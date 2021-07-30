Бутусов: Співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку
Після затримання втікача екссудді Миколи Чауса в селі Мазурівка Вінницькій області туди прибула група співробітників СБУ, яка буквально відбила його у поліцейських і вивезла в невідомому напрямку.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні в село Мазурівка Вінницької області до сільського старости з'явився суддя-втікач і корупціонер Микола Чаус, який перебуває в розшуку Національного антикорупційного бюро. Після повідомлення про виявлення Чауса він був затриманий нарядом поліції для доставки в суд, арешту та подальшої передачі слідчому органу - НАБУ. Однак після затримання в село прибула група співробітників СБУ Вінницької області, які буквально відбили Чауса у наряду Могилів-Подільського районного відділення поліції і вивезли Чауса в невідомому напрямку", - повідомляє журналіст.
За даними Бутусова, детективи НАБУ звернулися в поліцію з вимогою затримати втікача екссуддю. І тепер у Вінницькій області розшукують співробітників СБУ, які викрали Чауса у поліції.
"За даними джерел Цензор.НЕТ, Чауса звільнили за планом, розробленим в Офісі Президента. Він утримувався на базі ГУР МО і погодився співпрацювати з Офісом Президента під гарантію передачі його справи в СБУ від НАБУ, уникнення кримінальної відповідальності за корупцію. Це означає, що СБУ пред'явить Чаусу обвинувачення за статтями про незаконний перетин держкордону або будь-якою іншою статтею, яка перебуває в підслідності СБУ. І після цього від Генпрокуратури зажадають передати справу Чауса в СБУ", - підсумував Бутусов.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими.
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Дай Бог ему здоровья.
А ты наверное один из тех , кто считает , что НАБУ бесполезна? Скорей всего.
Прокол второй.
Как Чаус попал в Молдову , кто ему помог?
И третий , думаю не последний.
Как Чаус оказался в Украине колы прэзыдэнт на всю страну обьявляет , что он к этому делу не причастен ? Ни сном , ни духом.
Когда нет проколов то так не кипишуют , и СБУ не прикрываются.
Про це в ефірі програми "Час Ч" на https://www.5.ua/ "5 каналі" сказав журналіст Олег Єльцов.
За його словами, в операції з вивезення Чауса до України були задіяні 10 осіб.
"Люди військові, офіцери. Прізвища трьох я вже оприлюднив. До речі, це підтверджує слова міністра внутрішніх справ Молдови, що знайдене листування викрадачів державною українською мовою. За що ми їм щиро дякуємо, безумовно, це патріоти", - зазначив журналіст.
"Щодо організації викрадення. На мою думку, пан Чаус жодного інтересу для наших спецслужб, які здійснюють операції за межами країни, не становив. Підстав для його викрадення, безумовно, не було. Ну хто він такий - таких хабарників у нас греблю гати. Якщо ми всіх таких почнемо викрадати за кордоном, ми пересваримося з усім світом", - впевнений Єльцов.
"Цікавість персони Чауса полягає в одному - свого часу він втік від нашого слідства та правосуддя. І зараз НАБУ розслідує, якщо не помиляюся, два кримінальних провадження, де саме з'ясовуються обставини його втечі з України. Там дуже цікаво, і фігурують дуже цікаві люди - там є такий собі заступник голови Офісу президента Смирнов, який, за даними НАБУ, відповідав за переховування Чауса в Україні до його від'їзду, до моменту його відбуття з України", - пояснив він.
"За словами адвоката Чауса, зараз у Молдові розглядаються два його позови в судах - в одному він оскаржує наш запит про екстрадицію, а в другому він оскаржує відмову йому в наданні політичного притулку. Що цікаво, адвокат каже, що у квітні вже могло вирішитися це питання", - зазначив журналіст.
"Безумовно, це не самодіяльність. Люди військові - їм дали команду, вони її виконали. За моїми відомостями, минулого тижня в ОП була нарада за участю Єрмака, того самого Смирнова і голови, скажімо так, військової структури. Президент не був присутній", - зауважив Єльцов.
