НАБУ повідомляє про затримання Чауса. ФОТО

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали екссуддю-втікача Миколу Чауса в лікарні "Феофанія".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно в лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди", - сказано в повідомленні.

У НАБУ додали, що Чаусу вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.

"До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання", - уточнили в НАБУ.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляє з посиланням на свої джерела, що доставку Чауса на завтрашнє засідання суду гарантував особисто глава СБУ Іван Баканов.

"До Чауса допущені детективи НАБУ, вони контролюють підозрюваного", - зазначив Бутусов.

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Рішення про підслідність справи, за його даними, повинен завтра прийняти суддя ВАКС Володимир Воронько.

"Це рішення директору НАБУ Артему Ситнику і його співробітникам вдалося пробити попри на безпрецедентний і незаконний тиск з боку влади. Сьогодні НАБУ відкрило дві кримінальні справи проти керівництва СБУ. І це був би далеко не один фігурант", - додав Бутусов, пообіцявши розповісти про деталі пізніше.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.

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