021 16:06 Відповісти
банки... 3-х літрові банки з доларам, також були з цією ***** - чаусом?
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30.07.2021 16:07 Відповісти
Снова патрульным выговор вынесут
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30.07.2021 16:08 Відповісти
когда комик у власти-народу не до смеха...
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30.07.2021 16:09 Відповісти
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30.07.2021 16:09 Відповісти
Зеля - катализатор хаоса в Украине.. спасибА 73%ным зебилам
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30.07.2021 16:11 Відповісти
"Пропал Чаус" вторая серия.
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30.07.2021 16:11 Відповісти
Реально шапито.
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30.07.2021 16:11 Відповісти
Ничего не напоминает?
----------------
Дальше - проще: разведке не составляло большого труда узнать о точной дате прилета Вольфа. На аэродроме Темпельхоф его ждали две машины: одна - тюремная, с бронированными дверцами и с тремя головорезами из охраны подземной тюрьмы гестапо, а в другой сидел бригадефюрер СС, начальник политической разведки рейха Вальтер Шелленберг. И к трапу самолета шли три головореза в черном, с дегенеративными лицами и интеллигентный, красивый, одетый для этого случая в щегольскую генеральскую форму Шелленберг. К дверце "Дорнье" подкатили трап, и вместо наручников холодные руки Вольфа сжали сильные пальцы Шелленберга.
Тюремщики в этой ситуации не рискнули арестовывать Вольфа - они лишь проследили за машиной Шелленберга...
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30.07.2021 16:15 Відповісти
Відосік для піпла...
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30.07.2021 16:16 Відповісти
у полиции отбили подозреваемого... почему в полицию не обратились? хотя стоп..
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30.07.2021 16:18 Відповісти
Ждем шедевра от Рыбникова...
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30.07.2021 16:19 Відповісти
После долгих и мучительнвх схваток клоуны разродились клоунадой . После антракта ждем следующий цирковой номер .
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30.07.2021 16:26 Відповісти
Лютий треш в стране где правит шут марионетка одни силовики отбивают у других это не государство а ОПГ правоохранительных и судейских органов
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30.07.2021 16:35 Відповісти
Чауса похитили в Молдове, что-бы он дал показания на Порошенко, поэтому его держали где-то скрытно, но когда Санду в лоб спросила клоунов, где он им пришлось выкручиваться. Посмотрим, что дальше будет. Если уговорят дать надуманные показания против Порошенко - выпустят.
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30.07.2021 16:39 Відповісти
Чаус тепер скаже все, що «попросять». Бо де його тримали, і до чого готували - велике питання.
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30.07.2021 17:45 Відповісти
Под следствием генерал из службы тыла ЗСУ. Там, как и с Аль Капоне - за убийства не посадили, но врезали срок за неуплату налогов. Так и с Порошенко. Экс-Голова Верховного Суда, Виктор Шишкин уже не один раз перечислял эпизоды, по которым Петру Порошенко можно смело инкриминировать ст. 111 ККУ, но скорее всего генерал не станет брать на себя роль главаря в деле закупок катеров, санитарных машин и бракованных смазочных материалов для бронетехники и сдаст и Полторака и Порошенко.
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30.07.2021 21:10 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1421095416393764864 32 мин СБУ отбило у милиции Чауса и увезло в неизвестном направлении.После такого сомневаться что страной правят бандиты, может только слабоумный
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30.07.2021 16:41 Відповісти
Так мінімум 73% і є слабі на голову.
І що ви їм хочете довести (питання риторичне)?
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30.07.2021 16:52 Відповісти
За даними МОЗ слабими на голову є майже третина (тобто 27%) населення. На відміну від придуманих шоколадними сектантами це офіційні дані.
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31.07.2021 00:20 Відповісти
Та до сраки ті офіційні дані.
Зелені нищать Україну.
Як назвати тих, хто привів їх до влади?
Правильно - дибіли.
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31.07.2021 09:53 Відповісти
Зелених привів до влади гетьман, який повністю провалив свою каденцію, просрав все, що можна просрати та 27% його недоумкуватих сектантів...
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31.07.2021 14:33 Відповісти
Гетьман не білий і пухнастий, але Україну не здавав.
Мав підтримку Заходу.
Добився томосу (тим самим суттєво зменшив вплив ФСБ через московську церкву).
При ньому проводились успішні спецоперації проти окупантів та їх пособників.
Але 73% "хотіли миру, втомились від війни, не хотіли бариги" - це їм надули у вха з РФ.
У них не було бажання хоч трохи напружитись для відстоювання України.
І тепер їжте зелене лайно.
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02.08.2021 10:17 Відповісти
правит бабло. Похоже кто-то назначил за голову судьи огромное вознаграждение.
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30.07.2021 22:51 Відповісти
Вони правлять всі 30 років. Сумніватися в цьому може тільки недоумкуватий.
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31.07.2021 00:18 Відповісти
Бутусов: Співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямкут. Джерело: https://censor.net/ua/n3280040

