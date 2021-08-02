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Новини Правосуддя
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ВАКС 4 серпня буде обирати запобіжний захід Чаусу

ВАКС 4 серпня буде обирати запобіжний захід Чаусу

Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання НАБУ про обрання запобіжного заходу екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса на 4 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Учора, 1 серпня 2021, у ВАКС від НАБУ надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу екссудді Дніпровського райсуду Києва. Розгляд зазначеного клопотання було розпочато 1 серпня 2021, однак у зв'язку з відсутністю підозрюваного судове засідання було відкладено на 4 серпня 2021 о 14:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Дивіться також: "Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі. ВIДЕО

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

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Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.

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юстиція (732) Чаус Микола (327) Антикорупційний суд ВАКС (1939)


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Топ коментарі
+15
Цирк на дроте, все должны насытится по полной, "Сваты" до победного конца...
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02.08.2021 14:19
+9
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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02.08.2021 14:20
+9
СВАТИ це святе. А серіал "Свати" це лайно, яке дебілізірує нарід, як і інші серіали, тіпа: "Хата на тата", "Віталька", "95 квартал", "4 весілля", "Танці з зірками" і інше лайно...., джерелом якого є г+г
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02.08.2021 14:35
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Цирк на дроте, все должны насытится по полной, "Сваты" до победного конца...
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02.08.2021 14:19 Відповісти
Сваты next.
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02.08.2021 14:23 Відповісти
скоріш - скоти. Зелені хуцпаті скоти
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02.08.2021 14:34 Відповісти
СВАТИ це святе. А серіал "Свати" це лайно, яке дебілізірує нарід, як і інші серіали, тіпа: "Хата на тата", "Віталька", "95 квартал", "4 весілля", "Танці з зірками" і інше лайно...., джерелом якого є г+г
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02.08.2021 14:35 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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02.08.2021 14:20 Відповісти
мера пресичения- по помидоры
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02.08.2021 14:21 Відповісти
Можливо по,а можливо і разом з томатами !!!)))
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02.08.2021 14:30 Відповісти
глядючи на унылую рожу- томаты давно не нужны
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02.08.2021 14:31 Відповісти
Как же Коле меру пресечения избрать, если он постоянно в движении.
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02.08.2021 14:22 Відповісти
Як лайно в ополонці !!!)))
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02.08.2021 14:24 Відповісти
Крошку отщепнул по сравнению с другими и такие последствия.
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02.08.2021 14:24 Відповісти
Влізло недолуге в гру дорослих дядьок,а назад шляху нема !!!)))
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02.08.2021 14:28 Відповісти
Понять, простить и отпустить - в Молдову
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02.08.2021 14:30 Відповісти
Чаусу напевно дадуть роль в "Сватах", розкрутили знатно простого хабарника.
Невже він не розуміє, що особисто для нього ця історія закінчиться погано....
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02.08.2021 14:31 Відповісти
сейчас запоет канарейка
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02.08.2021 14:32 Відповісти
У армянского Радио спросили -что будет после Чауса_полный Хаос,ответило Радио.
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02.08.2021 14:34 Відповісти
72 години, пілять! 72 години з моменту затримання до рішення суду. Ніби й формальність, але ж навіть таку просту формальність зелені підарасти похерили... Як там в того чма? Якщо я порушу закон, то...? Що там то, не пригадуєте?
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02.08.2021 14:45 Відповісти
Ага. Незаконное пересечение границы будут вменять. По коррупции превратится из обвиняемого в свидетеля - все подбросили: и банки, и доллары и все вещдоки по приказу Порошенко.
Как только даст такие показания за его жизнь никто ломаного гроша не даст...
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02.08.2021 14:56 Відповісти
Показания он даст на Грановского, а там уже дальше посмотрим.
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02.08.2021 14:57 Відповісти
Жму руку обнимаю
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02.08.2021 14:56 Відповісти
Чаус, це немічний чоловік в трусиках, якого хотіли розіп'яти на дереві підступні порохоботи, замасковані під НАБУ, але доблесне СБУ, на чолі з Бакановим, в останній момент, завадило цьому лиходійству. За цю блискучу операцію, ФСБ відпочиває, Баканов, гідний присвоєння позачергового звання генерала сил спецоперацій.
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02.08.2021 15:02 Відповісти
сарказм?
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02.08.2021 17:17 Відповісти
всього-навсього нікчемна шавка пораша, яку "забули" відлюструвати
а яка інтрига!
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02.08.2021 15:14 Відповісти
Випустять під залог, або під особисте зобов'язання когось із Слуг. Дивимось )
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02.08.2021 18:15 Відповісти
 
 