"Зверніть увагу, третій день ми про Чауса нічого не знаємо. Буцімто він на території України. Моя версія - з ним зараз активно працюють. Очевидно, його підводять до угоди зі слідством. Тобто - "за свої банки з доларами ти не сядеш, отримаєш умовно, а якщо ти нам їх ще принесеш куди треба, то, може, ще й мантію повернемо", таке припущення. Але у відповідь він має гарантувати, що він даватиме "правильні" свідчення. Тобто свідчення проти Бурби, який теж буцімто мав стосунок до його втечі, і він не має давати свідчень проти Смирнова, бо це буде величезна ганьба і удар по команді Зеленського - така моя версія того, що відбувається", - вважає журналіст.
Потом подключится ДБР и отобьет Чауса у НАБУ!
Дальше раздуплятся похитители из ГРУ, отобьют его у ДБР и....сплавят Чауса обратно в Молдову!
Конфликт с соседями улажен !
Зеля - геополитик года по версии "Картеля-95"......
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Дальше - проще: разведке не составляло большого труда узнать о точной дате прилета Вольфа. На аэродроме Темпельхоф его ждали две машины: одна - тюремная, с бронированными дверцами и с тремя головорезами из охраны подземной тюрьмы гестапо, а в другой сидел бригадефюрер СС, начальник политической разведки рейха Вальтер Шелленберг. И к трапу самолета шли три головореза в черном, с дегенеративными лицами и интеллигентный, красивый, одетый для этого случая в щегольскую генеральскую форму Шелленберг. К дверце "Дорнье" подкатили трап, и вместо наручников холодные руки Вольфа сжали сильные пальцы Шелленберга.
Тюремщики в этой ситуации не рискнули арестовывать Вольфа - они лишь проследили за машиной Шелленберга...
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1421095416393764864 32 мин СБУ отбило у милиции Чауса и увезло в неизвестном направлении.После такого сомневаться что страной правят бандиты, может только слабоумный
І що ви їм хочете довести (питання риторичне)?
Зелені нищать Україну.
Як назвати тих, хто привів їх до влади?
Правильно - дибіли.
Мав підтримку Заходу.
Добився томосу (тим самим суттєво зменшив вплив ФСБ через московську церкву).
При ньому проводились успішні спецоперації проти окупантів та їх пособників.
Але 73% "хотіли миру, втомились від війни, не хотіли бариги" - це їм надули у вха з РФ.
У них не було бажання хоч трохи напружитись для відстоювання України.
І тепер їжте зелене лайно.
Вся Україна тепер спостерігає за квесом по затриманню Чауса)
За сценарієм шапіто-95, тепер НАБУ мають відбити у співробітників СБУ Чауса і вивезти в невідомому напрямку або до Молдови, щоб цікавіше було)
"По данным источников Цензор.НЕТ, Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе Президента. Он содержался на базе ГУР МО и согласился сотрудничать с Офисом Президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, избежания уголовной ответственности за коррупцию. Это значит, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям о незаконном пересечении госграницы либо любой другой статье, которая находится в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ", - подытожил Бутусов.Источник: https://censor.net/ru/n3280040Источник: https://censor.net/ru/n3280040
Топорная работа. (((
Кто их будет сливать, пленками Бигуса журнашлюха или на кАналах г+г?
Цирк))
ххх
я так подозреваю что и Бутусов, и дописувачи(некоторые) возмущаются фактом отбития Чауса СБУшниками у полицаев.
И почему-то нет возмущения по поводу того, что СБУшники прибыли отбить Чауса после того, как он полицаями был задержан. Т.е. кто-то слил инфу СБУшникам.
Но интересует Бутусова не это.
Оказывается служба БЕЗОПАСНОСТИ Украины может не только китайцем с турками на базарах трусить но и ОТБИТЬ у полиции кого захочет!!!
Теперь ждем пресконференцию поцЗеденского с Монастырским!!
95 квартал в жизнь!!