Вся Україна тепер спостерігає за квесом по затриманню Чауса)

За сценарієм шапіто-95, тепер НАБУ мають відбити у співробітників СБУ Чауса і вивезти в невідомому напрямку або до Молдови, щоб цікавіше було)
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30.07.2021 16:51 Відповісти
Вообще читаете что пишут, фактически НАБУ это порошенковская контора, которой правит Сытник, шестерка Пети, СБУ фактически украли у Набу Чауса.
"По данным источников Цензор.НЕТ, Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе Президента. Он содержался на базе ГУР МО и согласился сотрудничать с Офисом Президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, избежания уголовной ответственности за коррупцию. Это значит, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям о незаконном пересечении госграницы либо любой другой статье, которая находится в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ", - подытожил Бутусов.Источник: https://censor.net/ru/n3280040Источник: https://censor.net/ru/n3280040
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30.07.2021 16:58 Відповісти
посміявся...
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30.07.2021 17:06 Відповісти
Многострадальный Чаус, мало того что сам бегал, так его перманентно похищают.
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30.07.2021 17:20 Відповісти
Добре, що мєнти чавусові хоч трусєля залишили...
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30.07.2021 22:44 Відповісти
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30.07.2021 22:51 Відповісти
Як же він там опинився в одних лиш трусілях як горе-коханець? -- Мабуть телепортом з Молдови. Навіть пляшку з кока-колою розвернули назвою від камери для фотки, мабуть щоб не рекламувати.
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30.07.2021 17:25 Відповісти
Чей же козырь этот Чаус а?) Гляди как за него дерутся)
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30.07.2021 17:43 Відповісти
аахах..как отбила палками что ли..ох и бред ))думаю передали и все по какой то процедуре и все с заполнением протоколов с печатками
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30.07.2021 18:06 Відповісти
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ .
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30.07.2021 18:24 Відповісти
А може то і не СБУшники були. От невдача, як же так вийшло.
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30.07.2021 19:10 Відповісти
Бутусов а ти не бачиш своєї відповідальності за приматів, які ти приручив??? ( Так-так це такий же довгий бан як і за здачу північного потоку два місяці тому)
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30.07.2021 21:10 Відповісти
Но зато следователи Молдовы уже сделали официальное заявление об окончании следствия по похищению Чауса - 12 сотрудников СБУ, Внешней разведки и ГУР и 2 сотрудника посольства Украины.
Топорная работа. (((
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30.07.2021 21:12 Відповісти
А доречі, коли вийде розшифровка розмови Турчинова з Байден Ом по здачі Криму????
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30.07.2021 21:13 Відповісти
Обалдеть))) это новые кремлядские методички выйдут?
Кто их будет сливать, пленками Бигуса журнашлюха или на кАналах г+г?
Цирк))
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30.07.2021 22:40 Відповісти
После задержания беглого экс-судьи Николая Чауса в селе Мазуровка Винницкой области туда прибыла группа сотрудников СБУ, которая буквально отбила его у полицейских и вывезла в неизвестном направлении. Источник: https://censor.net/ru/n3280040

ххх
я так подозреваю что и Бутусов, и дописувачи(некоторые) возмущаются фактом отбития Чауса СБУшниками у полицаев.

И почему-то нет возмущения по поводу того, что СБУшники прибыли отбить Чауса после того, как он полицаями был задержан. Т.е. кто-то слил инфу СБУшникам.
Но интересует Бутусова не это.
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30.07.2021 21:43 Відповісти
Какой не интересный спектакль. Даже его завязка - сплошной плагиат.
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30.07.2021 22:51 Відповісти
Я не могу понять тех людей, которые видят эту ситуацию смешной. Потому что тут министр МВД должен уже в колокола бить и требовать привлечения к ответственности СБУ шников, напавших на полицию!!! Вместо этого все делают вид, что ничего не произошло.
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30.07.2021 22:53 Відповісти
Ну теперь я спокоен.за безопасность Украины!!
Оказывается служба БЕЗОПАСНОСТИ Украины может не только китайцем с турками на базарах трусить но и ОТБИТЬ у полиции кого захочет!!!
Теперь ждем пресконференцию поцЗеденского с Монастырским!!
95 квартал в жизнь!!
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31.07.2021 05:22 Відповісти
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