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НАБУ повідомляє про затримання Чауса. ФОТО

НАБУ повідомляє про затримання Чауса. ФОТО

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали екссуддю-втікача Миколу Чауса в лікарні "Феофанія".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно в лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди", - сказано в повідомленні.

У НАБУ додали, що Чаусу вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.

"До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання", - уточнили в НАБУ.

НАБУ повідомляє про затримання Чауса 01

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляє з посиланням на свої джерела, що доставку Чауса на завтрашнє засідання суду гарантував особисто глава СБУ Іван Баканов.

"До Чауса допущені детективи НАБУ, вони контролюють підозрюваного", - зазначив Бутусов.

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Рішення про підслідність справи, за його даними, повинен завтра прийняти суддя ВАКС Володимир Воронько.

"Це рішення директору НАБУ Артему Ситнику і його співробітникам вдалося пробити попри на безпрецедентний і незаконний тиск з боку влади. Сьогодні НАБУ відкрило дві кримінальні справи проти керівництва СБУ. І це був би далеко не один фігурант", - додав Бутусов, пообіцявши розповісти про деталі пізніше.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.

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Автор: 

НАБУ (5061) Бутусов Юрій (3579) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+56
шапито 95й зелёный кварталь представляет
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03.08.2021 21:46
+50
Кто еще Чауса не ловил? Там спецназ рыбоохраны нигде не сидит в засаде?
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03.08.2021 21:50
+46
Зараз той чавус почне говорити, що його викрав Порошенко.
Для цього ж все затівали.
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03.08.2021 21:46
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та ховали його там від НАБУ. Бо на тюремну больнічку Чаус з клованом не домовлялися...
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03.08.2021 22:37 Відповісти
злочинець і в феофанію... там що маліна для всякого взброду? чому чавуса не направили в просту райлікарню?
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03.08.2021 22:18 Відповісти
там за звичай всі реальні злочинці ..а не шулупонь ...переховуються саме так..там і Насірова НАБУ затримувала, якого в клітчатій ковдрі платна ШМД із суда забирала...Напевне у Чайса вже теж така ковдра є ...і завтра йому теж стане зле....знову ж і начальник відділу комісійної СМЕ Валіахметов по якому розглядається обвинувальний акт в Печерському суду за підроблену експертизу по Насірову...може по Чайсу висновок зробити...та і інших яскравих експертів "з підозрами" там хоч пруд гати))
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03.08.2021 22:30 Відповісти
Кто призрак тот,"Еготутнет"?
Он вездесущь в своих семейных труселях,
В столице, на Владимирской он жил,
"Еготутнет" сказали там, идите ка все нах ...

Запомни, друже, не забудь и намотай на ус,
"Еготутнет", этО псевдО, а звать его - ЧАус...
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03.08.2021 22:23 Відповісти
То шо вытворяет сейчас зе, заслуживает самых низких оценок, но в таком случае те, кто его посадил в кресло не заслуживают никакой критики, одно презрения, и спасти остатки репутации может только харакири.
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03.08.2021 22:24 Відповісти
Тепер НАБУ квач
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03.08.2021 22:24 Відповісти
Когда за всем происходящим с Чаусом наблюдают уважаемые люди из ЕС и США, в головах у них по видимому вращается мысль-а Украина на самом деле это государство? Ну ладно, для потомственных дегенератов из 73- х, озабоченных более насущными вещами как-то пожрать, поржать и по..ть, никаких проблем канешна нет, но для цивилизованного человека нынешнее шапито смотрится отвратительным и смешным.
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03.08.2021 22:32 Відповісти
... только уже не смешно...
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03.08.2021 22:48 Відповісти
Ну чого? "Горячие головы", "Тупой и ещё тупее", "Такси" І так далі
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03.08.2021 23:04 Відповісти
Видалив коммент, бо хтось вище вже таке написав.
Так, "Аероплан", "Голий пістолет" та ін...
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03.08.2021 23:06 Відповісти
Не, ну нормальный ход? Бродил бомж в трусах по селу и через два дня уже в Феофании "лечится". Вава и Ко всю страну превратили в дешевый сериал....
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03.08.2021 22:58 Відповісти
Приоділи нашого "героя" Чауса в фірмовий "Абібас ": СБУ- погані а НАБУ хороші !
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04.08.2021 05:54 Відповісти
то що Пороха знову не посодют?
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03.08.2021 23:35 Відповісти
А часом не при Порошенкові порушили справу відносно Чауса, Не у 2016 році Чаус утік із України. То до чого тут збитий льотчик? Може Порошенко має відношення що Україна обіс...я з Молдовою через викрадення Чауса?
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04.08.2021 07:42 Відповісти
Порошенко - активний політик, єдиний з український екс-президентів. Переймається нагальними потребами України. Набагато більше, ніж ти, друзяка, сидячи на дивані. Будь таким же "збитим льотчиком".
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04.08.2021 10:01 Відповісти
Саме я - не дивлюсь і не слухаю його промови - вони мені не потрібні. Я диввлюсь на ті справи, щр він робив і робить на користь або на шкоду України.
Ви теж дивитесь на ті самі справи. І чому його рейтинг не росте серед ВАС - подумайте.
І скажіть мені, якщо буде на то Ваша воля.
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04.08.2021 17:07 Відповісти
Помрій. Це зебоби ще не заборонили.
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04.08.2021 11:14 Відповісти
У Феофанію його по швидкій прийняли, чи як ?
Як він туди потрапив ??
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03.08.2021 23:45 Відповісти
Напевно за протекцією "найвеличнішого"
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04.08.2021 06:58 Відповісти
+5
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04.08.2021 11:37 Відповісти
Здається, на Петра,на Медведчука вже стільки компромкту, а їм хоч хни. Тут так само буде.
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04.08.2021 01:43 Відповісти
Мені сподобався той ''компромат'' де Порох, будучи президентом, нелегально перейшов державний
кордон.
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04.08.2021 11:04 Відповісти
Та я кожен день через той компромат спотикаюсь. Зеленими придурками називається.
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04.08.2021 11:16 Відповісти
Так,саме порохова двуликість дала можливість прийти до влади зеленим. Те кіно про Голобородька для плебосу мало бути вилучене як антидержавницька стрічка. Порох грав на двох стільцях.
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04.08.2021 14:41 Відповісти
Це Ви з методички цитуєте, чи самі себе вмовляєте? Знаєте, 99% фільмів в тому чи іншому вигляді пропагують насилля, аморальність і т.д. Хто винуватий, що більше половини людей не має мозку, раз ведеться на всякі фільми? Я додивився до середини першої серії і на тому крапка. Стошнило. Чому решта взахльоб дивилися і уші розвішували? Вот в чем вопрос.
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04.08.2021 17:38 Відповісти
Такая "важная" особа! Лайфхак для мечтающих о славе.
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04.08.2021 05:33 Відповісти
чаус и литинант бакланов должны сидеть в соседних камерах --- охвицуцеры устроившие гонки в КИЕВЕ за судьей в трусиках должны быть уволены --- вова-квартальный должен записать видосик у масейчук-********** и что-то промычать для лохов . например что сбушники пенсионэры по своей инициативе украли из МОЛДОВЫ судью в трусиках ---- лохи схавают и все будут задоволэни
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04.08.2021 05:56 Відповісти
Чудны дела твои, Гоподи.
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04.08.2021 07:34 Відповісти
Продовження шоу Кварталу 95 про Голобородька. Фанати Кварталу 95 порадуються.
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04.08.2021 08:27 Відповісти
Вот злой *барыга*,придумал НАБУ,мешать зедебилам рекформы проводить,да мистер Юра?
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04.08.2021 08:47 Відповісти
Вот это сериал нам замутили, Сваты -12 отдыхают, хотя продюсер тот же.
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04.08.2021 09:01 Відповісти
1. Феофанія підпорядкована Державному управлінню справами.
2. Державне управління справами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1180/2002#Text є спеціальним державним органом з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів.
3. ДУС підпорядкований Президенту України (на даному етапі ермакузеленському).
4. то невже хтось досі вірить, що:
а) звичайний корупціонер перебуває в спецзакладі під захистом СБУ просто тому, що він про це попросив?
б) зеленське не намагатиметься якимсь чином використати чауса?
ганьба триває.
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04.08.2021 09:28 Відповісти
Спец.службы сделали свою работу.вернули преступника на Родину под суд.
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04.08.2021 10:36 Відповісти
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